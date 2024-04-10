9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.
«БИСМАРК. ПОЛИТИЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ»
ЧУБИНСКИЙ В.
Книга представляет собой первую в отечественной литературе научную биографию крупнейшего буржуазного политического деятеля Германии Отто фон Бисмарка (1815-1898). Обстоятельно показаны формирование и развитие идейно-политических взглядов и психологии "железного канцлера", реакционный характер проводимой им политики, его взаимоотношения с различными классами и партиями, многими политическими деятелями.