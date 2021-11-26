ГАЛИБ МИРЗА АСАДУЛЛА-ХАН

ГАЛИБ МИРЗА АСАДУЛЛА-ХАН (по­этическое имя; псевдоним ран­не­го пе­рио­да - Асад) - индусский пи­са­тель, мыс­ли­тель.

Пи­сал на ур­ду и персидском языках. Вы­хо­дец из ари­сто­кра­тической му­сульманской се­мьи. По­лу­чил тра­диционное до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. Большую часть на­сле­дия со­став­ля­ют про­из­ве­де­ния на персидском языке, од­на­ко сла­ву при­нёс сборник сти­хов (в основном га­зе­лей ) на ур­ду («Ди­ван-е ур­ду», 1841 год). В на­чаль­ный пе­ри­од твор­че­ст­ва сле­до­вал тра­ди­ци­ям слож­но­го и изы­скан­но­го «ин­дий­ско­го сти­ля», в зре­лом воз­рас­те от­ка­зал­ся от ус­лож­нён­ных по­этических форм. Твор­че­ст­во Галиба про­ник­ну­то ощу­ще­ни­ем не­от­вра­ти­мо­сти со­ци­аль­ных пе­ре­мен и в то же вре­мя со­жа­ле­ни­ем об ухо­дя­щей эпо­хе. Его га­зе­ли и про­за­ические со­чи­не­ния на персидском языке со­дер­жат мно­го­численные мо­ти­вы су­физ­ма . По­эзия Галиба вы­ра­жа­ет идеи гу­ма­низ­ма, сво­бо­до­лю­бия, ве­ры в бес­пре­дель­ную си­лу ра­зу­ма, со­дер­жит при­зыв к еди­не­нию лю­дей не­за­ви­си­мо от их ре­лигиозной при­над­леж­но­сти; многие сти­хи от­ли­ча­ет тон­кое чув­ст­во юмо­ра.

Ав­тор фи­ло­ло­гического тру­да «Пять ла­дов» («Пандж аханг», 1835-1849 годы); ис­то­рического сочинения «По­луден­ное солн­це» («Михр-е ним­руз», 1854 год) - о ди­на­стии Ве­ли­ких Мо­го­лов; днев­ни­ко­вых за­пи­сей «Аро­мат­ни­ца» («Дас­там­бу», 1869 год) - о си­пай­ском вос­ста­нии 1857-1859 годов. Твор­че­ст­во Галиба во мно­гом оп­ре­де­ли­ло даль­ней­шее раз­ви­тие по­эзии и про­зы на ур­ду.

Сочинения:

Urdǔ yi mu‘allă. Letters. Delhi, 1891;

Ху­тут-е Га­либ. Али­гарх, 1962 (на ур­ду);

Ли­ри­ка. М., 1969;

Из­бран­ное. М., 1980;

Dῖvãn. Tehran, 1998.

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