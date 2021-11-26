АЛЛЕМАН (фр. Allemane), Жан

Французский политический деятель.

Принимал участие в синдикалистском движении. 8 марта 1871 делегирован в Федеральный комитет национальной гвардии. После 18 марта 1871 проводил в жизнь постановления Парижской Коммуны в мэрии 5 округа Парижа. 24 мая руководил защитой своего округа. После поражения Коммуны приговорен к пожизненной каторге и сослан в Новую Каледонию. По амнистии 1880 вернулся в Париж. Вошел в «Рабочую партию» в 1879, но из-за разногласий с гедистами примкнул к поссибилистам . Антимилитарист, сторонник всеобщего вооружения народа, Аллеман выступил на страницах редактируемой им с 1888 газеты «Рабочая партия» против Ж.-Э. Буланже. В 1890 порвал с поссибилистами, расходясь с ними в оценке «прямых действий», всеобщей стачки и синдикализма. Образовал «Рабочую революционно-социалистическую партию» (аллеманисты). В 1902 присоединился к «Французской социалистической партии» во главе с Ж. Жоресом , одновременно сохраняя связь со своими сторонниками. В 1905 аллеманисты вступили во Французскую объединенную социалистическую партию СФИО, однако не слились с ней полностью. После 1906 Аллеман перестал участвовать в работе ее постоянного комитета. Между 1901 и 1910 избирался в парламент, но не придавал значения сотрудничеству с парламентскими партиями. В последующие годы, не связывая себя ни с одной группировкой, Аллеман постоянно следил за развитием рабочего движения во Франции.

Сочинения:

Allemane J. Notre programme développé et commenté. P., 1895;

С баррикад на каторгу. Рус. пер. Л., 1933.

Автор статьи: Е. В. Киселева.