МЕРИНГ , ФРАНЦ ЭРДМАН

Меринг ( нем. Mehring) , Франц Эрдман (27.02.1846, Шлаве, Померания (ныне Славно, Польша) — 28/29.01.1919, Берлин) — германский политический деятель, публицист, историк, литературовед, один из идеологов социал-демократии. Из семьи отставного прусского офицера и высокопоставленного налогового служащего. В 1866—1870 изучал классическую филологию в университетах Лейпцига и Берлина, доктор философии (1882). С 1870 как публицист, а затем редактор стал сотрудничать с левыми демократическими, а затем социалистическими газетами и журналами («Die Zukunft», «Frankfurter Zeitung», «Die Waage», «Volks-Zeitung», «Die Neue Zeit», «Leipziger Volkszeitung», «Vorwarts» и «Der Wahre Jacob»). В 1891 после отмены Исключительного закона против социалистов вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), принадлежал к крайнему левому ее крылу, последовательно осуждал ревизионизм Э. Бернштейна и поддержку военных кредитов со стороны фракции СДПГ в рейхстаге перед Первой мировой войной. В 1916 — один из организаторов коммунистического Спартака союза , был арестован за антивоенную агитацию, провел в заключении несколько месяцев. Во время Ноябрьской революции 1918 активно участвовал в создании Коммунистической партии Германии . Убийство в январе 1919 К. Либкнехта и Р. Люксембург , с которыми его связывали близкие личные отношения, привело к болезни и скорой смерти М. Важнейшие исторические труды М. — «История Германии с конца средних веков» (1910, рус. пер. 1920), «От Тильзита до Таурогена» (1912), «Очерки по истории войн и военного искусства» (1908, рус. пер. 1924), а также фундаментальная 4-томная «История германской социал-демократии» (1897—1898) и научная биография К. Маркса («Карл Маркс. История его жизни», 1918, рус. пер. 1920). Эти работы легли в основу марксистского направления в историографии. Автор ряда литературоведческих работ, руководил берлинским театром «Freie Volksbuhne» (1892—1895).

Соч. : Литературно-критические работы. В 2 т. / Под ред. В. Полянского. М.–Л., 1934; К. Маркс и Ф. Энгельс — создатели научного коммунизма. М., 1960; Gesammelte Schriften / Hrsg. von Th. Hohle, H. Koch, J. Schleifstein. 15 Bde. Berlin, 1960—1967; Избранные труды по эстетике. В 2 т. М., 1985; Карл Маркс. История его жизни. М., 1990.

Лит. : Гагарин А. П. Франц Меринг и его философские взгляды. М., 1937; Hohle Th. Franz Mehring. Sein Weg zum Marxismus. Berlin 1956; Schleifstein J . Franz Mehring. Sein marxistisches Schaffen. 1891—1919. Berlin, 1959; Оболенская С. В . Франц Меринг как историк. М., 1966; Grebing H., Kramme M . Franz Mehring // Deutsche Historiker. Bd. 5. Gottingen, 1972. S. 73—94; Слуцкий А. Г. Франц Меринг: Революционер, ученый, публицист. М., 1979; Franz Mehring oder «Der beste zurzeit lebende Publizist» / Hrsg. H.-D. Schutt. Berlin, 2019. А. Г. Матвеева.