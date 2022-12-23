МОЛЬТКЕ СТАРШИЙ, ХЕЛЬМУТ КАРЛ БЕРНХАРД ФОН

Мольтке ( нем. Moltke) Старший, Хельмут Карл Бернхард фон (26.10.1800, Пархим, Мекленбург-Шверин — 24.04.1891, Берлин) — прусский и германский военный деятель, генерал-фельдмаршал (1871), граф с 1870. Из старой аристократической, но небогатой мекленбургской семьи, поступил на военную службу в датскую армию, закончил в Копенгагене кадетский корпус, в 1819 получил звание лейтенанта. Из карьерных соображений через три года перешел на службу в прусскую армию, военное образование получил во Всеобщей военной школе в Берлине (1823—1826). Занимал различные должности, в том числе в Генеральном штабе. В 1836 во время ознакомительной поездки по Османской империи получил приглашение стать военным советником турецкого султана, до 1839 занимался укреплением крепостей на Дунае, участвовал в военных действиях против египетских войск Мехмеда Али. По возвращении в Пруссию стал военным советником кронпринца Фридриха Вильгельма (будущий император Фридрих III ). В октябре 1857 в чине генерал-майора начал исполнять обязанности начальника Генерального штаба прусской армии, официально был назначен на эту должность 18 октября 1858. В тесном сотрудничестве с О. фон Бисмарком занимался реорганизацией прусской армии, систем ее боевой подготовки и управления войсками, участвовал в победоносных войнах против Дании (1848—1850; 1864), как начальник штаба союзной армии, Австрии (1866) и Франции (1870—1871) на посту начальника полевого штаба, т. е. фактического главнокомандующего прусскими и союзными войсками. Показал себя выдающимся военачальником и военным стратегом, активно использующим все достижения прогресса, в том числе возможности железных дорог при развертывании и переброске войск и телеграфа для связи. Историография причисляет его, наряду с Бисмарком и А. фон Рооном, к творцам единой Германской империи. Крупный теоретик военного искусства, один из основоположников германской военной мысли, считал войны неизбежным явлением в жизни современного общества, придавая им цивилизующую роль. Один из создателей теории тотальной войны, обосновывал возможность для Германии вести войну на два фронта — против России и Франции одновременно. Вышел в отставку в 1888, однако вплоть до смерти продолжал участвовать в общественно-политической жизни как глава Комиссии по обороне страны, член Палаты Господ Прусского ландтага, депутат рейхстага (1867—1891). Кавалер всех основных прусских, германских и ряда иностранных орденов, почетный член Санкт-Петербургской академии наук (1871), генерал-фельдмаршал Российской армии (1872), почетный член Николаевской академии Генерального штаба Российской империи (1876).

Соч. : Gesammelte Schriften und Denkwurdigkeiten des General-Feldmarschalls Grafen Helmuth von Moltke. Bde. 1—8. Berlin, 1891—1893; Aufzeichnungen, Briefe, Schriften, Reden. Berlin, 1922.

Лит. : Берг Л. Фельдмаршал Мольт­ке. М., 1914; Herre F . Moltke. Der Mann und sein Jahrhundert. Stuttgart, 1984; Generallfeldmarschall von Moltke. Bedeutung und Wirkung / Hrsg. R. G. Foerster. Munchen, 1991; Jenssen O . Die Moltkes. Biographie einer Familie. Munchen, 2010; Власов Н. А . Гельмут фон Мольтке — полководец индустриальной эпохи. СПб., 2011; Jenssen O . Moltke. Preussens Feldherr. Eine Biographie. Munchen, 2020. А. Г. Матвеева.