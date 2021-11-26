ИТАЛО-ЭФИОПСКИЕ ДОГОВОРЫ 1889, 1896

Итало-эфиопские договоры 1889, 1896.

Договор 2 мая 1889 «О дружбе и торговле» (Уччиальский, Учальский или Вучальский трактат, по месту заключения в городе на севере Эфиопии) — договор, заключенный итальянским послом в Аддис-Абебе и негусом (императором) Эфиопии Менеликом II. Признавал захват Италией Эритреи и ее колониальный статус. Италия признавала за Эфиопией право импортировать оружие и боеприпасы через итальянскую территорию. Подписанный позже дополнительный экономический протокол предусматривал заем от имени итальянского правительства на сумму 4 млн итальянских лир под 6 %. Договор был составлен на итальянском языке и амхари, причем текст статьи 17 различался. Согласно итальянской версии, «Царь царей Эфиопии» «соглашается» (consente) прибегать к посредничеству итальянского правительства в отношениях с третьими державами; согласно амхарской, «мог прибегнуть» к нему. Италия объявила о своем протекторате над Эфиопией, о чем Рим поспешил уведомить все европейские страны. Лишь Россия отказалась признать позицию Италии. Попытки устранить разночтения путем переговоров (1891) не увенчались успехом, и 12 февраля 1893 Эфиопия денонсировала Уччиальский договор. Противоречия вылились в Итало-эфиопскую войну 1895—1896 (см. Итало-эфиопские войны ).

Договор 26 октября 1896 (Аддис-абебский мир) завершил Итало-эфиопскую войну 1895—1896 (см. Итало-эфиопские войны ). Было принято решение в течение года окончательно определить границу между Эфиопией и Эритреей. По п. 5 договора Италия приняла на себя обязательство не делать никаких территориальных уступок другим странам в случае ухода из Эритреи и передать ее территорию Эфиопии. Одновременно была заключена конвенция об освобождении военнопленных, предусматривавшая возмещение Италией расходов на содержание итальянских пленных. Размер возмещения был определен позднее, и эта сумма (10 млн франков) была выплачена Эфиопии в три приема в 1897—1898. В результате прошедших 10 июля 1900 переговоров был подписан договор, в соответствии с которым временные границы между Эфиопией и Эритреей становились постоянными. Договор обозначил смену внешнеполитического курса Италии, приведшую к ликвидации противоречий в колониальном вопросе и сближению с Францией, а также к замедлению колониальной экспансии Италии и ее отказу на 40 лет от активной политики в Эфиопии. Аддис-абебский мир будет денонсирован правительством Б. Муссолини при объявлении войны в 1935 (см. Итало-эфиопские войны ).

Лит.: L’Italia in Africa. Serie storico-militare. V. 1. T. 2. Roma, 1962. Rubenson S. Wichale XVII. The Attempt to Establish a Protectorate over Ethiohia. Addis Ababa, 1964. Трофимов . В. А.Итальянский колониализм и неоколониализм (историяисовременность). М., 1979; Серова О. В. От Тройственного союза к Антанте. М., 1983; Цыпкин Г. В. Эфиопия в антиколониальных войнах. М., 1988; Цыпкин Г. В., Ягья В. С. История Эфиопии в новое и новейшее время. М., 1989.