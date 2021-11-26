АЮБ-ХАН

Афганский принц, второй сын эмира Шер-Али.

В годы Второй англо-афганской войны возглавил повстанческие действия в Герате . Отказался признать эмиром возведенного на трон в 1880 Абдуррахман-хана и продолжил борьбу против англичан самостоятельно. 27 июля 1880 его войска разгромили английский корпус под Майвандом, неподалеку от Кандагара , а затем осадили этот город. В английской прессе эти события характеризовались не иначе как «катастрофа в Южн. Афганистане». Тогда же против А.-х. была переброшена из Кабула армия генерала Робертса. Несмотря на неблагоприятное соотношение сил, афганцы не уклонились от боя и сражались доблестно, однако, потерпев поражение, отступили, сохранив большую часть живой силы, в Герат. После изгнания англичан в 1881 А.-х. предъявил притязания на афганский престол и появился со своим войском в Кандагарской обл. В июле он разбил посланные против него правительственные войска и занял Кандагар. Население Кандагара приветствовало его как прославленного борца против англичан, и богословы провозгласили его гази . Однако Абдуррахман-хан дей­ствовал со свойственной ему энергией, быстро собрал наличные силы и выступил в Кандагар. В итоге решающего сражения, произошедшего у стен этого города, войско А.-х. было разбито, после чего он отступил в Герат, а вслед за тем, осознав бесперспективность дальнейшей борьбы за престол, эмигрировал сначала в Иран, а затем в Британскую Индию, где впоследствии умер.

Автор статьи: Родригес А.М.