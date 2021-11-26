МОЛЬ РОБЕРТ ФОН

МОЛЬ РОБЕРТ ФОН - германский по­ли­тический дея­тель, по­ли­то­лог, юрист.

Из се­мьи вы­со­ко­по­став­лен­но­го чи­нов­ни­ка, в 1837 году по­жа­ло­ван лич­ным дво­рян­ст­вом, в 1871 году - по­том­ст­вен­ным. Изу­чал юрис­пру­ден­цию и по­ли­тические нау­ки в Гей­дель­берг­ском, Тю­бин­ген­ском и Гёт­тин­ген­ском университетах.

С 1824 года экс­т­ра­ор­ди­нар­ный, с 1827 года ор­ди­нар­ный профессор по­ли­тических на­ук Тю­бин­ген­ско­го университета. С 1836 года там же за­ни­мал долж­ность главного биб­лио­те­ка­ря.

С начала 1820-х годов на­чал пуб­ли­ко­вать ра­бо­ты по во­про­сам по­ли­тическоц тео­рии («Die öf­fen­tliche Rechtspflege des deutschen Bun­des, ein publicistischer Versuch», 1822 год; «Die Polizei-Wissenschaft nach den Grundsät­zen des Rechtsstaats», Bd 1-3, 1832-1834, и другие).

В 1845 году, бу­ду­чи де­пу­та­том городского со­б­ра­ния г. Ба­лин­ген, под­верг кри­ти­ке по­ли­ти­ку пра­ви­тель­ст­ва, по­сле че­го был вы­ну­ж­ден уй­ти из уни­вер­си­те­та. Не­долгое вре­мя за­ни­мал долж­ность пра­вительственного со­вет­ни­ка, вско­ре был из­бран де­пу­та­том пар­ла­мен­та Вюр­тем­бер­га. С 1847 года профессор пра­ва в Гей­дель­берг­ском университете.

В 1848 году де­пу­тат пред­пар­ла­мен­та, за­тем Франк­фурт­ско­го на­цио­наль­но­го со­б­ра­ния 1848-1849 годы, в ко­то­ром при­над­ле­жал к груп­пе де­пу­та­тов пра­во­го цен­тра. С сентябре 1848 года министр юс­ти­ции во временном пра­ви­тель­ст­ве, в мае 1849 по­дал в от­став­ку и вер­нул­ся к пре­по­да­ва­нию в Гей­дель­берг­ском университете. С 1857 года пред­ста­ви­тель университета в верх­ней па­ла­те ба­ден­ско­го ланд­та­га, с 1863 года её член, в 1861-1866 годы по­слан­ник бун­дес­та­га во Франк­фур­те-на-Май­не, в 1867-1871 годы - в Мюн­хе­не.

На про­тя­же­нии всей сво­ей пре­по­да­ва­тель­ской и де­пу­тат­ской карь­е­ры вы­сту­пал за ре­фор­ми­ро­ва­ние по­ли­тической сис­те­мы Гер­ма­нии, был од­ним из со­з­да­те­лей, из­да­те­лей и главным ре­дак­то­ром ве­ду­ще­го по­ли­ти­ко-эко­но­мического журнала «Zeitschrift für die gesamte Staats­wis­sen­schaft». С 1871 году пре­зи­дент германской Вер­хов­ной счёт­ной па­ла­ты в г. Кар­лс­руэ .

В сво­их по­ли­то­ло­гических ра­бо­тах Моль Роберт Фон впер­вые от­де­лил по­ня­тие «об­ще­ст­во» (как со­юз гра­ж­дан, пре­сле­дую­щих свои це­ли в рам­ках за­ко­на) от по­ня­тия «го­су­дар­ст­во». Ввёл в обо­рот по­ня­тие «пра­во­вое го­су­дар­ст­во», счи­тал не­об­хо­ди­мым вы­ра­бот­ку уче­ния о «государственной нрав­ст­вен­но­сти», ко­то­рое, по его мне­нию, долж­но бы­ло стать свя­зую­щим зве­ном ме­ж­ду государственным пра­вом и государственной по­ли­ти­кой.

Сочинения:

Die Verantwortlichkeit der Minister... Tüb., 1837;

Staatsrecht des Königreiches Würt­temberg... Tüb., 1840. Bd 1–2;

Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. Erlangen, 1855–1858. Bd 1–3;

Staatsrecht, Völkerrecht und Politik. Tüb., 1860–1869. Bd 1–3;

Das deu­tsche Reichsstaatsrecht. Tüb., 1873.