ИТАЛИЯ (XVII‒XIX ВВ.)

Ч. 4. Италия в XVII—XIX вв. Ссылки на остальные части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Италия (1945 - 2017 гг.) .

В XVII—XVIII вв. И. сохраняла политическую раздробленность, однако роль ее государств в европейской политике претерпела существенные изменения. Накопленный в эпоху Возрождения политический опыт и идейное наследие находили отражение в новой демографической ситуации. Население И. немного уменьшилось (с 13,3 до 11,5 млн человек) в течение 1-й половины XVII в., и небольшой рост (до 13,4 млн человек) во второй половине столетия не смог компенсировать растущее отставание в темпах роста по сравнению с заальпийскими странами.

Политическая раздробленность обеспечивала одновременное присутствие на территории И. республик (Генуя, Венеция, Лукка, Сан-Марино) и ряда мелких государств — наследников синьорий предшествующей эпохи (Медичи, Фарнезе, Гонзага, Эсте). Особую роль в политической жизни играла Католическая церковь; претензии папства на светскую власть простирались за пределы границ Папской области . Из Рима назначались церковные иерархи, определялись темы проповедей и принципы цензуры печатных изданий. Конфликты между светской и духовной властью определяли отношения между светскими государями И. и папством, особенно с 1720-х. Имущественный иммунитет церкви обеспечивал поступление в Рим не только церковной десятины, но и ряд других феодальных платежей (право «мертвой руки», монополии монастырей на отдельные виды хозяйственной деятельности и проч.). Массовое монастырское землевладение в Папской области и на Юге (Неаполитанское королевство, королевство Сицилия) было важным дополнительным фактором обнищания сельского населения.

В XVII—XVIII вв. в И. сохранялась большая плотность городов и высокая доля городского населения, но ни один из городов не стал национальным центром. Крупнейшим городом был Неаполь (337 тыс. человек в 1766 и 438 тыс. человек в 1797). Рим насчитывал в 1600 примерно 100 тыс., в 1700 — 142, а в 1800 — 163 тыс. жителей. Быстро росли Турин, Милан, портовые города; Венеция сохраняла стабильное население около 140 тыс. человек.

Доминирующая роль городов в экономике И. была вызвана концентрацией мануфактурного производства, банков и торговых предприятий. В XVII в. эти факторы существенно ослабли по причине изменившейся внешнеполитической ситуации (прежде всего — из-за усиления турецкого натиска); экономическая роль городов ослабла, диаспоры итальянских купцов в ведущих центрах европейской торговли (Лондон, Париж, Севилья, Лиссабон, Лион) постепенно утратили свои ведущие позиции. Итальянский капитал постепенно уходил и из колониальной торговли, что привело к усилению конкуренции в банковском деле и ослаблению итальянских банков, а также к повсеместному распространению методов ведения деловых операций (векселя, кредиты, страхование сделок и перевозок и проч.), ранее бывших преимущественно достоянием представителей генуэзской, флорентийской, венецианской и некоторых других итальянских диаспор. В то же время усиление экономик других стран (в первую очередь Англии и Франции) привело к кризису промышленности и постепенному переориентированию итальянского хозяйства на производство и экспорт сырья (например, шелка-сырца). В то же время, итальянцы сохранили лидирующие позиции в сфере производства предметов роскоши и потребления высших слоев европейского общества (тонкие сукна, дорогая утварь).

В XVIII в. начался медленный промышленный подъем. Распространялась капиталистическая аренда, причем на юге страны в условиях господства крупной земельной собственности. Рост сельскохозяйственного производства не обеспечивал потребностей растущего населения (с 13 млн в начале до 18 млн в конце XVIII в.), обеспечение крупнейших городов продовольствием становилось все более сложным. Особенности налогообложения (налоговый иммунитет дворянских и церковных владений, преобладание акцизов и чрезвычайных сборов) стали причиной запустения многих пахотных земель, особенно на юге; увеличилась доля населения, не занятого в сельском хозяйстве. Рост количества бродяг и нищих в городах гарантировал социальные взрывы при нерегулярном обеспечении продовольствием («великий голод» Неаполя 1763).

Особое положение в И. занимало герцогство Савойское, состоявшее из заальпийской Савойи, некоторых альпийских территорий и Пьемонта. Испытывая политическое давление со стороны Франции, Испании и Австрии, герцогство дольше других итальянских государств сохраняло активную внешнюю политику. По Утрехтскому миру 1713 герцогство получило Сицилию, в 1720 обмененную с Австрией на Сардинию. Таким образом герцогство стало составной частью Сардинского королевства, сохранив Турин в качестве столицы. Эффективность бюрократического и военного аппарата позволила королю Виктору Амадею II провести в 1720-х реформы: было упорядочено законодательство, усовершенствована система образования, проведена военная реформа, заключен конкордат со Святым престолом. Реформы обеспечили военный и экономический подъем раньше, чем подобная практика станет обычной для европейских монархов эпохи Просвещения; благодаря этому подъему Сардинское королевство сыграет важнейшую роль в объединении Италии в XIX в. ( Рисорджименто ).

Другим крупным государством являлось Неаполитанское королевство, столица которого Неаполь была в XVII в. вторым, а в XVIII в. — третьим по численности городом Европы. Характерными чертами социальной структуры Неаполя было наличие развитого «гражданского сословия», состоявшего из образованных горожан незнатного происхождения, не относившегося к армии или церкви, а также массы деклассированных «лаццарони». Последние отличались особенной набожностью, способствовавшей формированию культа покровителя города св. Януария (Сан-Дженнаро). Сложная социальная структура определила неповторимость и особый драматизм ярких событий неаполитанской истории, например «революции Мазаниелло» 1647. В 1734 Неаполитанское королевство впервые с 1503 обрело полную политическую независимость и стало второй (после Сардинского королевства) национальной монархией.

Особенное место в политической панораме И. занимало Папское государство (Папская область) — светское государство во главе с римским понтификом. Крайняя неэффективность государственного аппарата способствовала острому экономическому кризису, причем идеологические причины привели к изоляции государства от практики экономических реформ просвещенного абсолютизма. С середины XVIII в. Папская область вступила в полосу длительного упадка, от которого так и не сумела оправиться до самого конца своего существования (1870). Опираясь на влияние, оказываемое на европейских правителей, папство сохраняло определенный авторитет среди верующих. Этот авторитет был, однако, недостаточным основанием для претензий на политическое объединение И., что предопределило консервативную роль папства в итальянском Рисорджименто.

После Утрехтского мира 1713 испанская гегемония в И. сменилась австрийской. Оживление итальянской политики европейских держав привело к ликвидации некоторых средневековых династий. Осложнилось положение морских республик. Венеция была со всех сторон окружена австрийскими владениями; Генуя едва не лишилась независимости в ходе Войны за австрийское наследство . Удержание Корсики стало для Генуи непосильной задачей. Борьба с островным сепаратизмом вылилась в уступку острова Франции (1768). К середине XVIII в. переход ряда земель в состав Австрийской империи положительно сказался на экономическом положении, политика в землях австрийской короны (особенно в Неаполе в 1-й трети XVIII в., Тоскане) отличалась последовательностью и постоянством целей.

И. и Просвещение

Культура и язык выступали единственными (помимо географического) факторами, связывавшими население столь различных государств друг с другом. Культурное общение итальянцев было очень интенсивным: наука, изобразительное искусство, архитектура, литература и театр воспринимались ими в XVII—XVIII вв. как общенациональные. Выдающиеся мастера (А. Вивальди, Л. Бернини, М. Караваджо, К. Гольдони, А. Вольта и др.) рассматривались как представители И., а не отдельных государств.

Важным объединяющим фактором в И. была наука. Итальянские университеты славились далеко за пределами страны. Особенных успехов итальянские ученые добились в физике, астрономии и медицине. Университеты были важными центрами секуляризации культуры. Самыми передовыми в этом отношении считались университеты Падуи, Лукки и Неаполя. Помимо университетов, важную роль в развитии знания сыграли так называемые академии, сеть которых сложилась в основном еще в эпоху Возрождения. В XVIII в. академии обеспечили широкое распространение идей Просвещения.

Итальянское Просвещение отличала «практичность», направленность на решение конкретных задач. В Милане обсуждались в основном экономические проблемы (финансы, торговля, землепользование). Крупнейшие явления миланского Просвещения — публикация журнала «Иль Каффе» (1764—1766, А. и П. Верри), а также книга Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (1764). В Неаполе работали А. Дженовези («Уроки торговли, или гражданская экономика», 1754) и Г. Филанджьери («Наука законодательства», 1780). Идеи, созвучные идеалам европейского Просвещения, высказывались мыслителями всех итальянских государств, наименее активно — Сицилийского королевства и Папской области.

Наиболее глубокими были реформы в Тоскане, проведенные с помощью местных просветителей П. Нери и Ф. М. Джанни великим герцогом Петром Леопольдом (1765—1790), младшим братом австрийского императора Иосифа II (либерализация торговли хлебом и землей, упорядочение налогообложения, упразднение цехов, секуляризация церковного имущества, мелиорация земель и др.). Было упрощено судопроизводство, отменены пытки и смертная казнь; специальные реформы ограничили своевластие церкви (закрытие некоторых монастырей, трибунала инквизиции, ограничение юрисдикции церковных судов). В 1782 был подготовлен проект конституции для Тосканы, отклоненный императором Иосифом. В других итальянских землях реформы оказались менее планомерными и всеобъемлющими. В Ломбардии был составлен самый полный в И. кадастр, что позволило упорядочить налогообложение и повысить рентабельность сельского хозяйства; антицерковные реформы наиболее полно и последовательно были проведены в Неаполе в 1740—1750-е.

И. и Французская революция

Известие о Французской революции XVIII в. вызвало в И. широкий отклик. Сторонников революционной идеологии в И. называли «якобинцами» вплоть до начала XIX в. В Неаполе и других городах масонские ложи установили постоянный контакт с французскими революционерами. Церковь выступила против революции. Поначалу французские войска тепло приветствовались местными просвещенными кругами, но вскоре стало проявляться все большее недовольство поведением захватчиков. Политический облик страны стал меняться, когда в марте 1796 главнокомандующим французской армией в И. был назначен генерал Бонапарт ( Наполеон I ). Согласно условиям мира в Кампоформио (1797) Ломбардия стала французской, а утратившая многовековую независимость Венеция — австрийской. В 1797—1799 в итальянских государствах были установлены «дочерние» по отношению к Франции республики, не получившие поддержки широких народных масс и державшиеся на французских штыках. Борьбу против французов на итальянской территории возглавило папство, временно лишенное светской власти. Было организовано движение Санта-Феде («Святая вера»), объединившее партизанские отряды Южн. и Центральной И. На самом юге, в Калабрии, а также на островах французы так и не утвердились. Их союзники, итальянские «якобинцы», беспощадно уничтожались, порой целыми семьями. Часто, как только французская армия покидала селение, санфедисты устраивали облавы и массовые казни представителей новой администрации.

Самым ярким событием конца XVIII в. в И. стала «якобинская» революция в Неаполе. В январе 1799 местные «якобинцы» провозгласили здесь республику. Охваченное эйфорией население ждало от новой власти немедленного улучшения своего положения. Приступив к социальным преобразованиям, неаполитанские «якобинцы» столкнулись с яростным сопротивлением старой земельной аристократии, а заручиться поддержкой «снизу» не смогли, как не смогли и овладеть провинцией. Воспользовавшись ослаблением власти на местах, крестьяне отказывались платить налоги, захватывали пустующие земли. В июне 1799 санфедисты при поддержке городской бедноты и британского флота взяли город; лидеры «якобинцев» были казнены. Весной-летом 1799 санфедисты освободили от французов Центральную и Южн. И.; походы А. В. Суворова привели к краху «дочерних республик» Севера. Был установлен австрийский оккупационный режим, сопровождавшийся высокими поборами, преследованиями инакомыслящих и грабежами. За крахом французского господства последовал распад антифранцузской коалиции, благодаря чему стало возможным повторное завоевание И. Францией (1800).

Период наполеоновского господства

В 1801 была возрождена Цизальпинская республика ; стать ее президентом предложили Наполеону. После провозглашения Наполеона императором Цизальпинская республика стала Королевством И., а на Юге было основано Неаполитанское королевство. Мелкие итальянские государства достались родственникам императора. Впоследствии к Франции были присоединены Пьемонт, Умбрия, Тосканское побережье, Папская область (1809, папа вывезен во Францию) и отданная ранее Австрии Венецианская область. За годы французского господства стали очевидными выгоды унифицирующей политики в условиях отсутствия раздробленности: кодификация законов и ликвидация сословных привилегий укрепили экономику, разгул преступности был подавлен. В условиях Континентальной блокады Франция выступала обширным рынком сбыта для итальянской продукции, у которой не было конкурентов. Политика оккупационных властей пользовалась поддержкой буржуазии и (несколько позже) аристократии, которой доставалось большинство прибыльных должностей. Обеднение сельского населения привело к череде выступлений на севере и партизанской войне на юге страны (при поддержке английских и австрийских эмиссаров). Повсеместно возникли тайные общества карбонариев , не связанные друг с другом, но имевшие множество общих черт. Внешняя политика подчиненных Франции итальянских государств всецело находилась под контролем метрополии. Итальянские контингенты участвовали в войнах 1808 в Испании, 1809 в Альпах против Австрии и в Восточном походе 1812. После падения Наполеона попытки Е. Богарне как короля И. и неаполитанского короля А. Мюрата сохранить свои королевства не удались.

От Реставрации до Революции 1848

После падения Наполеона Священный Союз «реставрировал» Савойскую династию в Турине и Бурбонов в Неаполе; Неаполитанское королевство было объединено с Сицилией в так называемое Королевство Обеих Сицилий. Была восстановлена Папская область. Великое герцогство Тоскана было возвращено Фердинанду Габсбургу, герцогства Парма, Пьяченца и Гуасталла переданы жене Наполеона Марии Луизе. Несмотря на провозглашенный принцип легитимизма , не были возрождены Генуэзская и Венецианская республики. Венеция и Ломбардия составили Ломбардо-Венецианское королевство, отошедшее Австрии.

В ходе Реставрации наследие французского господства было в наибольшей степени ликвидировано в Сардинском королевстве, в меньшей — на юге. Тем не менее, новое законодательство, принятое практически повсеместно в И., включало элементы Кодекса Наполеона, сохранило буржуазное понятие о собственности. Буржуазия в целом сохранила завоеванные позиции, и возвращение некоторых сословных привилегий и абсолютистских порядков чувствовалось особенно остро.

Возникшее в предыдущую эпоху движение карбонариев получило дальнейшее развитие. После освобождения от французского гнета главной целью карбонариев стало введение конституций и ликвидация абсолютизма. В ходе Неаполитанской революции 1820—1821 и восстания Турине в 1821 революционеры легко добились компромиссов от действующей власти, но оказывались перед ней беззащитными перед регулярной армией. Восстание в северных провинциях Папской области и Модене 1831 легко подавили австрийские войска. Поражение карбонарских революций показало слабость концепции восстания, контролируемого сверху и не опирающегося на поддержку широких масс.

С начала 1830-х национально-освободительное движение испытывает мощное воздействие новых идей. Среди последних особую роль сыграло учение Дж. Мадзини , основанное на триаде «единство — республика — революция». Созданная Мадзини организация «Молодая Италия» широко популяризировала идею объединения И. во всех итальянских государствах. Практические попытки сторонников Мадзини поднять восстание (например, в 1833 в Савойе и экспедиция братьев Бандьера в 1844) неизменно терпели поражение.

Основной альтернативой учению Мадзини являлась идеология объединения на федеральных началах. В. Джоберти («О моральном и гражданском первенстве итальянцев», 1843) считал, что будущую федерацию должен возглавить папа как наиболее авторитетный среди итальянских государей (так называемый неогвельфизм). Неогвельфизм получил особую популярность в 1846, после избрания нового папы Пия IX. Ч. Бальбо («Надежды Италии», 1844) отводил решающую роль в будущей федерации «согласию между Турином и Римом».

Революционный кризис нарастал в течение всего 1847. По городам И. прокатились демонстрации, частым лозунгом в которых была формула «Да здравствует И. и Пий IX». Революция началась 12 января 1848 в Палермо. После того как уступивший требованиям восставших король Фердинанд II даровал Сицилии конституцию, этому примеру последовали другие итальянские государи. Новый толчок революции был дан февральскими событиями в Париже. 18—22 марта 1848 произошло антиавстрийское восстание в Милане, австрийская армия была вынуждена оставить город. Горожане обратились к Карлу Альберту с просьбой включить Милан в состав Сардинского королевства. Вскоре сложилась антиавстрийская коалиция итальянских государств (Сардиния, Неаполь, Папская область, Тоскана). Австрийская армия под командованием Й. Радецкого укрылась в так называемом четырехугольнике крепостей (Пескьера, Леньяго, Мантуя, Верона). Карл Альберт осадил и взял Пескьеру, однако утратил стратегическую инициативу. Коалиция распалась, после того как Пий IX признал невозможность участия папства в войне против крупной католической державы. В конце июля Карл Альберт потерпел поражение при Кустоце. 9 августа 1847 было подписано перемирие (перемирие Саласко).

Осенью 1848 и в начале 1849 в ряде городов Центральной И. были провозглашены республики. Мадзини составил конституцию Римской республики и выступил автором большинства ее законов. Армию республики возглавил Дж. Гарибальди . Республике удалось отразить первые удары иноземных армий, но летом 1849 она капитулировала перед французской армией генерала Удино.

В марте 1849 Карл Альберт разорвал перемирие с Австрией и объявил ей новую войну, закончившуюся на пятый день полным разгромом Сардинского королевства. После позорного поражения король отрекся от престола, на трон вступил его наследник Виктор Эммануил II . В борьбе против Австрии продолжала держаться только Венеция, но и она капитулировала после героического сопротивления 22 августа 1849.

Завершающий этап Рисорджименто

Возникшие в 1850-е новые политические доктрины объединения И. (К. Пизакане, К. Каттанео, Дж. Феррари) были в целом направлены на то, чтобы совместить решение проблемы национального объединения (Рисорджименто) с решением классовых проблем, в первую очередь — аграрной. Несмотря на то что в общественной дискуссии преобладали федералистские проекты, на практике инициатива с начала 1850-х перешла к Сардинскому королевству. По всей И. после подавления революции 1848—1849 были отменены конституции, но в Сардинском королевстве принятая в 1848 конституция («Альбертинский статут») была сохранена. В Пьемонт хлынули политические иммигранты, что способствовало расширению массовой базы Рисорджименто. Увеличивался экономический разрыв между Сардинским королевством и остальной И. Главную роль в формировании политического курса королевства сыграл граф К. Кавур , с 1852 — почти бессменный глава правительства. По его инициативе был проведен «пушечный займ», ускорено железнодорожное строительство; политика, направленная на выжидание и создание благоприятной конъюнктуры для военного выступления против Австрии, получила название «поссибилизма». Вступление в 1855 в близившуюся к завершению Крымскую войну позволило Кавуру оказаться на Парижской мирной конференции 1856 среди держав-победителей и провозгласить так называемый «итальянский вопрос». Идея объединения И. сверху («политика артишока» Виктора Эммануила II) стала официальной политической доктриной Сардинского королевства; ее пропагандой на территории других итальянских государств занялось основанное в 1857 Итальянское национальное общество.

В январе 1858 на Наполеона III было совершено покушение, инициатор которого Ф. Орсини был пойман и казнен. В ожидании казни он написал письмо императору, в котором просил его поддержать объединение И. После личной встречи император разрешил напечатать письмо, что было воспринято как готовность к сближению с Сардинским королевством. В июле 1858 в местечке Пломбьер состоялась встреча Наполеона III с Кавуром, на которой обсуждались конкретные условия участия Франции в борьбе за объединение И. Наполеон потребовал передачи Франции Савойи и Ниццы, а также заключения династического брака, способного разрушить изоляцию его дома среди европейских монархов. В апреле—июле 1859 состоялась франко-сардо-австрийская война. Она продемонстрировала планы Наполеона подчинить влиянию Франции большую часть Центральной И. после победы над Австрией. Последовавшие антифранцузские демонстрации разрушили сардо-французский союз; Наполеон III заключил с Австрией сепаратное перемирие. Австрия передала Франции Ломбардию для последующей передачи Сардинскому королевству, оставив себе Венецианскую область.

На протяжении всего Рисорджименто предпринимались прямые попытки поднять на юге И. народное восстание (экспедиции братьев Бандьера 1844, К. Пизакане 1857 и др.). В 1860 Дж. Гарибальди возглавил победоносный «Поход Тысячи» на Сицилию и затем на юг Апеннинского п-ова. В походе отряд значительно вырос за счет примкнувших к нему патриотов, настроенных против власти неаполитанских Бурбонов. Инспирированные из Сардинского королевства восстания в государствах Центральной И. привели к изгнанию местных правителей. На всех этих территориях был проведен референдум (плебисцит), показавший, что более 95 % населения поддерживают присоединение к единой И. Несмотря на известия о подтасовке этих данных, общая тенденция не подвергается серьезным сомнениям. Проведенные одновременно плебисциты в Ницце и Савойе (оговоренные еще на встрече в Пломбьере) показали согласие местного населения перейти в состав Франции. 17 марта 1861 Виктор Эммануил провозгласил «Королевство И.», сохранив династический номер II. Венеция и Рим по-прежнему оставались вне пределов нового королевства. Гарантом неприкосновенности Рима выступил Наполеон III; столицу И. пришлось перенести во Флоренцию (1865—1871). Кроме того, остро встала проблема неравномерности экономического и социального развития различных регионов И. и в целом севера и юга.