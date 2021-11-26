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АКБАР-ХАН МУХАММАД
Афганский принц, сын Дост Мухаммад-хана, герой Первой англо-афганской войны.
В ноябре 1841 прибыл в Кабул из Бухары и вскоре выдвинулся на первое место среди вождей освободительной борьбы. После изгнания англичан выступил за проведение политического укрепления суверенитета Афганистана. В 1845 по поручению отца воссоздавал войско и подавлял опасные мятежи гильзайских ханов, готовивших вторжение в узбекские и таджикские ханства левобережья Амударьи, но в том же году был отравлен, вероятно, агентом англичан (по другой версии, своим отцом, опасавшимся его влияния в народе.
Автор статьи: А. М. Родригес.
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