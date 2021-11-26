БИСМАРК Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен (Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schonhausen)

Немецкий государственный и политический деятель, первый канцлер Германской империи , прозванный «железным канцлером».

Родился в семье мелкопоместных дворян из древнего германского рода. В школе был заурядным учеником. Из-за угрозы ареста за плохое поведение и участие в 27 дуэлях бросил учебу в Геттингенском университете ; в 1835 закончил Новый столичный университет Берлина. После непродолжительной работы мелким чиновником в Ахене и службы в гвардейском батальоне егерей вернулся в свои имения и занялся хозяйством. В 1847 Б. принял участие в работе Соединенного ландтага королевства Пруссия.

Во время революции 1848—1849 в Германии проявил себя ярым поборником монархии и противником революционного Франкфуртского национального собрания. В 1851—1859 — представитель Прусского королевства в Союзном сейме Германского союза во Франкфурте. На этой должности выступал за проведение Пруссией самостоятельной внешней политики, независимой от Австрии.

В годы Крымской войны поддерживал сохранение Пруссией нейтралитета. В 1859—1862 — посланник Прусского королевства в России; был свидетелем Крестьянской реформы 1861 : положительно оценивая основную цель реформы, считал ее проведение крайне неподготовленным, а интересы крестьян в итоге ущемленными, видел в нерешенном крестьянском вопросе опасность начала гражданской войны в России. В апреле-августе 1862 — прусский посланник в Париже.

В разгар конституционного кризиса в Пруссии, вызванного спорами о проведении военной реформы и увеличении военных расходов, 23 сентября 1862 назначен министром-президентом с одновременным замещением поста министра иностранных дел Пруссии. На данном этапе внешнеполитическая линия Б. предусматривала достижение Пруссией гегемонии в Германии и объединение германских земель. В ходе Датско-прусской 1864 и Австро-прусской 1866 войн добился для Пруссии лидерства в Германском союзе и образования из германских государств, расположенных севернее р. Майн, Северогерманского союза под руководством Пруссии.

Результатом его политики накануне и во время Франко-прусской войны 1870 стало объединение германских государств в Германскую империю под главенством прусского королевского дома Гогенцоллернов . После 1871 во внешней политике Б. придерживался системы союзов и баланса сил, нацеленной на укрепление международного положения Германии.

При его непосредственном участии были образованы: Союз трех императоров России, Германии и Австро-Венгрии (соглашения 1873, 1881 и 1884); Двойственный союз Германии и Австро-Венгрии (1879; в 1882 к нему присоединилась Италия — см. Тройственный союз); Средиземноморская Антанта (1887, Англия, Италия, Испания и Австро-Венгрия).

Из-за поддержки Россией Франции и осуждения агрессивной политики Б. во время Военной тревоги 1875 занял неблагоприятную позицию по отношению к России на Берлинском конгрессе 1878 . В целом российское направление политики Б. после 1871 стало носить менее дружественный характер. После отставки Б. в 1890 созданная им система союзов распалась.

В колониальной политике (смотрите Германская колониальная империя ) Б. не преследовал цели больших территориальных завоеваний, опасаясь конфликта с Францией и Англией. Однако Германии удалось создать колонии в Юго-Зап. и Вост. Африке, на Новой Гвинее, на архипелаге, названном в 1884 в честь Б., Соломоновых и Маршалловых о-вах.

Внутреннюю политику Б. можно разделить на два периода. После объединения Германии обострилось противостояние между протестантским политическим ядром новой империи и преобладавшими на новоприсоединенных территориях католиками; началась борьба Б. за культурную унификацию Германии — Культуркампф . В 1871 в имперскую конституцию был внесен «Кафедральный параграф», запрещавший политическую пропаганду с церковной кафедры; по школьному закону 1873 государство начало контролировать религиозные учебные заведения; регистрация брака в государственных учреждениях стала обязательной; было остановлено финансирование церкви; назначение на церковные должности согласовывалось с государством; орден иезуитов был распущен. Жесткое парламентское противодействие сторонников католической партии центра и консерваторов ослабило внутриполитические позиции Бисмарка, опиравшегося в то время на поддержку партии национал-либералов. С 1875 Б. рассматривал Культуркампф как серьезную ошибку.

Вторая фаза внутренней политики Б. была связана с борьбой против развивавшегося в Германии социалистического движения.

После покушений на Б. и императора Вильгельма I на прошедших 30 июля 1878 выборах в германский парламент большинство получили консерваторы и центристы, благодаря чему 19 октября 1878 Б. провел исключительный закон против социалистов. Для снижения напряженности в рабочем вопросе Б. провел пенсионную реформу: страхование здоровья работающих и выплата пособия по болезни (1883); страхование от несчастных случаев (1884); закон о пенсионном обеспечении в связи с возрастом или утратой работоспособности (1889).

Из-за возникших политических разногласий с новым германским императором Вильгельмом II Б. подал в отставку, которая была утверждена 20 марта 1890. После отставки он не ушел с политической сцены, хотя к восстановлению прежнего влияния уже не стремился.

Сочинения:

Die gesammelten Werke. 14 Bde. Berlin, 1924—1935.

Автор статьи: В. С. Дударев.

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