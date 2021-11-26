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ИНДОКИТАЙ ФРАНЦУЗСКИЙ
ИНДОКИТАЙ ФРАНЦУЗСКИЙ - С 1880-х годов до 2-й половины 1940-х годов название французских колониальных владений, расположенных в восточной части Индокитайского полуострова и включавших территорию Вьетнама (протектораты Аннам и Тонкин, колония Кохинхина), Камбоджи, а также Лаоса (с 1890-х годов).
В результате Августовской революции 1945 года было свергнуто французское господство во Вьетнаме; в 1953 году суверенным государством стала Камбоджа, в 1954 году - Лаос.
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