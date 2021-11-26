Джаясва’л

Джаясва’л (англ. Jayaswal), Каши Прасад (27.11.1871, Мирзапур — 04.08.1937, Патна) — индийский историк, юрист и общественный деятель. Принимал активное участие в национально-освободительном дви- жении, подвергался репрессиям. Как историк занимал крайние националистические позиции, оспаривал любые выводы британских ученых. Пытался доказать, что Индия — наиболее древняя цивилизация и всегда опережала другие страны в своем развитии. В частности, выработала демократическую систему, основанную на частной собственности на землю. При восстановлении хронологии древних династий опирался на пураны , т. е. заведомо ненадежные источники. Соч.: The Hindu Polity: A Constitutional History of India in Hindu Times. P. I—II. Bangalore, 1924 (Reprint: Delhi, 2005); History of India c. 150 A. D. to 350 A. D. Patna, 1955. Лит.: Алаев Л. Б. Историография истории Индии. М., 2013. Л. Б. Алаев.