АКБАР-ХАН МУХАММАД

Афганский принц, сын Дост Мухаммад-хана, герой Первой англо-афганской войны.

В ноябре 1841 прибыл в Кабул из Бухары и вскоре выдвинулся на первое место среди вождей освободительной борьбы. После изгнания англичан выступил за проведение политического укрепления суверенитета Афганистана . В 1845 по поручению отца воссоздавал войско и подавлял опасные мятежи гильзайских ханов, готовивших вторжение в узбекские и таджикские ханства левобережья Амударьи, но в том же году был отравлен, вероятно, агентом англичан (по другой версии, своим отцом, опасавшимся его влияния в народе.

Автор статьи: А. М. Родригес.