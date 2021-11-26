Аха

(др.-егип. ‛h.’, буквально «Боец») (ок. 3000—? до н. э.) — один из первых царей общеегипетской I динас­тии (ок. 3000—2890 до н. э.; см. Египет Древний). Идентификация А. остается отчасти спорной. Имя А. известно по надписям на находках из нескольких погребальных комплексов: самого А. в царском некрополе Абидоса; его чиновника в Саккаре, а также царицы Нейтхотеп (предположительно матери или супруги А.) в Накаде. Царя А., однако, не знают древнеегипетские анналы (см. Палермский камень), так называемые царские списки и античные авторы. Тем не менее оттиски двух цилиндрических печатей с именами всех восьми царей I династии, обнаруженные в конце XX в. в Абидосе экспедицией Германского археологического института в Каире (руководитель Г. Дрейер), должны надежно подтверждать (по крайней мере, в глазах современников) историческое место А. как второго царя I династии, преемника легендарного Нармера. Однако проблема соотношения трех ключевых для раннединастической истории Египта фигур — Нармера, А. и Мина (греч. Менеса, основателя египетского государства в древнеегипетской и античной традициях) — решается неоднозначно. Согласно наиболее распространенной точке зрения, имя Мин, как будто приписанное однажды к имени А. в гробнице Нейтхотеп, отождествляет их носителей, что делает царя А. Менесом позднейших источников.