АНГЛО-ФРАНКО-КИТАЙСКАЯ ВОЙНА 1856‒1860

Результаты первой англо-китайской войны 1840–1842 удовлетворили интересы Великобритании на территории Китая .

Вторая «опиумная» война. Поводом к началу новой войны послужили события, связанные с торговым судном «Эрроу», находившимся в Гуанчжоу. Местные гуандунские власти 08.10.1856 арестовали команду судна, в составе которой находились пираты. Британские дипломаты обвинили их в нарушении статьи 9 Дополнительного договора 1843, оскорблении британского флага и потребовали извинения от наместника провинций Гуандун и Гуанси Е. Минчэня. Неудовлетворенная действиями китайской стороны, 23–25.10.1856 английская эскадра начала обстрел китайских береговых укреплений в устье р. Чжуцзян на подступах к Гуанчжоу. С 27.10.1856 бомбардировкам было подвержено мирное население, попытавшееся организовать отпор. Однако реальной поддержки цинской власти патриотическая борьба не получила. Позиция правительства выражала стремление Китая уклониться от принятия выдвигаемых требований на расширение контактов с внешним миром. В этих условиях в апреле–мае 1857 к англичанам присоединилась Франция , воспользовавшаяся в качестве повода казнью одного из своих миссионеров, призывавших местное население к сопротивлению властям. В декабре 1857 Великобритания предъявила Китаю требования пересмотра прежних договоров, которые были отвергнуты китайской стороной. В ответ объединенные англо-французские войска заняли Гуанчжоу, взяв в плен губернатора. В начале 1858 военные действия развернулись в устье р. Байхэ на севере Китая. В мае того же года были захвачены форты Дагу и подступы к Тяньцзиню. Понимая, что одновременно вести борьбу на 2 фронта — с тайпинами и иностранными войсками — не удастся, Цинское правительство капитулировало, подписав в июне 1858 договоры с Англией и Францией. В соответствии с соглашениями эти страны получали право открытия своих дипломатических миссий в Пекине, свободу передвижения по территории Китая для своих подданных, христианских миссионеров, а также свободу судоходства по р. Янцзы. Было открыто 5 китайских портов для торговли с иностранцами, в том числе опиумом. Сложившейся ситуацией воспользовались США и Россия, заключившие в тот период неравноправные договоры с Китаем. США добились уступок в таможенных вопросах, их корабли получили возможность плавать по внутренним рекам Китая, американские граждане получили свободу передвижения. Россия в 1858 заключила с Китаем 2 договора — Айгунский и Тяньцзиньский , по которым расширялись ее права на китайские территории. Поводом для начала новых боевых действий стал обстрел кораблей, на которых английские и французские представители направлялись в Пекин для ратификации Тяньцзиньских договоров. В ответ Англия и Франция предъявили требования о принесении извинений цинской стороной в связи с событиями в Дагу 25.07.1859, уплаты дополнительной суммы военной контрибуции для возмещения затрат Англии и Франции во время вооруженного столкновения, разрешения на приезд посланников этих стран в Пекин через Дагу для обмена ратификационными грамотами Тяньцзиньских договоров. В ультиматумах оба правительства угрожали в течение 30 дней применить военную силу в случае отказа. В июне 1860 объединенные англо-французские войска начали боевые действия на территории Ляодунского п-ова и Сев. Китая. В ряде работ отечественных и зарубежных историков эти события иногда называют третьей «опиумной» войной. 01.08.1860 английские и французские войска беспрепятственно вторглись на китайские территории в р-не Бэйтана. 25.08. был захвачен Тяньцзинь, в конце сентября — Пекин. Император и его окружение 22.09.1860 были вынуждены бежать в провинцию Жэхэ. Оставшийся в столице князь Гун — «императорский уполномоченный» подписал новый договор с Англией и Францией, по которому Китай обязывался выплатить контрибуцию в 8 млн долл., открыть для иностранной торговли Тяньцзинь, уступить англичанам южную часть Коулунского п-ова близ Гонконга и др. В ноябре 1860 между Китаем и Россией был подписан Пекинский договор, закреплявший права России на Уссурийский край. Неравноправные Тяньцзиньские договоры 1858 и Дополнительные договоры 1860, навязанные Китаю правящими кругами Англии и Франции посредством вооруженной агрессии 1856–1860 и ущемлявшие его суверенные права и национальные интересы, ускорили процесс превращения Китая в полуколонию западных держав.

Автор статьи: Селиванов И.Н.

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