АКСЬОН ФРАНСЕЗ (Action francaise, букв. пер. ‒ «Французское действие»)

Правоэкстремистская организация, возникшая во Франции в 1899 под руководством Ш. Морраса.

Организационно оформилась в 1905 на идейной платформе национализма , антиреспубликанства и монархизма. В период «дела Дрейфуса» четко обозначилась антисемитская составляющая ее программных установок. Опиралась на поддержку военных кругов, аристократии и реакционной части студенчества. А. Ф. симпатизировала и часть интеллектуалов, придерживавшихся право-консервативных взглядов. Впервые А. Ф. громко заявила о себе в июне 1908, когда организовала в Париже антиреспубликанскую манифестацию в день перенесения останков Э. Золя в Пантеон. Тогда же начал выходить печатный орган организации — газета «La Revue de l’Action française». Под влиянием умелой пропаганды, а также экономического кризиса, к середине 30-х А. Ф. насчитывала до 60 тыс. чел. В это время в организации появляются профашистские настроения. В наибольшей степени они были распространены среди членов военизированных отрядов А. Ф. — «Королевских молодчиков», устраивавших провокации и столкновения на митингах левых организаций. А. Ф. и отряды «Королевских молодчиков» приняли активное участие в Февральских событиях в Париже 1934. В годы нацистской оккупации Франции (1940–44) А. Ф. энергично поддерживала коллаборационистский Виши режим. Лишь небольшая часть ее членов перешла на сторону созданной генералом Ш. де Голлем патриотической организации «Свободная Франция» и приняла участие в Движении Сопротивления. Среди последних — Ж. Рено (полковн. Реми), А. д’ Астье де Ла Вижери, Ф. де Отклок (будущий маршал Леклерк) и др. После освобождения Франции в 1944 А. Ф. была ликвидирована (ее идейный вождь Ш. Моррас был осужден на пожизненное заключение), но уже в 1947 возобновила свою деятельность, объединившись вокруг печатного издания «Аспе да ля Франс» под новым названием — «Национальная реставрация». После смерти Ш. Морраса в 1952 А. Ф. утрачивает единство. Часть ее бывших членов объединились в монархические организации «Новое роялистское действие», ориентировавшейся на вождя орлеанистов графа Парижского. Другая часть примкнула к праворадикальному Национальному фронту Ж. М. Ле Пена и растворилась в нем. В начале 2000-х бывшая А. Ф. превратилась в «Роялистский центр Французского действия — «РЦФД», в котором объединились все сторонники восстановления монархии во Франции. РЦФД выступает за полное восстановление национального суверенитета Франции, отвергает глобализацию и федерализацию Европы. В отличие от довоенного А. Ф. РЦФД исключил антисемитизм и ксенофобию из своей доктрины. Внутри РЦФД нет единства по вопросу об отношении к Национальному фронту Ле Пена. РЦФД имеет свою молодежную организацию — «Студенческое Французское действие», объединяющую студентов, лицеистов и других немногочисленных представителей молодежи по всей стране, где действуют 15 региональных отделений.

Автор статьи: П. П. Черкасов.

© Российская Историческая Энциклопедия