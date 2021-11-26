ИНДИЯ (XVIII - НАЧ. XX В.)

Ч. 6. Индия в XVIII - нач. XX вв. Ссылки на другие части - см. в конце статьи.

И. под властью английской Ост-Индской компании (1757—1858)

Во 2-й половине XVIII в. Могольская империя продолжала терять свои владения. Кроме маратхских княжеств, возглавлявшихся династиями Бхонсле (Нагпур), Синдия (Гвалияр), Холкар (Индаур), Гаеквад (Барода, или Вадодара), отделились Бенгалия, Ауд, Рохилкханд, Декан (княжество Хайдарабад), на юге возникли навабство Аркат (Карнатик) и княжество Майсур. Панджаб фактически находился в руках сикхов. На рубеже XIX в. возникло самостоятельное сикхское государство (см. Ранджит Сингх ). Могольские падишахи формально продолжали считаться верховными правителями всех этих княжеств, но фактически управляли лишь небольшими территориями в районе Дели и Агры. Дели неоднократно подвергался нападению и разграблению войсками Надира-шаха Афшара (1739) и Ахмад-шаха Дуррани (1748, 1750, 1752, 1757). В 1761 Ахмад-шах также разбил объединенное войско Маратхской конфедерации, положив конец претензиям маратхов на гегемонию в И.

В середине XVIII в. английская Ост-Индская компания (ОИК) начала захваты земель в И. Она поставила под контроль Аркат, заключила субсидиарный договор с Хайдарабадом, в 1757 подчинила Бенгалию. Победа англичан под командованием Р. Клайва в битве при Плесси 23 июня 1757 над навабом Бенгалии, которого поддерживали французы, знаменовала начало захвата Бенгалии и британского владычества в И. В результате четырех кровопролитных войн англичане к 1799 подчинили Майсур (см. Англо-майсурские войны , Типу Султан , Хайдар Али ), а затем покорили маратхские княжества (см. Англо-маратхские войны ). ОИК добилась от могольского падишаха права на управление от его имени всеми подвластными территориями, поставив его фактически в положение пенсионера компании. В 1843 ОИК захватила Синд, в 1849 в результате двух англо-сикхских войн — Панджаб. Под предлогом отсутствия прямых потомков по мужской линии у ряда индийских князей к владениям компании были присоединены княжества Сатара (1848), Самбалпур (1849), Нагпур и Джханси (1853). Под другими предлогами — провинция Берар княжества Хайдарабад (1853) и Ауд (1856). Обширные владения ОИК представляли собой конгломерат провинций и вассальных княжеств, заключивших с ней договоры. Они сохраняли лишь ограниченный суверенитет и были лишены возможности вести самостоятельную внешнюю политику и содержать армии.

Для управления владениями компании был создан специальный административный аппарат, возглавлявшийся Советом. Ему подчинялся генерал-губернатор (одновременно являвшийся губернатором Бенгалии), которому в свою очередь были подотчетны губернаторы Бомбея и Мадраса. Северо-западные, Центральные провинции и Панджаб управлялись лейтенант-губернаторами или комиссарами. Провинции делились на дистрикты, возглавлявшиеся коллекторами (назначались из англичан), обладавшими всей полнотой административной и судебной власти. На низших постах в администрации и в качестве советников при британских чиновниках в основном работали индийцы.

После покорения И. значительные средства ОИК стало приносить взимание налогов, прежде всего земельного, а с начала XIX в. также массовый ввоз в И. товаров (прежде всего тканей и пряжи) из Великобритании. Последнее привело к упадку индийского традиционного ручного ткачества и других ремесел и оттоку населения из городов. Пожалования прав на сбор налогов в свою пользу (джагир и др.) были ликвидированы, размеры налогов зафиксированы на высоком уровне, но реально уменьшались в результате падения цены серебра. Земли были объявлены собственностью налогоплательщиков (см. заминдари , махалвари , райятвари ).

Попытки создать правовую и судебную систему в соответствии с местными обычаями окончились неудачей из-за большого количества противоречий в древних книгах. Поэтому судопроизводство в И. стало осуществляться на основе английского права, но раздельно для туземцев и европейцев. Администрация ОИК запретила некоторые местные обычаи: практику убийства новорожденных девочек в ряде высоких каст, самосожжение вдов на погребальном костре мужа (обряд сати, 1829), рабство (1843); вдовам было разрешено вторично выходить замуж (1856). Первоначально ОИК старалась не вмешиваться в религиозную жизнь, но в 1813 в И. была разрешена деятельность христианских миссионеров, и социальные преобразования стали восприниматься населением как намерение христианизировать страну.

ОИК первоначально действовала как независимая от британского правительства компания. Но с начала XVIII в. оно принялось постепенно подчинять ОИК своей власти. В 1784 был учрежден Контрольный совет, к которому перешло право решения всех основных вопросов управления И. Компания всё больше превращалась в чисто управленческую структуру. В 1813 она была лишена монопольного права торговли с И., а в 1833 вообще права вести торговлю.

Завоевания и колониальная политика ОИК в И. вызывали сопротивление местного населения. Вспыхивали восстания, часто облекавшиеся в религиозную форму. Аннексия нескольких княжеств привела к острому недовольству индийской знати. Разорение ремесленников в результате британского импорта и продажи земель с аукциона за неуплату налогов вызывали народные волнения. Вспыхнуло несколько восстаний в частях англо-индийской армии. Восстание сипаев , именуемое также Индийским народным восстанием 1857—1859 , потрясло британский колониальный режим в И. и положило конец существованию ОИК.

Под властью Британской короны (2-я половина XIX — начало XX в.)

В 1858 британский парламент принял «Закон о лучшем управлении И.», ликвидировавший ОИК и Могольскую империю. Власть в И. (официально названной Индийской империей) перешла к английской короне. Королева Виктория, провозглашенная императрицей И., объявила ее жителей своими полноправными подданными, пообещала неукоснительно соблюдать права собственности, в том числе права князей на их владения, заявила о недопустимости дискриминации по расовому, национальному или конфессиональному признакам. Административный аппарат ОИК был заменен Индийской гражданской службой. Ее высший эшелон стал заполняться лицами, сдавшими специальные экзамены, формально открытыми для любого подданного Британской империи. В 1861—1864 была проведена военная реформа, увеличившая количество британских войск в И., поставившая под контроль англичан всю артиллерию и изменившая систему формирования сипайских полков. Вместе с тем были расширены возможности продвижения по службе для индийских офицеров.

В 1860-е была проведена кодификация индийского права (на основе британского, но с учетом обычаев индусов и мусульман в сфере брака, семейного права, наследования). Формально европейцы и индийцы были уравнены в правах в сфере гражданского права, но сохранялся принцип, согласно которому европейца мог судить только судья-европеец. В 1883 этот принцип был отменен, но в случае, если европейца за уголовное преступление судил судья-индиец, первый мог требовать суда присяжных-европейцев. Были приняты законы об аренде, защитившие некоторые категории арендаторов от произвола землевладельцев. После восстания 1857—1859 англичане не решались поднимать земельный налог в соответствии с ростом цен, и он продолжал реально уменьшаться. Основными источниками доходов колониальных властей стали акцизы, пошлины и косвенные налоги (например, на соль). В 1861 были созданы совещательные советы при генерал-губернаторе и губернаторах, в которые власти назначали и некоторых высокопоставленных индийцев. В 1892 эти советы и их функции были расширены, но подобные верхушечные реформы не удовлетворили индийскую общественность.

Во 2-й половине XIX в. продолжалась экспансия английских товаров, приводившая к перекачиванию средств из колонии в метрополию. Вместе с тем начались вложения английского капитала в И. и переток индийского торгового капитала в промышленность. Строились шоссейные и железные дороги, порты, началось развитие промышленности. К концу XIX в. появилась развитая текстильная промышленность — хлопчатобумажная (главным образом в руках индийцев) и джутовая (в основном в руках британцев). Строились гидроэлектростанции, развивалась добыча угля. В 1911 основан первый металлургический комбинат в Джамшедпуре. Сооружались ирригационные системы в Синде, Панджабе, Северо-Западных провинциях, Центральных провинциях, дельтах рек Кришна, Годавари, Кавери, благодаря чему увеличилось производство пшеницы, риса, сахарного тростника, хлопка, земляного ореха. Высокого уровня достигло плантационное хозяйство (производство чая, кофе, индиго). Однако общего подъема сельскохозяйственного производства и улучшения положения низших слоев сельского населения не происходило.

Британские власти способствовали внедрению системы образования европейского типа. Первые попытки преобразований в этой области относятся еще к 1833—1835. В 1854 во всех провинциях начали работать Департаменты народного образования, была унифицирована система начальных и средних школ, а также колледжей. В 1857 открылись первые университеты — Калькуттский, Бомбейский и Мадрасский. Однако колониальные власти не ставили целью создание системы всеобщего образования. В колониальный период большинство населения И. оставалось неграмотным. В то же время сложился слой европейски образованных людей, которые стали выдвигать идеи проведения социальных преобразований, защиты индийского производства от импорта товаров, ограничения колониального режима, расширения участия индийцев в управлении.

Большую роль в формировании идеологии национально-освободительного движения и патриотических настроений сыграли религиозно-реформаторские течения, нацеленные на возрождение традиционной индусской или мусульманской культуры. Особенно большое значение имели в этом отношении для индусов Раммохан Рой , Даянанда Сарасвати и Свами Вивекананда . Их идеями воспользовались разные направления национальных движений. В культурном и политическом возрождении мусульманских образованных слоев значительную роль сыграл Сайид Ахмад-хан . Появились и радикальные мусульманские организации, призывавшие к возрождению ислама на фундаменталистских основах (ваххабиты, Деобандское движение).

Выразителем политических интересов образованной верхушки индийского общества стал образованный в 1885 Индийский национальный конгресс (ИНК), выступавший под лозунгами общеиндийского национализма и секуляризма. Основателями Конгресса явились А. О. Юм , М. Г. Ранаде , Д. Наороджи , Г. К. Гокхале, С. Банерджи , возглавившие либеральное направление национального движения. Они стремились к реформированию колониального режима путем легальной конституционной деятельности, предоставления правительству предложений и апелляции к британскому общественному мнению. Первые два десятилетия ХХ в. были отмечены противоборством двух направлений в Конгрессе: либерального («умеренные» — М. Г. Ранаде, Д. Наороджи, Г. К. Гокхале, С. Банерджи) и радикального («крайние» — Б.Г. Тилак , Л. Л. Рай, А. Гхош, Б. Ч. Пал). Б. Г. Тилак и «крайние» призывали к борьбе за независимость, бойкоту английских товаров в знак протеста под лозунгом свадеши («отечественное», имелось в виду производство и потребление) и выступили с требованием свараджа («самоуправления»), подразумевавшим предоставление И. статуса доминиона в составе Британской империи. Благодаря религиозным лозунгам им удалось превратить движение в массовое. Начались митинги, демонстрации, пикетирование магазинов, где продавались английские товары; иногда они перерастали в столкновения с полицией.

В Бенгальском и Бомбейском президентствах стали возникать подпольные революционные террористические организации, начавшие вооруженную борьбу с колониальными властями («Анушилон Шомити», «Джугантар»). Взрыв протеста вызвало решение в 1905 разделить Бенгалию на две провинции: Восточную (с преобладанием мусульманского населения) и Западную (с индусским большинством), воспринятое как намерение внести раскол в национальное движение, противопоставив индусов и мусульман.

Наряду со светской политической деятельностью возникли общественно-политические организации, отстаивавшие интересы своей религиозной общины: у индусов, мусульман, сикхов, христиан и др. Наибольшее значение имели политические организации индусов, составлявших абсолютное большинство населения, и мусульман, наиболее многочисленного меньшинства. В 1906 было объявлено о создании партии, поставившей задачу защиты политических интересов мусульман — Мусульманской лиги (МЛ). В том же году возникла партия индусов — Хинду махасабха (ХМС, Великий союз индусов) и ряд других организаций, стоявших на позициях индусского национализма и коммунализма («общинности»). Национальное движение стало раскалываться по конфессиональному принципу. Полиэтничность индийского общества объективно предполагала зарождение национальных движений на субрегиональном уровне и создание организаций, представлявших интересы отдельных народов и отстаивавших идеи «региональных национализмов» или «этнонационализмов»: маратхского, бенгальского, тамильского и т. д., нередко в противовес общеиндийскому национализму ИНК. Кастовый фактор сыграл важную роль в развитии антиколониального движения в Индии. Конфликты на кастовой основе, знаменовавшие нарастание противоречий между традиционно доминирующими в политической жизни страны брахманскими слоями и среднестатусными земледельческими и торгово-ростовщическими кастовыми группами, а также низкокастовыми и внекастовыми («неприкасаемыми»), свидетельствовали о приобщении к активной деятельности все более широких слоев населения. В 1907 на сессии в Сурате произошел раскол в рядах ИНК. «Крайние» требовали от Конгресса решительных действий в отношении властей и поддержки народных выступлений, в то время как руководство ИНК придерживалось умеренной тактики.

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