АДЗЕЛИО МАССИМО ТАПАРЕЛЛИ, маркиз д’

Итальянский политический деятель, писатель, художник.

После окончания туринского университета д’Адзелио избрал военную карьеру, однако в 1820 оставил ее, посвятив себя изучению живописи, а с 1825 — литературной работе. Известность романиста пришла к нему после опубликования романов «Барлеттский турнир, или Этторе Фьерамоска (1831), а также «Никколо де’Лапи» (1841). Политическая карьера д’Адзелио началась в 1845. В брошюре «Последние события в Романье» (1846) он решительноно отверг заговорщические методы борьбы и призвал итальянцев довериться сардинской монархии. Как и многие либералы Пьемонта, д’Адзелио ратовал за объединение страны на базе законности, порядка и умеренного либерализма. Он поддерживал антиавстрийские выступления в ходе первой Итальянской войны за независимость 1848–1849, принял предложение короля Виктора Эммануила II сформировать правительство и 7 мая 1849 был назначен председателем Совета министров Сардинского ко-ролевства. Основными задачами кабинета д’Адзелио в 1849–1852 стали мир с Австрией, заключение соглашений с Францией и Англией, защита конституции и проведение реформ внутри государства. В 1852, в знак несогласия с радикализацией политического курса, д’Адзелио подал в отставку, отошел от политики и всецело посвятил себя литературно-просветительской работе. Последние годы жизни работал над мемуарами .

Автор статьи: В. Е. Язькова.