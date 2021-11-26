ЛЕВИ ПАУЛЬ

Леви́ (нем. Levi) , Пауль (11.03.1883, Хехинген — 09.02.1930, Берлин) — германский политический деятель, социал-демократ, коммунист, адвокат. Окончил юридический факультет Гейдельбергского университета (1905). Член Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Защищал Р. Люксембург на процессе 1913, где она обвинялась в подстрекательстве солдат к неповиновению, сблизился с крайним левым крылом СДПГ. В годы Первой мировой войны выступал с антивоенных позиций. Член группы «Интернационал». Один из основателей Коммунистической партии Германии (КПГ), после гибели К. Либкнехта и Р. Люксембург в январе 1919 стал лидером КПГ, выступал за участие партии в парламентских выборах. После объединения КПГ с большинством Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ) в 1920 занял пост сопредседателя Объединенной КПГ. В феврале 1921 из-за разногласий с руководством Коммунистического интернационала сложил с себя полномочия сопредседателя, в апреле был исключен из КПГ за критику ее «мартовского выступления» и восстания в Средней Германии. С сентября 1922 — вновь член СДПГ, один из лидеров ее левого крыла. В 1923—1928 издавал журнал «Sozialistische Politik und Wirtschaft». В 1920—1930 — депутат рейхстага.

Соч.: Unser Weg. Wider den Putschismus. Berlin, 1921; Zwischen Spartakus und Sozialdemokratie. Frankfurt am Main, 1969.

Лит.: Scholle Th. Paul Levi. Linkssozialist — Rechtsanwalt — Reichstagsmitglied. Вerlin, 2017.