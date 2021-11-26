КУЛЬТУРКАМПФ
КУЛЬТУРКАМПФ - политика правительства Отто фон Бисмарка в Германии 1870-х годов, направленная на ослабление влияния католической Церкви и ограничение прав католического польского национального меньшинства.
«Культуркампф» рассматривался властями в качестве превентивной меры, призванной пресечь возможные сепаратистские, антипрусские тенденции и способствовать внутренней консолидации созданной в 1871 году под эгидой Пруссии Германской империи. Термин «Культуркампф» введён в оборот в 1873 году Р. Вирховом.
Первым актом политики «Культуркампф» стало упразднение в 1871 году католического департамента (учреждён в 1841 году) в прусском Министерстве культов. В том же году священникам под угрозой уголовного преследования (вплоть до лишения свободы) было запрещено использовать церковную кафедру для ведения политической. агитации. В 1872 году власти наложили запрет на деятельность ордена иезуитов, духовенство лишилось права надзора за школами. В 1873 году в результате введения так называемых майских законов в Пруссии в компетенцию государства перешли вопросы подготовки священников и назначения на церковные должности, была ограничена юрисдикция Церкви в отношении священнослужителей и прихожан.
В 1875 году папа Римский Пий IX издал энциклику «Quod nunquam», в которой осудил принятые в Германии законы и призвал германских священнослужителей не исполнять их. Познанско-гнезненский архиепископ М. Ледоховский, осуждённый на 2 года тюрьмы, был возведён Ватиканом в сан кардинала. Ответом Бисмарка на вмешательство папы стали конфискация церковной собственности, запрет почти всех католических орденов, распространение на священнослужителей воинской повинности, введение гражданской регистрации брака.
В 1875 году издан так называемый закон «о корзинке хлеба», по которому прусское правительство под угрозой прекращения выдачи Церкви средств из казны потребовало от священнослужителей письменного признания всех законов, принятых в ходе «Культуркампф» (из 4 тысяч священников такого рода письменное признание дали только 24).
В результате политики «Культуркампф» к 1876 году все католические епископы из прусских епархий оказались в заключении или покинули страну, многие рядовые священнослужители были приговорены к денежным штрафам или арестованы. Однако принятые меры не позволили правительству Бисмарка достичь поставленных целей. Напротив, они способствовали укреплению самосознания католиков в Германской империи; число голосов, подаваемых на выборах за партию Центра, удвоилось. После 1878 года Бисмарк, стремясь добиться объединения всех консервативных сил для борьбы с угрозой, исходившей от социал-демократического движения, пошёл на примирение с католическим духовенством и партией Центра. Большинство законов, принятых в ходе «Культуркампфа», к 1891 году было отменено [за исключением законов о гражданском браке, об изгнании иезуитов (действовал до 1917 года) и о запрете политической агитации в Церкви (сохранял силу до 1953 года)].