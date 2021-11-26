АВСТРО-ПРУССКАЯ ВОЙНА 1866

Война, завершившая длительную борьбу между Пруссией и Австрией за гегемонию в Германии, явилась важным этапом в объединении Германии.

При подготовке к войне правительство О. Бисмарка обеспечило Пруссии нейтралитет России и Франции, а также союз с Италией. Поводом к войне послужил конфликт из-за Шлезвиг-Гольштейна. 1 июня Пруссия выступила с проектом реформы Германского союза , по которому из него исключалась Австрия, одновременно прусские войска вошли в Гольштейн. 14 июня Австрия добилась принятия сеймом Германского союза решения о мобилизации союзной армии против Пруссии. 16 июня началось вторжение пруссии в Ганновер, Гессен и Саксонию, а 17 июня Австрия объявила Пруссии войну. На стороне Австрии выступил ряд германских государств, в том числе Бавария и Саксония. Австрия была вынуждена вести войну на 2 фронта: на италянском и богемском. В решающем сражении 3 июля под Садовой (Кениггрец) австрийцы потерпели серьезное поражение. Австрия начала переброску своих войск из Италии, где они одержали ряд побед, на север. Имея еще возможность продолжать военные действия, Австрия тем не менее пошла на заключение перемирия из-за сложного внутриполитического положения. Мирных переговоров хотел и О. Бисмарк, рассматривавший Австрию как союзника в будущем. Несмотря на сопротивление короля Вильгельма и прусского генералитета, он настоял на быстром прекращении военных действий и сохранении территориальной целостности Австрии. Имперское правительство Наполеона III , опасаясь чрезмерного ослабления Австрии и укрепления Пруссии, также стремилось к прекращению войны. 26 июля в Никольсбурге был подписан прелиминарный мир, а 23 августа — мирный договор в Праге, по которому Австрия признавала роспуск Германского союза, соглашаясь на новое устройство Германии без участия Австрии, и обещала признать новый союз германских государств к северу от р. Майн во главе с Пруссией. Она отказывалась в пользу Пруссии от своих прав на Шлезвиг и Гольштейн, признавала передачу Венецианской области Италии и выплачивала Пруссии контрибуцию в 20 млн прусских талеров. Эта война положила конец соперничеству между Австрией и Пруссией за господство в Германии. Пруссия стала главенствующей державой среди германских государств.

Автор статьи: Е. В. Котова.

© Российская Историческая Энциклопедия