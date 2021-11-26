БАНЕРДЖИ СУРЕНДРАНАТ

Политический деятель колониальной Индии , либерал .

Окончил Калькуттский университет. Занимал пост заместителя коллектора в Индийской гражданской службе , после увольнения преподавал в колледжах Бенгалии и Калькуттском университете. В 1876 создал Индийскую ассоциацию — общественно-политическую организацию, ратовавшую за участие индийцев в управлении страной. В 1883 созвал первый общеиндийский политический форум — Индийскую национальную конференцию. Один из основателей Индийского национального конгресса (ИНК) в 1885, его председатель в 1895 и 1902. Лидер «умеренных» в составе ИНК.

Б. выступал за проведение протекционистской политики и расширение самоуправления, но осуждал насильственные действия и вовлечение в освободительную борьбу широких слоев населения. В 1918 порвал с ИНК и создал Национальную либеральную федерацию. В 1921 — министр в провинциальном правительстве Бенгалии, сформированном в соответствии с Законом об управлении Индией 1919.

Британская корона даровала Б. дворянское звание.

Автор статьи: В. П. Кашин.

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