ГАЛИБ МИРЗА АСАДУЛЛА-ХАН
ГАЛИБ МИРЗА АСАДУЛЛА-ХАН (поэтическое имя; псевдоним раннего периода - Асад) - индусский писатель, мыслитель.
Писал на урду и персидском языках. Выходец из аристократической мусульманской семьи. Получил традиционное домашнее образование. Большую часть наследия составляют произведения на персидском языке, однако славу принёс сборник стихов (в основном газелей) на урду («Диван-е урду», 1841 год). В начальный период творчества следовал традициям сложного и изысканного «индийского стиля», в зрелом возрасте отказался от усложнённых поэтических форм. Творчество Галиба проникнуто ощущением неотвратимости социальных перемен и в то же время сожалением об уходящей эпохе. Его газели и прозаические сочинения на персидском языке содержат многочисленные мотивы суфизма. Поэзия Галиба выражает идеи гуманизма, свободолюбия, веры в беспредельную силу разума, содержит призыв к единению людей независимо от их религиозной принадлежности; многие стихи отличает тонкое чувство юмора.
Автор филологического труда «Пять ладов» («Пандж аханг», 1835-1849 годы); исторического сочинения «Полуденное солнце» («Михр-е нимруз», 1854 год) - о династии Великих Моголов; дневниковых записей «Ароматница» («Дастамбу», 1869 год) - о сипайском восстании 1857-1859 годов. Творчество Галиба во многом определило дальнейшее развитие поэзии и прозы на урду.
Сочинения:
Urdǔ yi mu‘allă. Letters. Delhi, 1891;
Хутут-е Галиб. Алигарх, 1962 (на урду);
Лирика. М., 1969;
Избранное. М., 1980;
Dῖvãn. Tehran, 1998.