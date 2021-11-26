ДЕРОЗИО

ДЕРОЗИО Ген­ри Лу­ис Ви­ви­ан - индийский общественный деятель, поэт и просветитель.

Про­ис­хо­дил из про­тес­тант­ской се­мьи, при­над­ле­жав­шей к так называемой анг­ло-индийскому об­ще­ст­ву. Его отец был сме­шан­но­го пор­тугальско-индийского про­ис­хо­ж­де­ния, а мать - анг­ли­чан­кой. Пи­сал кни­ги и сти­хи на английском языке, но счи­тал се­бя ин­дий­цем. За­ни­мал атеи­стическте по­зи­ции. Ра­цио­на­ли­стические воз­зре­ния Дерозио сфор­ми­ро­ва­лись под влия­ни­ем взгля­дов Воль­те­ра, Д. Юма, И. Бен­та­ма. С 1826 года Дерозио пре­по­да­вал английскую литературу и ис­то­рию в Хин­ду-кол­лед­же в Каль­кут­те. В 1828 году ос­но­вал Ака­де­мическую ас­со­циа­цию, на за­се­да­ни­ях ко­то­рой под­вер­гал кри­ти­ке с ра­цио­на­ли­стическиз по­зи­ций ин­ду­изм и оди­оз­ные про­яв­ле­ния ко­ло­ни­аль­но­го ре­жи­ма. Ака­де­мическая ас­со­циа­ция ста­ла ба­зой для фор­ми­ро­ва­ния общества «Мо­ло­дая Бен­га­лия». В 1831 году Дерозио был уво­лен из кол­лед­жа за свою об­щественную дея­тель­ность и вско­ре скон­чал­ся. Соз­дан­ная Дерозио «Мо­ло­дая Бен­га­лия» про­дол­жа­ла су­ще­ст­во­вать до 1844 года. Её чле­ны (де­ро­зи­ан­цы, или мла­до­бен­галь­цы) иг­ра­ли зна­чительную роль в куль­тур­ной и об­щественно-по­ли­тической жиз­ни Бен­га­лии XIX века.