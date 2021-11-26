МОНТАЛАМБЕР ШАРЛЬ ФОРБ РЕНЕ

МОНТЕЛАМБЕР ШАРЛЬ ФОРБ РЕНЕ - французский по­ли­тик, пуб­ли­цист и ис­то­рик, член Французской ака­де­мии (1851 год; пре­зи­дент с 1857 года).

Сын французского ари­сто­кра­та Мар­ка Ре­не де Мон­та­лам­бе­ра, эмиг­ри­ро­вав­ше­го в 1792 году в Анг­лию, и Эли­зы Форбс, до­че­ри шотландского пу­те­ше­ст­вен­ни­ка Дж. Фор­бса.

До 1819 года учил­ся в Анг­лии, за­тем в ли­це­ях Па­ри­жа . Ис­пы­тал влия­ние ка­то­лического ро­ман­тиз­ма, английского ли­бе­ра­лиз­ма и немецкой иде­ал­и­стической фи­ло­со­фии.

Убе­ж­дён­ный ка­то­лик, Ш.Ф.Р. Монтелембер в мо­ло­до­сти был бли­зок к Ф. Р. де Ла­мен­не, со­труд­ни­чал в его журналом «L’Avenir» (1830-1831 годы), но в от­ли­чие от Ла­мен­не, эво­лю­цио­ни­ро­вав­ше­го в сто­ро­ну ка­то­лического со­циа­лиз­ма, при­дер­жи­вал­ся ор­то­док­саль­ной по­зи­ции.

Пэр Фран­ции (1837-1848), один из ли­де­ров ли­бе­раль­но-ка­то­лического кры­ла, сто­рон­ник кон­сти­туционной мо­нар­хии, вы­сту­пал за сво­бо­ду со­вес­ти, пе­ча­ти и ас­со­циа­ций, за пра­во на­ро­дов на по­ли­тическое и ре­лигиозное са­мо­оп­ре­де­ле­ние (в т. ч. в во­про­се не­за­ви­си­мо­сти Бель­гии и Поль­ши). Со­дей­ст­во­вал во­зоб­нов­ле­нию во Фран­ции дея­тель­но­сти ор­де­нов мо­на­ше­ских, за­пре­щён­ных во вре­мя Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века, под­дер­жи­вал на­зна­че­ния на епи­скоп­ские долж­но­сти ли­бе­раль­ных кли­ри­ков.

При­нял Вто­рую рес­пуб­ли­ку, член Уч­ре­ди­тель­но­го, а за­тем За­ко­но­да­тель­но­го со­б­ра­ния. Один из ав­то­ров за­ко­на о сво­бо­де об­ра­зо­ва­ния (1850 год), при­ня­тия ко­то­ро­го он до­би­вал­ся с 1830-х годов.

Опа­са­ясь при­хо­да к вла­сти со­циа­ли­стов, под­дер­жал из­ме­не­ние из­би­рательного за­ко­но­да­тель­ст­ва, в т. ч. по­вы­ше­ние цен­за осед­ло­сти, а за­тем - ус­та­нов­ле­ние Вто­рой им­пе­рии.

Од­на­ко, по­няв, что император На­по­ле­он III не идёт на­встре­чу ка­то­лической пар­тии (в ча­ст­но­сти, в во­про­се о пе­ре­смот­ре ус­ло­вий кон­кор­да­та 1802 год со Свя­тым Пре­сто­лом), вско­ре пе­ре­шёл в оп­по­зи­цию. В 1857 году по­тер­пел по­ра­же­ние на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах и в даль­ней­шем ог­ра­ни­чил своё уча­стие в по­ли­ти­ке пуб­ли­ци­сти­кой. За пуб­ли­ка­цию в 1858 году ста­тьи с апо­ло­ги­ей британского пар­ла­мен­та­риз­ма осу­ж­дён на 6 мес тюрь­мы, но по­ми­ло­ван На­по­ле­о­ном III .

В 1863 году на ка­то­лической кон­фе­рен­ции в Ме­хе­ле­не ра­то­вал за сво­бо­ду со­вес­ти, пе­ча­ти, об­ра­зо­ва­ния и раз­де­ле­ние свет­ской и цер­ков­ной вла­стей, что вы­зва­ло официальное осу­ж­де­ние со сто­ро­ны па­пы Рим­ско­го Пия IX (эн­цик­ли­ка «Quanta cura», 1864 год). Не­смот­ря на это, Ш.Ф.Р. Монтеламбер со­хра­нил вер­ность па­пе и про­дол­жал на­стаи­вать на вер­хо­вен­ст­ве па­пы в ев­ропейской по­ли­ти­ке.

Тем не менее в 1869 году, в хо­де под­го­тов­ки Ва­ти­кан­ско­го I со­бо­ра, вы­сту­пил про­тив дог­ма­та о не­по­гре­ши­мо­сти па­пы Рим­ско­го.

Как ис­то­рик за­ни­мал­ся пре­имущественно ис­то­ри­ей куль­тов свя­тых и мо­на­ше­ст­ва; его мно­го­том­ная «Ис­то­рия мо­на­ше­ст­ва» поль­зо­ва­лась ус­пе­хом, во мно­гом из-за хо­ро­ше­го литературного язы­ка.

Днев­ник и эпи­сто­ляр­ное на­сле­дие Ш.Ф.Р. Монтеламбер, как и его пуб­ли­ци­сти­ка, яв­ля­ют­ся важ­ным ис­то­рическим ис­точ­ни­ком.

Сочинения:

Œuvres. P., 1860–1877. Vol. 1–16;

Les moines d’Occident. P., 1873–1878. Vol. 1–7;

Lettres а̀ un ami de collège (1827–30) / Publ. par M. Cor­nudet. 2 éd. P., 1884;

Journal intime inédit. P., 1990–2009. T. 1–8.