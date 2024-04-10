9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

«ЖИЗНЬ ДЖУЗЕППЕ МАДЗИНИ»

КИРОВА К.

Джузеппе Мадзини — одна из самых ярких и сложных, во многом противоречивых фигур в истории Италии XIX в. Его взгляды и поступки, достижения и неудачи наложили глубокий отпечаток на многие поколения итальянских патриотов. Образ Мадзини дан на широком фоне современных ему событий — с начала 30-х годов XIX в. до завершения объединения Италии в 1870 г. Автор рассказывает о социально-политических взглядах Мадзини, о деятельности созданной им «Молодой Италии», о его позиции и роли в резолюции 1848-1849 гг.