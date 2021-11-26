Гамбеттa (фр. Gambetta), Леон (02.04.1838, Каор ‒ 31.12.1882, Виль-д’Авре)

Гамбеттá (фр. Gambetta), Леон (02.04.1838, Каор — 31.12.1882, Виль-д’Авре) — французский политический и государственный деятель, один из основателей Третьей республики во Франции. По окончании юридического факультета Парижского университета в 1860 занялся адвокатской практикой. Одновременно приобщился к политической деятельности в рядах оппозиции режиму Наполеона III. В 1869 избран в парламент (Законодательный корпус), где возглавил группу оппозиционных депутатов-республиканцев. Энергично отстаивал всеобщее избирательное право, свободу печати, индивидуальные и коллективные свободы, выступал за отделение церкви от государства. Принимал активное участие в свержении Второй империи и провозглашении республики. Министр внутренних дел в правительстве «Национальной обороны» (сентябрь 1870 — февраль 1871). В октябре 1870 на воздушном шаре покинул осажденный прусскими войсками Париж и возглавил организацию сопротивления интервентам в провинции, сумев поставить под ружье 500 тыс. человек. Осудив капитулянтские условия перемирия с Германией, 6 февраля 1871 вышел в отставку и выехал в Испанию, откуда вернулся после подавления Парижской коммуны. В июле 1871 избран (в 1877 переизбран) в парламент, где возглавил республиканский блок, противостоявший монархистам и клерикалам. Под влиянием революционных событий 1871 отказался от «крайних» убеждений молодости и сблизился с правыми республиканцами, выдвинув идею «нерасторжимого союза работающих с владеющими». Был убежден, что основанная при его активном участии Третья республика должна опираться на средний класс («новый социальный слой»). После отставки реакционного президента республики маршала Мак-Магона в 1879 был избран председателем Палаты депутатов. В ноябре 1881 — январь 1882 — глава правительства и министр иностранных дел Франции. Попытки Г. усилить роль исполнительной власти были восприняты в парламентских кругах как проявление авторитаризма, что привело к его отставке с поста главы правительства.

Лит.: Bury J. P. Gambetta’s Final Years. The Era of Difficulties 1877—1882. London—New York, 1982; Gheusi P. B. La vie et la mort singulière de Gambetta. Paris, 1931. П. П. Черкасов.