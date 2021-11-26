КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНФЛИКТ В ПРУССИИ

Конституционный конфликт в Пруссии — противостояние между прусским королем Вильгельмом I и прусским ландтагом в 1860—1866 по вопросу о властных полномочиях трона и парламента.

Причиной конфликта стала военная реформа, проект которой предполагал увеличение армии почти в два с половиной раза (ежегодный призыв 65 тыс. рекрутов вместо 40 тыс.), продление срока службы с 2 до 3 лет, ослабление значения и самостоятельности ландвера , военная сила которого оценивалась очень невысоко. Для претворения реформы в жизнь необходимо было увеличить военные ассигнования, что традиционно было прерогативой ландтага. Заинтересованность Вильгельма в скорейшем усилении армии была в первую очередь связана с планом объединения Германии по «малогерманскому пути» (т. е. под эгидой Пруссии), который не исключал военных методов. Ландтаг, большинство в котором принадлежало либералам, протестовал в основном против двух пунктов — уничтожения ландвера и увеличения срока службы, что было воспринято ими как наступление на либеральные свободы. Попытка ландтага прийти к соглашению с королем на основе внесения изменений в законопроект была отвергнута Вильгельмом, который пошел на досрочный роспуск палаты. Новые выборы, назначенные на май 1862, вопреки расчетам короля, вновь выиграли либералы, лишь укрепившие свои позиции. Новый министр-президент Пруссии О. фон Бисмарк , назначенный на эту должность в сентябре 1862, занял жесткую позицию и начал управлять страной без одобренного ландтагом бюджета, апеллируя к ст. 106 Конституции, позволявшей в подобной ситуации повышать налоги без согласия палаты. Конфликт разрешился только в 1866, когда после победоносных для Пруссии Датской войны 1864 и Австро-прусской войны 1866 объединение Германии по прусскому сценарию стало ближайшей перспективой. В этой новой ситуации либеральный ландтаг задним числом одобрил все расходы правительства с 1860. К. к. в П. заложил основы для создания внутриполитической системы Германской империи с превалированием исполнительной власти над законодательной.

Лит.: Матвеева А. Г. Германская империя 1870—1914. М., 2002; Der Verfassungskonflikt in Preußen 1862—1866 (Historische Texte, Neuzeit, Bd. 10) / Hrsg. von J. Schlumbohm. Göttingen, 1970.