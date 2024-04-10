9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

ФРАНЦИЯ В XIX ВЕКЕ. ТОМ 4

ЛАВИСС Э. , РАМБО А.

Эта наиболее полная, последовательно изложенная история XIX века, изданная в 8 томах, принесла известность своим авторам. «История XIX века», впервые опубликованная на русском языке в 1906 году, составляет последнюю часть из двенадцатитомной «Всеобщей истории с IV столетия до нашего времени» (1893-1901). Общий план этого большого издания был выработан редакторами, а отдельные главы писали различные специалисты. Авторы дают не только живое изложение политических событий XIX столетия во всех странах Европы, но и очень содержательную, при всей своей краткости, характеристику таких явлений мировой культуры, как литература, музыка, живопись, скульптура, архитектура, развитие научных знаний (математики, механики, астрономии, физики, химии, зоологии, физиологии, медицины и т. д.). Специальные главы посвящены истории таких стран, как Швейцария, Швеция, Норвегия, Голландия, Дания, Бельгия, Австрия, Испания, романские страны Южной и Центральной Америки, Индостан, Персия, Афганистан, Турция, Китай, Япония, Корея, доминионы и колонии европейских стран, вроде Австралии, Канады, Индии, Южной Африки, Египта, Индокитая, Алжира и т. д. История всех этих стран изложена кратко, но точно и очень содержательно. Живой язык повествования, обилие приведенных фактов, подробный анализ истоков исторических событий отличает эту работу. Подробно прослеживается взаимосвязь и общие корни исторических событий в различных странах и их взаимное влияние.