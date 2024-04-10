9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

Индия

Бируни А.

«Индия» Бируни – замечательный памятник науки стран азиатского Востока, содержащий важнейшие сведения о народах Индии, их обычаях, религии и философских системах, изложенные с глубоким знанием дела и поразительной для того времени объективностью. Сведения, приводимые в книге, полностью сохраняют своё значение и в наши дни как ценный фактический (исторический, этнографический и географический) материал, во многом уникальный и вполне надёжный. О самом произведении и его авторе подробно рассказывается в предисловии 1961 г. Заметим лишь, что истекший период ничего не изменил в понимании учёными «Индии». Согласно авторскому замыслу произведение было призвано служить мусульманам-интеллектуалам источником знания о духовной культуре, традициях и обычаях индийского народа. Казалось бы, нынешним россиянам нет необходимости обращаться к средневековому арабскому источнику ради познания индийской культуры, ведь они располагают огромными, постоянно расширяющимися возможностями для получения любых сведений об Индии и её ближайших соседях (Пакистане, Бангладеш, Шри-Ланке, Мальдивах, Непале, Бутане), вместе с которыми эта страна делит великий южный субконтинент, собственно и имеющийся в виду, когда речь заходит об Индии в широком историческом контексте, как например в книге Бируни. Кроме того, современному русскоязычному читателю стали доступны многочисленные переводы с санскрита и других индийских языков, исследования отечественных и зарубежных индологов. Тем не менее, труд Бируни сохраняет свое значение как уникальная сокровищница мысли и памятник литературы. Он вобрал в себя и запечатлел восприятие представителем иной, ближневосточной и среднеазиатской культурной традиции, мусульманином, неисчерпаемого индийского наследия. Критически мыслящий автор «Индии» то невозмутимо пересказывает известные ему факты, то излагает события с явным сочувствием и восхищением, то переходит к открытой полемике. Мы надеемся, что бессмертный труд Бируни не оставит равнодушным заинтересованного российского читателя.