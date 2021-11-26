ИНДИЯ (НАЧ. XX - КОНЕЦ 1940Х ГГ) На чтение: 1 минута

Ч. 7. Индия нач. XX в. - конца 1940х гг. Ссылки на другие части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Индия (XXI в.) .

И. накануне и в годы Первой мировой войны

Перед Первой мировой войной Британская И. переживала период сравнительной стабилизации. Она представляла собой страну со сложившимися основами централизованного колониального аппарата управления, включая государственную бюрократию — Индийскую гражданскую службу — и колониальную англо-сипайскую армию. В Лондоне им руководил министр по делам И. и Бирмы (последняя до 1935 входила в состав Индийской империи). Высшие слои чиновников назначались из метрополии. Во главе индийского колониального аппарата стоял генерал-губернатор в Калькутте, носивший титул вице-короля И. Вице-король подчинялся непосредственно министру по делам И., неся ответственность перед английским правительством и парламентом. И. делилась на Британскую И., занимавшую 3/5 территории Южн. Азии, и вассальные княжества, общее число которых достигало 600. Британская И. состояла из губернаторских провинций и комиссарских. Губернаторы провинций назначались министром по делам И. или вице-королем. Комиссарские провинции находились под прямым управлением генерал-губернатора. В княжествах англичане применяли систему косвенного управления, предоставив значительную автономию во внутренних делах князьям.

В первое десятилетие ХХ в. англичане под натиском растущего национально-освободительного движения пошли на частичные уступки и приняли в 1909—1910 Закон об индийских советах, получивший название реформы Морли-Минто. Увеличение до половины числа выборных членов Законодательного совета при вице-короле и создание выборного большинства в Законодательных советах при губернаторах крупнейших провинций, предусмотренные законом, изменяли положение политически активных верхов индийского общества. Решения Законодательных советов не были обязательными для исполнительной власти. При всей ограниченности реформы, значение ее состояло в расширении участия местных имущих слоев в законодательных органах власти и официальном санкционировании избирательного процесса для элитарных групп. Закрепление системы выборов по куриям и введение избирательной курии для мусульман предопределяло приоритет общинного сознания в политике. В 1911 прошел дарбар индийских князей. На нем английский король Георг V, коронованный в качестве императора И., объявил, что раздел Бенгалии отменяется, а столица Британской И. переносится из Калькутты в Дели.

Новый этап в жизни Индостана был связан с вовлечением И. вслед за метрополией в Первую мировую войну, в которой индийская сторона приняла как непосредственное участие, так и косвенное. Обогащение индийских торгово-финансовых и предпринимательских слоев в результате размещения английских военных заказов на местных предприятиях, усиление роли И. в рамках Британской империи в связи с участием в войне укрепили уверенность индийских элитарных групп в возможности добиться самоуправления конституционными методами. На объединительном съезде ИНК в Лакхнау в 1916 «крайние» воссоединились с «умеренными». На съезде было достигнуто соглашение с МЛ, в которой возобладало леворадикальное крыло во главе с А. К. Азадом. В годы Первой мировой войны значительное развитие среди мусульман получило Халифатистское движение, направленное в защиту турецкого султана-халифа, считавшегося главой суннитов, и против намерения стран Антанты расчленить Османскую империю. Антибританские настроения халифатистов оказали влияние на индийских мусульман: целью МЛ объявлялось достижение самоуправления в рамках Британской империи, что обеспечило единство действий Лиги и Конгресса. В 1915 президентом МЛ был избран М. А. Джинна , активный деятель ИНК и признанный поборник индусско-мусульманского единства, ставший впоследствии ключевой фигурой в движении индийских мусульман за самоопределение. В 1910-е в И. получило широкое распространение так называемое движение гомруля (от англ. home rule — «самоуправление»). Лиги гомруля создавались в разных регионах И., а в 1916 оформился центр этого общественного движения — Всеиндийская лига гомруля. В 1918 на ежегодной сессии ИНК было выдвинуто требование самоопределения, подразумевавшее необходимость опоры на народные движения. Лидером, сумевшим превратить ИНК в массовую партию, стал М.К. Ганди . В 1915 Ганди вернулся в И. из Южн. Африки, где он занимался адвокатской практикой, и возглавлял движение против дискриминации индийцев методами ненасильственного сопротивления. Ганди успешно провел в И. две кампании гражданского неповиновения, получившие название сатьяграха («упорство в истине»), часто выступал в прессе и на митингах, что сделало его к началу 1920-х одной из наиболее популярных фигур в среде индийских националистов.

Экономическое развитие Британской И. было подчинено интересам метрополии, традиционно рассматривавшей свои колонии как источник сырья и сферу приложения британского капитала. Индийский капитализм развивался неравномерно и был ограничен районами колониальной деятельности властей. Основными статьями индийского экспорта являлись хлопок, шерсть, джут, пальмовое волокно, рис, пшеница, пряности, индиго, опиум, плантационные культуры, а ключевыми объектами английских капиталовложений — железные дороги, ирригационное строительство, плантационное хозяйство (чай, кофе, каучук), строительство предприятий фабрично-заводской и горнодобывающей промышленности. Англичане владели наиболее крупными предприятиями страны. Им принадлежали джутовые фабрики в Калькутте, значительная часть текстильных фабрик в Бомбее, железнодорожные мастерские, шахты.

И. в межвоенный период (1919—1939)

В первые два десятилетия ХХ в. колониальная политика формировалась двумя силами — консерваторами и либералами. Стремление к политическому компромиссу проводилось достаточно последовательно либеральными и либерально-коалиционными правительствами, в то время как ужесточение колониального режима, вплоть до репрессивного подавления антианглийских выступлений, было характерно для консерваторов. Изменение международного климата в послевоенном мире, создание Лиги Наций способствовали частичному отходу от силовых методов управления колониями и стремлению к достижению политического компромисса с элитами колониальных обществ. В 1919 английский парламент принял Закон об управлении Индией (реформы Монтегю-Челмсфорда). Реформа изменила характер государственной власти в И.: на смену полной автократии пришла структура власти, в которой власть вице-короля и губернаторов провинций сочеталась с выборным началом и ограниченной ответственностью министров-индийцев. Она получила название диархия (двойственное управление). Положение реформы о порядке выборов в Законодательное собрание предусматривало раздельное голосование индусов и мусульман и предоставляло последним ряд привилегий. Политика противопоставления индусов и мусульман получила законодательное закрепление. Вместе с тем, наряду с важными уступками, британские власти предприняли ряд репрессивных акций против участников антиколониального движения (например, печально знаменитая «Амритсарская бойня» — кровавая расправа над участниками многотысячного митинга протеста в Панджабе).

Предложенная Ганди программа несотрудничества была принята в 1920 на чрезвычайном съезде ИНК в Калькутте, а проходивший в том же году очередной съезд в Нагпуре подтвердил приверженность Конгресса идейным установкам этого лидера. Основной политической целью, которую Ганди поставил перед И., стало поэтапное и постепенное продвижение к независимости, а главной политической задачей — объединение всех социальных, кастовых, этнических, конфессиональных групп и партийных сил под единым руководством наиболее авторитетной и представительной общеиндийской организации — ИНК. В сатьяграхе, сочетавшей активную оппозицию колониальному режиму с ненасилием, Ганди видел универсальную форму национальной и социальной консолидации индийского общества. Проведение массовой общеиндийской кампании гражданского несотрудничества должно было пройти два этапа. Первый этап предполагал такие формы бойкота колониального режима, как отказ от почетных должностей и званий, бойкот официальных приемов, бойкот английских школ и колледжей, бойкот английских судов, бойкот выборов в законодательные органы, бойкот иностранных товаров, второй — уклонение от уплаты государственных налогов. Освободительное движение понималось Ганди не только как борьба с британским раджем (верховной властью), но и как устранение внутренних барьеров, разделяющих индийский социум, и достижение сарводайи — всеобщего благоденствия. Ганди привнес в индийскую политическую жизнь образность и фразеологию, заимствованную им из традиционных религиозно-философских систем Индостана, однако универсалистский принцип в подходе к религии, как проявлению высшей духовности, предполагал равную истинность и полную совместимость всех религиозных систем, являлся объединяющим фактором в противостоянии общему врагу.

Первая в истории страны общеиндийская кампания гражданского неповиновения началась в августе 1920. Она проходила в форме митингов, демонстраций, крестьянских выступлений и стачек, перерастая временами рамки ненасилия. Кровавые события февраля 1922 (сожжение толпой крестьян обстрелявших их полицейских в местечке Чаури-Чаура, в центральных районах И.) послужили для Ганди предлогом для прекращения сатьяграхи. Подключение халифатистов к кампании гражданского неповиновения и тесные связи Ганди с лидерами этого движения создавали предпосылки для совместных действий двух основных конфессий — индусов и мусульман. Однако МЛ, возглавляемая М. А. Джинной, не поддержала тактики Ганди и осудила массовое несотрудничество и Халифатистское движение. В 1921 Джинна покинул ИНК, а практика одновременного проведения сессий МЛ и ИНК (1916—1921) сменилась периодом конфронтации.

В это время наряду с движениями, основанными на методах ненасилия, получила дальнейшее развитие деятельность революционно-подпольных организаций на территории Британской И. и за ее пределами, осуществляемая представителями индийской революционной эмиграции. Лидеры зарождавшегося индийского коммунистического движения принимали участие в деятельности Коминтерна. В 1925 на съезде в Канпуре было провозглашено создание Коммунистической партии Индии (КПИ).

В 1920-е в ИНК оформились две группировки, получившие название «противников перемен» и «сторонников перемен». Первые (Ч. Раджагопалачария, Р. Прасад и др.), поддержав Ганди, выступили за проведение политики, основанной на несотрудничестве с колониальными властями во всех сферах социально-политической жизни, включая бойкот законодательных органов. Вторые (М. Неру, Ч.Р. Дас и др.) были против линии бойкота и продолжали считать конституционную борьбу за увеличение индийского законодательного представительства наиболее значимой формой протестной деятельности. Они предлагали компромиссную форму участия в органах власти: вхождение в них и бойкот их изнутри. В 1923 «сторонники перемен» провозгласили создание Свараджистской партии, которая стала проводить свою линию в законодательных органах от имени Конгресса. В 1924—1928 Ганди ушел от политической деятельности и сосредоточился на реализации «Конструктивной программы», ставившей целью межобщинное единение, ликвидацию «неприкасаемости», возрождение национальных культурных традиций. В середине 1920-х в ИНК оформилось течение, представлявшее собой молодое поколение конгрессистов, требовавших активизации деятельности Конгресса. Лидерами и идеологами левого крыла в ИНК стали Дж. Неру и С. Ч. Бос. Оно завоевало ведущие позиции во Всеиндийском конгрессе профсоюзов и в рабочих и крестьянских союзах, повсеместно создаваемых в И. в 1920-е. В 1927 состоялся Мадрасский съезд ИНК, на котором Дж. Неру и С. Ч. Бос были избраны генеральными секретарями Конгресса. Съезд принял резолюцию о главной цели освободительного движения в И. — достижении полной независимости и получении республиканского статуса.

В 1929 на съезде Конгресса в Лахоре было принято решение о проведении новой общеиндийской кампании гражданского несотрудничества. Руководителем ее, как и в 1921—1922, стал М. К. Ганди. В основу кампании гражданского неповиновения 1930 было положено требование отмены британским правительством соляной монополии и налога на соль (отсюда и название «Соляной поход»). Кампания была начата в апреле 1930 и проходила по той же программе, что и в начале 1920-х, предполагавшей бойкот английских товаров, отказ от занимаемых постов, от участия в работе Законодательного собрания и т. п. Она приобрела огромный размах и объединила представителей самых различных слоев индийского общества, включая крестьянство и фабрично-заводских рабочих. Власти, запретив проведение кампании несотрудничества, объявили ИНК и другие политические организации, принимавшие участие в сатьяграхе, вне закона. В мае 1930 был арестован М. К. Ганди, а к концу 1930 тюремному заключению подверглось около 60 тыс. человек.

Приверженная принципам умеренного конституционализма и не признававшая методов борьбы Ганди МЛ не приняла участия в кампании несотрудничества. Большинство мусульманских политиков отказывалось обсуждать вопросы будущего конституционного устройства до решения межобщинной проблемы. В 1930 известный мусульманский философ и поэт М. Икбал выступил с предложением о предоставлении Панджабу, Северо-Западной пограничной провинции (СЗПП), Белуджистану и Синду статуса независимого государства. Однако оно не было принято Лигой: на этом этапе речь шла лишь о расширении провинциальной автономии, отделении Синда и реорганизации СЗПП. Наряду с обособлением мусульманских организаций происходил процесс укрепления партий, выступавших с лозунгами хиндутвы (индуизации индийского общества). Наряду с ХМС, крупнейшей индусской партией в Британской И., с 1925 в качестве культурно-просветительской организации, призванной служить делу консолидации индусской общины, действовала Раштрия Сваямсевак Сангх (РСС) — Союз добровольных служителей родины. Его основатель К. Б. Хедгевар, а затем продолжатель его дела М. С. Голвалкар явились, наряду с руководителем ХМС В. Д. Саваркаром, создателями теории построения индусской государственности (хинду раштра) в И.

Со 2-й половины 1920-х изменилась концепция колониальной политики Великобритании в И. в связи с переменами в политической жизни метрополии: приходом к власти лейбористов, потеснивших либералов и консерваторов. Концепция лейбористов в колониальном вопросе заключалась в постепенной трансформации империи в Британское содружество наций. Главным методом колониальной политики 1-го и 2-го лейбористских правительств середины 1920 — начала 1930-х стала концепция Содружества, реализуемая в серии конституционных реформ. Вестминстерский статут 1931 , провозгласивший юридическое равноправие доминионов и метрополии, стал официальным признанием их самостоятельности во внутренних делах. В августе 1935 английский парламент принял новый Закон об управлении Индией, созданный на основе рекомендаций Комиссии Саймона и трех Конференций круглого стола в Лондоне с участием ведущих политических партий И., вошедший в историю как Конституция 1935. После проведенных на основании конституции выборов в 1937 победивший в большинстве избирательных округов ИНК сформировал провинциальные правительства, которые приступили к осуществлению аграрных преобразований и созданию национальной промышленности. Во 2-й половине 1930-х в ИНК возникла еще одна фракция, получившая название Конгресс-социалистическая партия (КСП) во главе с Дж. Нараяном, стоявшая в то время на позициях, близких западным социал-демократам. КСП способствовала сближению ИНК и КПИ, продолжавшемуся с 1935 по 1939, и созданию единого антиимпериалистического фронта накануне Второй мировой войны.

И. в годы Второй мировой войны и на завершающем этапе национально-освободительного движения (1939—1947)

В августе 1939 Великобритания объявила И. воюющей стороной, и ведущие политические партии страны приняли декларации об отношении к войне. Резолюция ИНК осуждала фашизм и объявляла о поддержке военных усилий Англии при условии официального признания права И. на самоопределение. Усиление репрессивного законодательства на период участия И. в войне побудили Конгресс обратиться к идее гражданского несотрудничества. В октябре 1940 Ганди объявил о начале новой сатьяграхи. Активизация антибританской деятельности ИНК привела к запрету этой организации в августе 1942. Лишь в 1944 Конгресс возобновил свою деятельность. Внутри ИНК не было единства. Покинувший Конгресс перед войной С. Ч. Бос и созданная им организация «Форвард блок» в целях ускорения свержения британского колониального господства пошли на союз с «державами оси». Бос основал Индийский легион в Германии из пленных индийцев и эмигрантов и Индийскую национальную армию с помощью милитаристской Японии на территории Юго-Восточной Азии из представителей индийской диаспоры.

МЛ не поддержала конгрессистскую идею продолжения совместной борьбы с метрополией в годы войны. В марте 1940 в Лахоре состоялась 27-я сессия Лиги, вошедшая в историю как Пакистанская сессия, поскольку в принятой на ней резолюции основной целью провозглашалось создание самостоятельного мусульманского государства в Южн. Азии. С этой целью были разработаны различные проекты выделения из состава И. территорий, населенных мусульманами, и переселения на них мусульман из преимущественно индусских регионов. В 1941 была создана организация Джамаат-и ислами («Исламское общество»), призванная обеспечить культурное объединение мусульман и распространение исламских ценностей среди членов общины. Ее создатель — маулана Абул Ала Маудуди проповедовал идеи исключительности мусульманской общины и возвращения ей потерянных позиций в Южн. Азии. На базе этой организации в И. в 1940-е возникли боевые группировки, способствовавшие разжиганию индусско-мусульманской розни. Джамаат-и ислами не одобряла действия Джинны и не поддерживала идею образования Пакистана. Отрицательно отреагировали на идею образования Пакистана и некоторые региональные мусульманские организации, в частности Юнионистская партия Панджаба, предвидевшая негативные последствия неизбежного раздела своей провинции в случае реализации планов Джинны.

Британские власти, введшие запрет на деятельность ИНК в 1942—1944, легализовали КПИ, поддерживавшую военные усилия Англии как участника антигитлеровской коалиции. Возникшее противостояние ИНК и КПИ продолжалось как на завершающем этапе борьбы за независимость, так и в первое десятилетие независимого развития.

В годы войны политические деятели Великобритании разрабатывали свою стратегию относительно будущего переустройства И. В 1942 начала работу миссия С. Криппса . Согласно ее предложениям, британская сторона обязалась предоставить своей колонии статус доминиона сразу же после окончания войны. В 1944 были проведены переговоры между М. К. Ганди и М. А. Джинной о принципах будущего государственного устройства И. при посредничестве вице-короля А. Уэйвелла. Единой позиции выработать не удалось. Конгресс давал согласие на образование Пакистана при решении этого вопроса путем плебисцита после предоставления стране независимости, Лига же настаивала на признании Конгрессом идеи образования Пакистана до достижения суверенитета. В июне 1945 был обнародован конституционный проект вице-короля, известный под названием «План Уэйвелла», конкретизировавший курс британского правительства на предоставление И. статуса доминиона. Переговоры, проведенные Уэйвеллом в Симле с представителями ИНК и МЛ о порядке формирования исполнительного совета, лишь углубили разногласия между этими партиями. В 1945 в И. была направлена официальная британская делегация во главе с министром по делам И. Петик-Лоуренсом для разработки в соответствии с политикой лейбористского правительства К. Эттли механизма передачи власти индийцам, изложенного в его 1-й сентябрьской декларации 1945. Она гарантировала И. федеративную конституцию, законодательное собрание и временное правительство на период перехода власти.

Военные годы привели к существенным изменениям в раскладе политических сил в антиколониальном движении и их отношениях с метрополией, в социально-экономическом положении страны. Они ознаменовались в И. продовольственным кризисом, перешедшим в тяжелый голод: по неполным подсчетам, голодала почти треть населения. Увеличение налогообложения, арендной платы, рост цен на продовольственные товары привели к обезземеливанию и обнищанию основной массы крестьянства и поставили на грань выживания городскую бедноту, значительную часть торговцев, ремесленников, рабочих мелких и средних предприятий. Ситуация становилась взрывоопасной для британских властей, не способных бороться с набирающим силы национально-освободительным движением, которое поддерживало окрепшее за годы войны индийское национальное предпринимательство. Возникший во время войны большой спрос на промышленные изделия, особенно на вооружение и обмундирование англо-индийской армии, объективно стимулировал развитие промышленного производства. Наметился рост в металлургической, металлообрабатывающей и химической промышленности, т. е. в отраслях военного значения, а также в текстильной и пищевой, обслуживавших нужды армии. Существенно окрепли монополистические группы — Тата, Бирла и др., появились смешанные англо-индийские компании. Обострение англо-американской конкуренции в И. способствовало укреплению позиций местных предпринимателей по отношению к английским монополиям. Федерация индийских торговых и промышленных палат (ФИТПП) ассоциировала себя с интересами растущего национального капитала и выступала с поддержкой идеи независимости. В 1940-е колониальный аппарат претерпел значительные преобразования. «Индианизация» бюрократических служб изменила соотношение британских чиновников и индийцев, многие представители британской администрации считали дальнейшее пребывание в колонии бесперспективным в связи с растущими затратами на развитие аппарата подавления антибританских движений. Вторая мировая война привела к углублению кризиса колониальной системы, дискредитации идеологии и практики колониализма в странах антифашистской коалиции. Общие процессы демократизации в послевоенном мире, создание ООН, наряду с новыми явлениями в развитии мировой капиталистической системы изменяли традиционное значение колоний для метрополий. Политический уход из них становился гарантией сохранения экономического присутствия. Изменение геополитической ситуации в мире повлияло на расклад сил в Южн. Азии. Массовые выступления 1945—1946, охватившие всю И., давление ведущих политических партий, тяжелейшая экономическая ситуация делали неизбежным процесс деколонизации.

В марте 1946 премьер-министр К. Эттли издал 2-ю декларацию об индийской политике лейбористов, в которой объявлялось о предоставлении И. статуса доминиона, а в апреле 1946 состоялись выборы в провинциальные законодательные собрания, на которых выявилось преимущество ИНК перед другими политическими партиями, прежде всего перед МЛ. Состоявшиеся в июне 1946 выборы в центральное Учредительное собрание были бойкотированы МЛ и сикхами, считавшими, что англичане в процессе передачи власти делают ставку на ИНК. В августе 1946 в И. было сформировано временное правительство во главе с Дж. Неру. Это послужило началом прямой борьбы МЛ за Пакистан. По всей стране прокатилась волна индусско-мусульманских столкновений. Ситуация находилась на грани выхода из-под контроля властей. В феврале 1947 Эттли издал 3-ю декларацию лейбористского правительства о политике в И., в которой было заявлено об окончательном уходе англичан из И. не позднее июля 1948. В случае невозможности создания к этому сроку центрального правительства, власть предполагалось передать провинциям. Вопрос о статусе княжеств занимал важнейшее место в английских планах послевоенного устройства И. Ряд индийских князей требовали предоставления отдельным княжествам или группам княжеств права иметь независимый статус. Таким образом, завершающий этап борьбы за независимость поставил перед национальными силами Южн. Азии два вопроса: вопрос о разделе на два доминиона по религиозному принципу и вопрос о независимости или присоединении к доминионам княжеств. ИНК вынужден был согласиться на образование Пакистана в обмен на отказ англичан от принципа «верховенства» в отношении княжеств и принятия стратегии ИНК в решении судеб князей. В условиях отсутствия согласия между политическими силами страны и небывалого размаха межобщинной розни, а также угрозы расчленения И., раздел на два доминиона при всех его негативных последствиях стал рассматриваться как наиболее приемлемый выход из положения, в том числе и конгрессистами. В августе 1947 английский парламент утвердил «План Маунтбэттена», последнего вице-короля И., содержащий рекомендации относительно предстоящего раздела Британской И.