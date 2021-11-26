АРАГО Франсуа Виктор Эмманюэль (Arago)

Французский политический деятель.

Видный адвокат. Старший сын Араго Д. Ф. Приобрел известность, выступая на крупных политических процессах. Защищал А. Барбеса и М. Бернара, арестованных после восстания 12 мая 1839 в Париже, подготовленного тайным республиканским обществом «Времена года». 24 февраля 1848 принял активное участие в свержении режима Июльской монархии и провозглашении временного правительства Второй республики во Франции. В марте 1848 комиссар временного правительства в Лионе. В апреле 1848 был избран в Учредительное собрание. Вскоре был назначен послом в Берлин, где добился освобождения из тюрьмы вождя польского восстания в Познани Мирославского. После избрания 10 декабря 1848 Луи Наполеона Бонапарта президентом подал в отставку. В мая 1849 стал депутатом Законодательного собрания и занял место среди левых республиканцев, входивших в группу «Гора». Отказался принести присягу Наполеону III. В мае 1869 на дополнительных выборах был избран в Законодательный корпус от демократической оппозиции. После падения Второй империи 04.09.1870 — член Правительства национальной обороны (министр юстиции). В 1880–1894 — посланник в Берне (Швейцария).

Автор статьи: Киселева Е.В.