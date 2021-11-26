ДЕРОЗИО
ДЕРОЗИО Генри Луис Вивиан - индийский общественный деятель, поэт и просветитель.
Происходил из протестантской семьи, принадлежавшей к так называемой англо-индийскому обществу. Его отец был смешанного португальско-индийского происхождения, а мать - англичанкой. Писал книги и стихи на английском языке, но считал себя индийцем. Занимал атеистическте позиции. Рационалистические воззрения Дерозио сформировались под влиянием взглядов Вольтера, Д. Юма, И. Бентама. С 1826 года Дерозио преподавал английскую литературу и историю в Хинду-колледже в Калькутте. В 1828 году основал Академическую ассоциацию, на заседаниях которой подвергал критике с рационалистическиз позиций индуизм и одиозные проявления колониального режима. Академическая ассоциация стала базой для формирования общества «Молодая Бенгалия». В 1831 году Дерозио был уволен из колледжа за свою общественную деятельность и вскоре скончался. Созданная Дерозио «Молодая Бенгалия» продолжала существовать до 1844 года. Её члены (дерозианцы, или младобенгальцы) играли значительную роль в культурной и общественно-политической жизни Бенгалии XIX века.