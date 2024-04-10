9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

«ТРЕТЬЯ РЕСПУБЛИКА ВО ФРАНЦИИ. 1870-1918»

АНТЮХИНА-МОСКОВЧЕНКО В.

Настоящий труд - это монографическое исследование истории Третьей республики, заложившей основы современной Франции. Он написан на основе изучения многочисленных архивных материалов, опубликованных и неопубликованных документальных источников, мемуарной и монографической литературы, а также свидетельств прессы. Излагая фактический материал, автор ставил своей целью показать объективные закономерности экономического, социального, политического и внешнеполитического развития страны. Это предопределило комплексный, всесторонний подход к исследованию. В главах, посвященных экономике, говорится об особенностях и общих чертах французского империализма, своеобразии внутренней политики Франции. В ряде глав исследуется внешняя политика и создание французской колониальной империи, а также рабочее и социалистическое движение и борьба политических партий и группировок. Уделяя особое внимание анализу развития классовой борьбы во Франции и роли пролетариата в ней, автор вместе с тем стремился учитывать все силы, группы, партии, классы и массы, действовавшие в стране, а также роль отдельных политических деятелей на протяжении полувека, начиная от революции 1870 г. и Парижской Коммуны и кончая событиями первой мировой войны.