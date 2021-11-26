Гарибальди (ит. Garibaldi), Джузеппе (04.07.1807, Ницца ‒ 02.06.1882, Капрера)

Гариба́льди (ит. Garibaldi), Джузе́ппе (04.07.1807, Ницца — 02.06.1882, Капрера) — национальный герой Италии, генерал, один из вождей движения за объединение Италии. Рано начал самостоятельную жизнь, став юнгой на корабле. Под влиянием Мадзини Г. увлекся идеями национально-освободительной борьбы и учением Сен-Симона. Г. принимал участие в заговоре Мадзини 1834, после его провала был заочно приговорен к смертной казни, бежал во Францию, затем в Южн. Америку, где более 10 лет сражался за независимость республик Риу-Гранди и Уругвай. Получив в 1848 известие о начале революции и национального движения в Италии, Г. вернулся в Ниццу. В период революции участвовал во главе организованного им отряда добровольцев в Австро-итальянской войне 1848—1849, был одним из руководителей Римской республики и организатором обороны Рима. После падения республики Г. совершил героиче­ский поход на помощь революционной Венеции. По окончании революционных событий сардинским правительством был арестован и выслан из страны, в 1849—1854 находился в изгнании. С 1857 жил на о. Капрера. В том же году стал вице-президентом Национального общества, целью которого было объединение Италии под эгидой Савойской династии.

Во время Австро-итало-француз­ской войны 1859 Г. в звании генерал-майора во главе корпуса альпийских стрелков одержал ряд побед в Ломбардии. В 1860 Г. возглавил «тысячу», революционный отряд, поддержавший народное восстание на о. Сицилия. Сицилийская экспедиция Г. привела к освобождению юга Италии от власти Бурбонов. Г. сформировал на острове новое правительство и провел ряд реформ. В августе — сентябре 1860 Г., переправившись на материк, с 20-тысячным войском взял Неаполь, после чего в результате референдума 21 октяб­ря 1860 Неаполитанское государство и Сицилия присоединились к Итальянскому королевству. Однако Папская область сохраняла независимость. Неприкосновенность пап­ских владений гарантировало французское правительство Наполеона III, но итальянские патриоты мечтали завершить полное воссоединение родины. В конце июня 1862 Г. отправился в Палермо и призвал жителей к походу на Рим. Г. вскоре собрал 3—4 тыс. добровольцев и в августе высадился на материке, в Калабрии. В битве при Аспромонте Г. был тяжело ранен и взят в плен, в октябре он и его товарищи получили амнистию. В 1866 Г. во главе отряда добровольцев участвовал в Австро-итальянской войне, в результате которой Венеция отошла к Италии. В 1867 снова предпринял поход на Рим. В битве при Ментане 3 ноября 1867 его отряды были разбиты, а сам он взят в плен, но вскоре освобожден и получил позволение вернуться на Капреру. Во время Франко-прусской войны 1870—1871 участвовал в боях на стороне Франции. В последующие годы Г. был депутатом от Рима в итальянском парламенте. Г. умер на Капрере в июне 1882 и с большой торжественностью похоронен там же.

Соч.: Edizione nazionale degli scritti. Vol. 1—6. Bologna, 1932—1937; Мемуары. М., 1966.

Лит.: Невлер (Вилин) В. Е. Дж. Гарибальди. 2-изд. М., 1961; Calci C. Garibaldi e i suoi tempi. Roma, 2008; Carcassi U. Giuseppe Garibaldi: profilo di un rivolutionario. Sassari, 2001; Mack Smith D. Garibaldi. Westport (Ct), 1982; Ugolini R. Garibaldi: Genesi di un mito. Roma. 1982. А. С. Намазова.