БАССЕЙНСКИЙ ДОГОВОР 1802

Подписан в г. Бассейн (совр. Васаи, близ Мумбаи) между формальным главой Маратхской конфедерации — пешвой Баджи Рао II и Ост-Индской компанией английской .

Маратхская конфедерация к тому времени фактически разваливалась из-за сепаратизма и конфликтов между князь­ями. В войне между правителем Индора Яшвант Рао Холкаром и правителем Гвалиора Даулат Рао Синдхия пешва поддержал последнего и вместе с ним потерпел поражение. Пешва бежал в Бассейн и заключил с англичанами договор, по которому Ост-индская компания размещала в Махараштре 6-тысячный воинский контингент, на содержание которого выделялись налоговые поступления с маратхских земель.

Пешва терял право самостоятельно вести внутреннюю и внешнюю политику, объявлять войну, отказывался от претензий на богатые торговые города Сурат и Бароду. Большинство маратхских князей отказалось признать договор, что привело к новой (второй) англо-маратхской войне.

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.

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