9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ВО ФРАНЦИИ

ПОТЁМКИН Ф.

Монография посвящена актуальной теме развития про­изводительных сил и производственных отношений во Франции, знаменующих собой переход капитализма от его мануфактурной стадии к стадии фабричного производства. Проблема промышленной революции в этой стране, принадлежащая к числу наименее изученных в мировой исторической литературе, получает в работе всестороннее марксистское освещение. Основываясь на обширнейшем документальном материале, лично почерпнутом (а зачастую и впервые обнаруженном) во многих архивах Франции, автор рассматривает явления, происходившие во многих отраслях французской промышленности и земледелия на протяжении почти 100 лет — во второй половине XVIII и в первой половине XIX в. По ходу изложения материала автор критикует неправильные положения и взгляды сторонников эволюционной теории, «деловых историков» и других противников марксизма.