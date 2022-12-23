МАЙВАНД, БИТВА ПРИ

Майванд, битва при — одно из главных сражений Второй англо-афганской войны 1878—1880. Вторгшиеся в ноябре 1878 в Афганистан британские колониальные войска захватили Кандагар, а мае 1879 столицу государства Кабул. Афганцы вели против оккупантов партизанскую войну. В Кандагаре стоял английский гарнизон, против которого выступил правитель Герата Аюб-хан. Его войско по пути к городу пополнялось добровольцами из местного населения. 27 июля 1880 около селения М. в 55 км от Кандагара произошло сражение войска Аюб-хана с бригадой регулярных войск противника под командованием генерала Бэрроуза, которая была разгромлена, потеряв из примерно 2500 человек личного состава 1925 убитыми и ранеными, не считая попавших в плен, а также 269 боевых коней и 2424 вьючных животных. Остатки бригады, включая генерала Бэрроуза, укрылись в Кандагаре. Хотя позднее англичане, перебросив в Кандагарскую область свежие силы из-под Кабула, вынудили Аюб-хана отступить в Герат, победа афганцев под М. сорвала британские планы отторжения Кандагара от Афганистана. В апреле 1881 английское командование полностью вывело еще остававшиеся там войска в Индию.

Лит. : Халфин Н. А. Провал британской агрессии в Афганистане (XIX в. — начало XX в.). М., 1959. Robson B. Maiwand, 27th July 1880 // Journal of the Society for Army Historical Research. 1973. Vol. 51. P. 194—224. Barczewski S. Heroic Failure and the British. New Haven–London, 2016. В. Н. Зайцев.