ТИРПИЦ, АЛЬФРЕД ФОН

Ти́рпиц ( нем. Tirpitz) , Альфред фон (19.03.1849, Кюстрин — 06.03.1930, Эбенхаузен, Бавария) — германский военный и политический деятель, гросс-адмирал (1911). Из семьи высокопоставленного государственного чиновника. С 1865 служил в военно-морском флоте Пруссии, с 1871 — Германской империи. В 1892–1895 — начальник штаба главного командования германского флота. В 1895 стал контр-адмиралом. В 1897–1916 — статс-секретарь военно-морского ведомства. Разработал план создания мощного военно-морского флота Германии («план Тирпица»). Подготовил и провел ряд законов о военно-морском строительстве. К 1914 германский флот занимал второе место в мире. Полагал, что Германии предстоит вой­на с Францией и Россией, Великобритания же не рискнет вступить в вой­ну, если германский флот сравнится по силе с британским. После начала Первой мировой войны 1914–1918 стал сторонником неограниченной подводной вой­ны. Не получив поддержки канцлера Т. Бетман-Гольвега в этом вопросе, Т. в марте 1916 подал в отставку. Осенью 1917 создал и возглавил националистическую Немецкую отечественную партию. В Веймарской Германии стоял на реваншистских позициях. В 1924–1928 был депутатом рейхстага от Немецко-национальной народной партии.

Лит. : Kaulisch B. Alfred von Tirpitz und die imperialistische deutsche Flottenrüstung. Eine politische Biographie. Berlin, 1988; Epkenhans M. Tirpitz. Architect of the German High Sea Fleet. Washington, 2008. Б. С. Котов.