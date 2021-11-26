КАВУР КАМИЛЛО БЕНСО
КАВУР КАМИЛЛО БЕНСО - граф, итальянский государственный и политический деятель, публицист, дипломат, идеолог итальянского либерализма.
Из аристократической пьемонтской семьи. В 1829 году окончил Туринскую военную академию, до 1831 года находился на военной службе. В 1830-1840-х годах управлял имением отца, неоднократно бывал за рубежом, где изучал политическую, экономическую и административную системы различных европейских стран. Являлся сторонником политики «золотой середины», которая отрицала как абсолютизм, так и проекты переустройства общества на республиканских и радикально-демократических основах, считая, что они подрывают основы порядка.
В 1830-1840-х годах выступал со статьями по экономическим и социально-политическим вопросам на страницах различных европеских журналов. В декабре 1847 года вместе с Ч. Бальбо основал либеральную газету «Risorgimento», призывавшую к борьбе за независимость Италии, пропагандировавшую реформистский путь развития и введение конституции в Пьемонте (Сардинском королевстве). С июня 1848 года депутат пьемонтского парламента. Во время Революции 1848 года в Италии занимал умеренно либеральные позиции. В 1850-е годы возглавляемая им парламентская фракция активно сотрудничала с левыми либералами во главе с У. Ратацци. В 1850-1852 годах министр земледелия и торговли, в 1851-1852 годах также министр финансов.
Выступал за свободу торговли, способствовал заключению торговых договоров с Францией, Бельгией и Великобританией. В 1852-1859 годах и 1860-1861 годах глава правительства Пьемонта, занимал также посты министра иностранных дел, финансов и др. Проводил антиклерикальную политику. Содействовал развитию предпринимательства, дорожному строительству, провёл административную и военную реформы. Дипломатическими средствами боролся за освобождение Италии от австрийского господства и упрочение позиций Пьемонта в Северной Италии. Был инициатором присоединения Сардинского королевства к коалиции западных держав во время Крымской войны 1853-1856 годов, возглавлял его делегацию на конгрессе в Париже (смотрите Парижский мир 1856 года).
Пытался путём установления тесных контактов с французским императором Наполеоном III добиться помощи Франции в деле объединения Италии под эгидой Савойской династии. На тайной встрече в июле 1858 года согласовал с Наполеоном III проект политического переустройства Апеннинского полуострова (смотрите Пломбьерское соглашение 1858 года). В обмен на французскую поддержку дал согласие на передачу Франции Ниццы и Савойи, сохранение Папской области и прерогатив папы; соглашение было подкреплено союзным договором Наполеона III и короля Виктора Эммануила II, который был заключён накануне австро-итало-французской войны 1859 года.
Сепаратное франко-австрийское соглашение 1859 года, по которому Пьемонту была передана лишь Ломбардия, причём без крепостей Пескьера и Мантуя, а Венецианская область осталась под властью Австрии, вызвало острый конфликт Кавура с Виктором Эммануилом II и привело к его кратковременной отставке с поста главы правительства. Вновь возглавив кабинет, в январе 1860 года Кавур направил своих эмиссаров в Тоскану, Парму и Модену, где к этому времени были свергнуты абсолютистские режимы, а также в ряд легатств Папской области с целью организации плебисцитов об их присоединении к Пьемонту.
После проведения плебисцитов, а затем выборов в общеитальянский парламент (без Венецианской и Папской областей), который по настоянию Кавура стал двухпалатным, и провозглашения Итальянского королевства (март 1861 года) возглавил его правительство. Позиция Кавура в международных вопросах, по проблемам взаимоотношений Церкви и государства и завершения объединения страны наложила яркий отпечаток на политику итальянского государства на начальном этапе его развития.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.
Источники:
Epistolario. Bologna; Firence, 1962–2006. Vol. 1–19;
Tutti gli scritti di C. Cavour. Torino, 1976–1978. Vol. 1–4;
Diari (1833–1856). Roma, 1991. Vol. 1–2.