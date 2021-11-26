МАКСИМИЛИАН II ИОСИФ

МАКСИМИЛИАН II ИОСИФ - ко­роль Ба­ва­рии (1848-1864 годы).

Из ди­на­стии Вит­тельс­ба­хов, сын Лю­до­ви­ка I . Отец ба­вар­ских ко­ро­лей Лю­до­ви­ка II и От­то­на I (1886-1913 годы, фор­маль­но 1916 год).

В 1829-1831 годы изу­чал ис­то­рию и пра­во в Гёт­тин­ген­ском и Бер­лин­ском университетах. В по­сле­дую­щие го­ды со­вер­шил оз­на­ко­мительные по­езд­ки по Ита­лии, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Гре­ции. В 1842 году же­нил­ся на прин­цес­се Прус­ской Ма­рии (1825-1889 годы), внуч­ке прусского ко­ро­ля Фрид­ри­ха Виль­гель­ма II.

Всту­пил на пре­стол по­сле от­ре­чения отца 20 марта 1848 года. В ус­ло­ви­ях Ре­волю­ции 1848-1849 годов в Гер­ма­нии про­вёл в Ба­ва­рии кон­сти­туционную ре­фор­му, на­де­лил ланд­таг пра­вом за­ко­но­дательной ини­циа­ти­вы, одоб­рил но­вый из­би­рательный за­кон, ос­ла­бил цен­зу­ру, ог­ра­ни­чил влия­ние фа­во­ри­тов и фа­во­ри­ток на государственные де­ла. Од­но­вре­мен­но вы­сту­пил в ро­ли ре­ши­тель­но­го про­тив­ни­ка объ­еди­не­ния Гер­ма­нии, от­кло­нил одоб­рен­ную Франк­фурт­ским на­цио­наль­ным со­б­ра­ни­ем 1848-1849 годы им­пер­скую кон­сти­ту­цию, с по­мо­щью прусских войск по­да­вил в 1849 году вос­ста­ние в Рейн­ском Пфаль­це, уча­ст­ни­ки ко­то­ро­го до­би­ва­лись её при­ня­тия. В по­сле­дую­щие го­ды вы­сту­пил с пла­ном об­ра­зо­ва­ния сою­за сред­них и мел­ких германских государств под эги­дой Ба­ва­рии, спо­соб­но­го про­ти­во­сто­ять Ав­ст­рии и Прус­сии.

Со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию нау­ки и ис­кусств. При­влёк к пре­по­да­ва­нию в Мюн­хен­ском университете ве­ду­щих германских учё­ных, в том числе Л. фон Ран­ке. В 1852 году уч­ре­дил фонд сво­его име­ни (Maximiliane­um) для ока­за­ния под­держ­ки ода­рён­ным сту­ден­там из Ба­ва­рии и Рейн­ско­го Пфаль­ца. С 1854 года по­кро­ви­тель­ст­во­вал про­ве­де­нию в Мюн­хе­не ре­гу­ляр­ных на­учных сим­по­зиу­мов. В августе 1858 года при лич­ном уча­стии Максимилиана II бы­ла уч­ре­ж­де­на Ис­то­рическая ко­мис­сия при Ба­вар­ской АН.

Ско­ро­по­стиж­но скон­чал­ся в ре­зуль­та­те ин­фек­ци­он­но­го за­бо­ле­ва­ния.

Сочинения:

Die Memoiren. Münch., 1997.