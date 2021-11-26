МОННЕ ЖАН ОМЕР МАРИ ГАБРИЕЛ

МОННЕ ЖАН ОМЕР МАРИ ГАБРИЕЛ - французский государственный и по­ли­тический дея­тель, ди­пло­мат, пред­при­ни­ма­тель.

С 16 лет, сле­дуя се­мей­ной тра­ди­ции, вёл оп­то­вую тор­гов­лю конь­я­ком.

Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны вы­сту­пил с иде­ей объ­еди­не­ния тор­го­вых фло­тов Фран­ции и Ве­ли­ко­бри­та­нии для обес­пе­че­ния бес­пере­бой­но­го снаб­же­ния со­юз­ных войск на кон­ти­нен­те. Пред­ста­ви­тель Фран­ции в Меж­со­юз­нической морской ко­мис­сии, гла­ва ка­би­не­та министерства тор­гов­ли Э. Кле­ман­те­ля (1916 год).

В 1919-1923 годы по­мощ­ник ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря Ли­ги На­ций , спо­соб­ст­во­вал ста­би­ли­за­ции фи­нан­со­вой си­туа­ции в Ав­ст­рии. С 1923 года вновь за­нял­ся се­мей­ным биз­не­сом, в 1925 году стал парт­нё­ром ин­ве­стиционного бан­ка Нью-Йор­ка, ра­бо­тал в США, Ки­тае. В 1938 году вер­нул­ся во Фран­цию, вёл пе­ре­го­во­ры о за­куп­ке американских во­енных са­мо­лё­тов.

В на­ча­ле Второй ми­ро­вой вой­ны воз­гла­вил Комитет по со­гла­со­ва­нию анг­ло-французской эко­но­мической по­ли­ти­ки. По­сле по­ра­же­ния Фран­ции (июнь 1940 год) на­прав­лен британским пра­ви­тель­ст­вом в США для ко­ор­ди­на­ции во­енных уси­лий со­юз­ни­ков. В 1943 году при­был в Ал­жир, во­шёл во Фран­цуз­ский ко­ми­тет на­цио­наль­но­го ос­во­бо­ж­де­ния.

Вер­нув­шись по­сле вой­ны во Фран­цию, за­нял пост ге­не­раль­но­го ко­мис­са­ра по пла­ни­ро­ва­нию, в 1947 году раз­ра­бо­тал пер­вый во Фран­ции пятилет­ний «План мо­дер­ни­за­ции и снаб­же­ния» («план Монне»).

Ж.О.М.Г. Моне сто­ял у ис­то­ков Ев­ро­пей­ско­го объ­е­ди­не­ния уг­ля и ста­ли, гла­ва этой ор­га­ни­за­ции в 1952-1955 годы. Ра­то­вал за соз­да­ние над­на­цио­наль­ной «еди­ной Ев­ро­пы», свя­зан­ной с США и НАТО , вы­сту­пал в под­держ­ку идеи Ев­ро­пей­ско­го обо­ро­ни­тель­но­го со­об­ще­ст­ва.

В 1955 годду ос­но­вал Комитет за соз­да­ние Со­еди­нён­ных Шта­тов Ев­ро­пы (пре­зи­дент это­го комитета до 1975 года), ко­то­рый сыг­рал важ­ную роль в под­пи­са­нии Рим­ских до­го­во­ров 1957 года об уч­ре­ж­де­нии Ев­ро­пей­ско­го эко­но­ми­че­ско­го со­об­ще­ст­ва и Ев­ро­пей­ско­го со­об­ще­ст­ва по атом­ной энер­гии.

С при­хо­дом к вла­сти Ш. де Гол­ля в зна­чительной сте­пе­ни ут­ра­тил по­ли­тическое влия­ние.

В 1963 году ос­но­вал Институт ев­ропейских ис­то­рических ис­сле­до­ва­ний (г. Ло­зан­на ), его пре­зи­дент (до 1965 года).

По­сле 1975 года ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти.

В 1976 году Ж.О.М.Г. Монне при­свое­но зва­ние «почетного гра­ж­да­ни­на Ев­ро­пы».

По­хо­ро­нен на клад­би­ще г. Мон­фор-л’Амори, в но­ябре 1988 года прах Ж.О.М.Г. Монне пе­ре­не­сён в Пан­те­он.

Сочинения:

Les Etats-Unis d’Europe ont commencé. P., 1955;

Mémoires. Р., 1976; J. Monnet – R. Schuman: Correspondance 1947–1953. Lau­sanne, 1988;

Ре­аль­ность и по­ли­ти­ка: ме­муа­ры. М., 2000.