Афганистан в Большой Игре Интерес к этой стране англичан объяснялся желанием создать барьер между "жемчужиной британской короны" Индией и Средней Азией, которая могла перейти под контроль России. Афганистан являлся камнем преткновения между Британской и Российской империями еще с начала XIX века.

Интерес к этой стране англичан объяснялся желанием создать барьер между "жемчужиной британской короны" Индией и Средней Азией, которая могла перейти под контроль России. Афганистан являлся камнем преткновения между Британской и Российской империями еще с начала XIX века. После того, как Павел I договорился с Бонапартом о совместном походе на британскую Индию, эта угроза (хотя тогда её удалось предотвратить организованным англичанами убийства Павла I) была вечным комплексом Англии. При этом никакой мифической угрозы Индии со стороны России не было: ей нужен был сам Афганистан, как буферное государство, препятствующее продвижению Англии в Среднюю Азию. Соответственно, обе империи стремились поставить во главе Афганистана лояльных себе людей: англичане сделали ставку на пуштунов, а русские – на тюрков.

В Кабуле сидел пуштун Дост-Мухаммед, но Герат хана Камрему не подчинялся, поэтому Иран, устав уговаривать Камрана добровольно присоединиться к Персии в 1837 году осадил Герат. При этом после нападения англичан на персидский остров Харк, Иран разорвал дипломатические отношения с Англией. Т.о. первый раунд тайной войны выиграли русские. Но дела персов под Кандагаром шли плохо, а в Кабул уже прибыла тайная миссия английского разведчика Александра Бёрнса, которая стал оказывать влияние на Дост-Мухаммеда.

Нужен был новый дипломатическитй ход, и в Кабул направляется опытный офицер-разведчик Ян Виткевич, хорошо проявивший себя в контактах с казахами. Британский резидент Бёрнс предложил афганцам помощь против Ирана, Виткевич наоборот - союз персов и афганцев. При этом английский посланник (привыкший к отношениям с "туземцами" в Индии) в ультимативной манере потребовал от Дост-Мухаммеда отказаться от дипломатических отношений с Ираном. Бёрнс, кстати, плохо кончил: он был растерзан толпой в Кабуле.

Русские же предложили 2 миллиона рублей помощи и плюс к тому - поставки товаров на 2 миллиона, в т.ч. дефицитных в Афганистане металлов. Что окончательно убедило афганцев, чью сторону надо принять. В 1838 году иранцы сняли осаду Герата и это стало сигналом для англичан что персы собираются договариваться с афганцами. Поэтому весной 1839 года англичане вошли на территорию Афганистана и началась первая англо-афганская война

Поначалу (осень 1838 — весна 1841 гг.) вторгшиеся англичане сумели захватить Кабул и даже взять в плен эмира Дост-Мухаммед-хана. Но уже летом-осенью 1841 года получили массовое восстание при поддержке племён, были вынуждены эвакуировать войска, а через два года и освободить эмира. После чего влезать в Афганистан стали методами экономического и политического колониального проникновения.

Вторая война случилась в 1878–1880гг. – Аганистан требовался британцам как плацдарм борьбы против России, проникавшей в Среднюю Азию. Они предъявили эмиру Шер-Али ультиматум, требуя своего контроля над афганской армией, после отклонения которого в ноябре 1878 английская армия вторглась в страну и заняла Кабул. Новый эмир Якуб-хан подписал в 1879г кабальный "Гандамакский" мир, признававший Афганистан вассалом Великобритании, английские гарнизоны встали в городах. Но в сентябре того же года – восстание в Кабуле, английский гарнизон перебит. Британскому генералу Робертсу после упорных боёв удалось взять Кабул и устроить там резню. Эмир Якуб-хан бежал к англичанам и позже отрекся от власти. Но уже в декабре - новое восстание, и 60-тысячное войско повстанцев врывается в город. Повстанцы во главе с вторым сыном Шер-Али Аюб-ханом взяли второй по величине город Герат. Из изгнания вернулся племянник Шер-Али Абдуррахман-хан, ставший одним из лидеров восстания. Весной 1880 г. он провозгласил себя эмиром и заключил с англичанами мир, по которому все английские войска были выведены из Афганистана в Индию. Взамен англичане получали контроль над внешней политикой эмирата.

В мае-июне 1919 г. англичане предприняли третью неудачную попытку вторжения в Афганистан. Поводом стало восстановление взошедшего на престол Аманулла-хана о полном восстановлении суверенитета. Английская армия вторглась в Афганистан в районе Хайбарского горного прохода, но была остановлена афганской армией. При этом в тылу у англичан подняли восстание пуштунские племена. Лондон был вынужден 08.08.1919 подписать в Равильпинди мирный договор, по которому Афганистан признавался независимым государством.

Поэтому Россия давила на персов, чтобы те захватили Гератское ханство, имевшее стратегическое значение как опорный пункт и центр караванной торговли. В случае если бы в Кабуле пришли к власти пуштуны (что и произошло), у русских был бы в руках плацдарм на афганском направлении.