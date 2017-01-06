Маршрут меняется. К годовщине пути «из тевтонцев в персы» Маршрут меняется. К годовщине пути «из тевтонцев в персы»

6 января 1911 года Россия и Германия заключили соглашение об урегулировании строительства железной дороги из Ирана в Берлин.

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...Удивительная эта штука – международные отношения. Вроде бы известно, что ещё с конца XIX века европейские страны начало разносить по разным военно-политическим блокам, известным как Антанта и Тройственный (позже Четвертной) союз. Каждая страна в результате самоопределялась неумолимой экономической логикой. Тут был задействован и кредитный капитал (участие России в Антанте определили в том числе займы, которые Франция открывала нам под меньший процент и с более щадящими условиями, нежели Германия), конкуренция на рынках сбыта и за рынки сбыта.

Однако буквально за несколько лет до войны Россия и Германия умудрились согласовать крупный инфраструктурный проект – строительство трансъевразийской железнодорожной магистрали. А было дело так.

Германия лавирует между Россией и Великобританией

Первыми идею строительства железной дороги, которая бы позволила из Европы попасть на Ближний Восток, предложили англичане. Как это часто бывает с такими проектами , от идеи до реализации прошло немало времени. Даже к концу века в направлении Ближнего Востока строительство ещё даже не начинали. С 1883 года из Парижа в Стамбул ходил «Восточный экспресс» – маршрут скорее туристический и для очень богатой публики.

В результате реализовывать проект, а заодно и рынок Турции и Ближнего Востока, решила Германия.

Маршрут проекта

Участок Стамбул – Измит (город неподалёку от Стамбула) был построен ещё в конце XIX века и с 1877 года находился в собственности Германии. Участок Измит – Эскишехир – Конья завершили в 1896 году. А в 1899-м, в ходе визита Вильгельма II в Турцию, было получено согласие султана на строительство дороги дальше – до Багдада и даже до Персидского залива (официально договор заключили позже, в 1902-м). Полная протяжённость маршрута должна была составить 3500 км.

После этого в проект вмешались британцы (зона Персидского залива – это уже их интересы) и русские.

Нетрудно заметить, что маршрут не имел ответвлений в восточную часть Турции. Это результат работы российской дипломатии, которая через год после визита Вильгельма II добилась от султана соглашения не строить дорог в направлении Кавказа (во избежание их использования в случае войны). Британская дипломатия, в свою очередь, укоротила дорогу, отодвинув немцев от Персидского залива. После долгих переговоров, завершившихся только в 1913 году, Германии удалось отстоять Басру как конечную точку магистрали. Но выйти к побережью им не удалось.

Однако прежде Германия согласовала проект с Россией. Финальная стадия переговоров пришлась на 1910-1911 годы, хотя стартовали они ещё в 1906-м. Сами же переговоры стали, пожалуй, последней серьёзной попыткой Германии повлиять на внешнеполитический выбор России. Попытка не удалась, однако стороны договорились о разделе сфер влияния на Ближнем Востоке, в частности в Иране.

В январе 1911-го был согласован проект строительства магистрали, а в августе Германия и Россия заключили Потсдамское соглашение, в котором все предварительные договорённости окончательно фиксировались. Россия, кроме обязательства не препятствовать проекту, пообещала построить ветку Садидже – Ханекен (турецко-иранская граница), чтобы связать Багдадскую железную дорогу с севером Ирана, считавшимся на то время зоной влияния России.

Советник российского посольства в Берлине Николай Шебеко указывал на минусы соглашения: « В будущем законченном виде дорога даст возможность германской промышленности наводнить своими продуктами Малую Азию, Сирию и Месопотамию, а по окончании линии Багдад – Ханекин – Тегеран, также и Персию ». Но было принято решение контролировать хотя бы часть инфраструктуры региона и не ждать, пока немцы построят её там сами.

Опасения по поводу товаров не оправдались. После поражения в Первой мировой войне Германия утратила контроль на Багдадской дорогой, а сам проект долгое время не могли достроить. Окончательно его сдали лишь в 1940-м, но тогда уже никаким каналом экономической экспансии Германии он не стал.

Новый Багдадский маршрут

Тем более любопытно, что уже в конце XX века к идее вернулись снова. Уже не через Турцию, но появилась идея снова попробовать связать Германию и Иран – в этот раз транспортным коридором «Север – Юг», который планировался как альтернатива морскому пути в Индию и из неё.

Дальнейшее развитие Трансиранской железной дороги происходило медленно из-за нехватки финансовых средств: лишь с 1961 года началось существенное расширение железнодорожной сети с постройки ветки от Бендер-Торкемена до Горгана. Во время Ирано-иракской войны в 1980—1989 годах был сильно поврежден участок между Ахвазом и Хорремшехром.

В 2007 году главы Казахстана, Туркменистана и Ирана подписали соглашение о строительстве новой железной дороги, которая связала бы представляемые ими страны, что предполагало расширение северного отрезка Трансиранской железной дороги от Горгана до Инче-Буруна, и 3 декабря 2014 года железнодорожное сообщение было открыто