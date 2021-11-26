МАКСИМИЛИАН II ИОСИФ
МАКСИМИЛИАН II ИОСИФ - король Баварии (1848-1864 годы).
Из династии Виттельсбахов, сын Людовика I. Отец баварских королей Людовика II и Оттона I (1886-1913 годы, формально 1916 год).
В 1829-1831 годы изучал историю и право в Гёттингенском и Берлинском университетах. В последующие годы совершил ознакомительные поездки по Италии, Великобритании и Греции. В 1842 году женился на принцессе Прусской Марии (1825-1889 годы), внучке прусского короля Фридриха Вильгельма II.
Вступил на престол после отречения отца 20 марта 1848 года. В условиях Революции 1848-1849 годов в Германии провёл в Баварии конституционную реформу, наделил ландтаг правом законодательной инициативы, одобрил новый избирательный закон, ослабил цензуру, ограничил влияние фаворитов и фавориток на государственные дела. Одновременно выступил в роли решительного противника объединения Германии, отклонил одобренную Франкфуртским национальным собранием 1848-1849 годы имперскую конституцию, с помощью прусских войск подавил в 1849 году восстание в Рейнском Пфальце, участники которого добивались её принятия. В последующие годы выступил с планом образования союза средних и мелких германских государств под эгидой Баварии, способного противостоять Австрии и Пруссии.
Содействовал развитию науки и искусств. Привлёк к преподаванию в Мюнхенском университете ведущих германских учёных, в том числе Л. фон Ранке. В 1852 году учредил фонд своего имени (Maximilianeum) для оказания поддержки одарённым студентам из Баварии и Рейнского Пфальца. С 1854 года покровительствовал проведению в Мюнхене регулярных научных симпозиумов. В августе 1858 года при личном участии Максимилиана II была учреждена Историческая комиссия при Баварской АН.
Скоропостижно скончался в результате инфекционного заболевания.
Сочинения:
Die Memoiren. Münch., 1997.