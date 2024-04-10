9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

«КОРОТКИЙ ВЕК БЛИСТАТЕЛЬНОЙ ИМПЕРИИ»

ШИРОКОРАД А.

Как государственное образование — империя — Франция просуществовала менее века, но в качестве колониальной империи она была долгожительницей. Первые попытки колониальных захватов со стороны Франции были осуществлены в XVI — XVII вв. Второй период приходится на XIX в. В это время Франция подчинила себе Северную, Западную и Экваториальную Африку, Индокитай, укрепилась в бассейнах Тихого, Атлантического и Индийского океанов и превратилась во вторую после Великобритании колониальную державу мира. Последние свои колонии Франция потеряла во второй половине XX в. Книга А.Б. Широкорада рассказывает об известных и малоизвестных событиях, фактах и политических фигурах истории Франции.