КАВУР КАМИЛЛО БЕНСО

КАВУР КАМИЛЛО БЕНСО - граф, итальянский государственный и политический деятель, публицист, дипломат, идеолог итальянского либерализма .

Из ари­сто­кра­тической пье­монт­ской се­мьи. В 1829 году окон­чил Ту­рин­скую во­енную ака­демию, до 1831 года на­хо­дил­ся на во­енной служ­бе. В 1830-1840-х годах управ­лял име­ни­ем от­ца, не­од­но­крат­но бы­вал за ру­бе­жом, где изу­чал по­ли­тическую, эко­но­мическую и административную сис­те­мы различных ев­ропейских стран. Яв­лял­ся сто­рон­ни­ком по­ли­ти­ки «зо­ло­той се­ре­ди­ны», ко­то­рая от­ри­ца­ла как аб­со­лю­тизм, так и про­ек­ты пе­ре­уст­рой­ст­ва об­ще­ст­ва на рес­пуб­ли­кан­ских и ра­ди­каль­но-де­мо­кра­тических ос­но­вах, счи­тая, что они под­ры­ва­ют ос­но­вы по­ряд­ка.

В 1830-1840-х годах вы­сту­пал со стать­я­ми по эко­но­мическим и со­ци­аль­но-по­ли­тическим во­про­сам на стра­ни­цах различных ев­ропеских жур­на­лов. В декабре 1847 года вме­сте с Ч. Баль­бо ос­но­вал ли­бе­раль­ную газету «Risorgimento», при­зы­вав­шую к борь­бе за не­за­ви­си­мость Ита­лии, про­па­ган­ди­ро­вав­шую ре­фор­ми­ст­ский путь раз­ви­тия и вве­де­ние кон­сти­ту­ции в Пье­мон­те (Сар­дин­ском ко­ро­лев­ст­ве). С ию­ня 1848 года депутат пье­монт­ско­го пар­ла­мен­та. Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848 года в Ита­лии за­ни­мал уме­рен­но ли­бе­раль­ные по­зи­ции. В 1850-е годы воз­глав­ляе­мая им пар­ла­мент­ская фрак­ция ак­тив­но со­труд­ни­ча­ла с ле­вы­ми ли­бе­ра­ла­ми во гла­ве с У. Ра­тац­ци. В 1850-1852 годах министр зем­ле­де­лия и тор­гов­ли, в 1851-1852 годах так­же министр фи­нан­сов.

Вы­сту­пал за сво­бо­ду тор­гов­ли, спо­соб­ст­во­вал за­клю­че­нию тор­го­вых до­го­во­ров с Фран­ци­ей, Бель­ги­ей и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей. В 1852-1859 годах и 1860-1861 годах гла­ва пра­ви­тель­ст­ва Пье­мон­та, за­ни­мал так­же по­сты министра иностранных дел, фи­нан­сов и др. Про­во­дил ан­ти­кле­ри­каль­ную по­ли­ти­ку. Со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию пред­при­ни­ма­тель­ст­ва , до­рож­но­му строи­тель­ст­ву, про­вёл административную и во­енную ре­фор­мы. Ди­пло­ма­тическими сред­ст­ва­ми бо­рол­ся за ос­во­бо­ж­де­ние Ита­лии от австрийского гос­под­ства и уп­ро­че­ние по­зи­ций Пье­мон­та в Северной Ита­лии. Был ини­циа­то­ром при­сое­ди­не­ния Сар­дин­ско­го ко­ро­лев­ст­ва к коа­ли­ции западных дер­жав во вре­мя Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов, воз­глав­лял его де­ле­га­цию на кон­грес­се в Па­ри­же (смотрите Па­риж­ский мир 1856 года).

Пы­тал­ся пу­тём ус­та­нов­ле­ния тес­ных кон­так­тов с французским императором На­по­ле­о­ном III до­бить­ся по­мо­щи Фран­ции в де­ле объ­еди­не­ния Ита­лии под эги­дой Са­вой­ской ди­на­стии. На тай­ной встре­че в ию­ле 1858 года со­гла­со­вал с На­по­ле­о­ном III про­ект по­ли­тического пе­ре­уст­рой­ст­ва Апен­нин­ско­го полуострова (смотрите Плом­бь­ер­ское со­гла­ше­ние 1858 года). В об­мен на французскую под­держ­ку дал со­гла­сие на пе­ре­да­чу Фран­ции Ниц­цы и Са­войи, со­хра­не­ние Пап­ской области и пре­ро­га­тив па­пы; со­гла­ше­ние бы­ло под­кре­п­ле­но со­юз­ным до­го­во­ром На­по­ле­о­на III и ко­ро­ля Вик­то­ра Эм­ма­нуи­ла II, ко­то­рый был за­клю­чён на­ка­ну­не ав­ст­ро-ита­ло-фран­цуз­ской вой­ны 1859 года.

Се­па­рат­ное фран­ко-австрийское со­гла­ше­ние 1859 года, по ко­то­ро­му Пье­мон­ту бы­ла пе­ре­да­на лишь Лом­бар­дия, при­чём без кре­по­стей Пес­кь­е­ра и Ман­туя, а Ве­не­ци­ан­ская область ос­та­лась под вла­стью Ав­ст­рии, вы­зва­ло ост­рый кон­фликт Кавура с Вик­то­ром Эм­ма­нуи­лом II и при­ве­ло к его крат­ко­вре­мен­ной от­став­ке с по­ста гла­вы пра­ви­тель­ст­ва. Вновь воз­гла­вив ка­би­нет, в январе 1860 года Кавур на­пра­вил сво­их эмис­са­ров в Тос­ка­ну, Пар­му и Мо­де­ну, где к это­му вре­ме­ни бы­ли сверг­ну­ты аб­со­лю­ти­ст­ские ре­жи­мы, а так­же в ряд ле­гатств Пап­ской области с це­лью ор­га­ни­за­ции пле­бис­ци­тов об их при­сое­ди­не­нии к Пье­мон­ту.

По­сле про­ве­де­ния пле­бис­ци­тов, а за­тем вы­бо­ров в об­ще­италь­ян­ский пар­ла­мент (без Ве­не­ци­ан­ской и Пап­ской об­лас­тей), ко­то­рый по на­стоя­нию Кавура стал двух­па­лат­ным, и про­воз­гла­ше­ния Итальянского ко­ро­лев­ст­ва (март 1861 года) воз­гла­вил его пра­ви­тель­ст­во. По­зи­ция Кавура в ме­ж­ду­народных во­про­сах, по про­бле­мам взаи­мо­от­но­ше­ний Церк­ви и го­су­дар­ст­ва и за­вер­ше­ния объ­е­ди­не­ния стра­ны на­ло­жи­ла яр­кий от­пе­ча­ток на по­ли­ти­ку итальянского государства на на­чаль­ном эта­пе его раз­ви­тия.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.

Источники:

Epistolario. Bologna; Firence, 1962–2006. Vol. 1–19;

Tutti gli scritti di C. Ca­vour. Torino, 1976–1978. Vol. 1–4;

Diari (1833–1856). Roma, 1991. Vol. 1–2.