МОННЕ ЖАН ОМЕР МАРИ ГАБРИЕЛ
МОННЕ ЖАН ОМЕР МАРИ ГАБРИЕЛ - французский государственный и политический деятель, дипломат, предприниматель.
С 16 лет, следуя семейной традиции, вёл оптовую торговлю коньяком.
Во время Первой мировой войны выступил с идеей объединения торговых флотов Франции и Великобритании для обеспечения бесперебойного снабжения союзных войск на континенте. Представитель Франции в Межсоюзнической морской комиссии, глава кабинета министерства торговли Э. Клемантеля (1916 год).
В 1919-1923 годы помощник генерального секретаря Лиги Наций, способствовал стабилизации финансовой ситуации в Австрии. С 1923 года вновь занялся семейным бизнесом, в 1925 году стал партнёром инвестиционного банка Нью-Йорка, работал в США, Китае. В 1938 году вернулся во Францию, вёл переговоры о закупке американских военных самолётов.
В начале Второй мировой войны возглавил Комитет по согласованию англо-французской экономической политики. После поражения Франции (июнь 1940 год) направлен британским правительством в США для координации военных усилий союзников. В 1943 году прибыл в Алжир, вошёл во Французский комитет национального освобождения.
Вернувшись после войны во Францию, занял пост генерального комиссара по планированию, в 1947 году разработал первый во Франции пятилетний «План модернизации и снабжения» («план Монне»).
Ж.О.М.Г. Моне стоял у истоков Европейского объединения угля и стали, глава этой организации в 1952-1955 годы. Ратовал за создание наднациональной «единой Европы», связанной с США и НАТО, выступал в поддержку идеи Европейского оборонительного сообщества.
В 1955 годду основал Комитет за создание Соединённых Штатов Европы (президент этого комитета до 1975 года), который сыграл важную роль в подписании Римских договоров 1957 года об учреждении Европейского экономического сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии.
С приходом к власти Ш. де Голля в значительной степени утратил политическое влияние.
В 1963 году основал Институт европейских исторических исследований (г. Лозанна), его президент (до 1965 года).
После 1975 года отошёл от политической деятельности.
В 1976 году Ж.О.М.Г. Монне присвоено звание «почетного гражданина Европы».
Похоронен на кладбище г. Монфор-л’Амори, в ноябре 1988 года прах Ж.О.М.Г. Монне перенесён в Пантеон.
Сочинения:
Les Etats-Unis d’Europe ont commencé. P., 1955;
Mémoires. Р., 1976; J. Monnet – R. Schuman: Correspondance 1947–1953. Lausanne, 1988;
Реальность и политика: мемуары. М., 2000.