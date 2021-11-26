ПРИВИЛЕГИЯ УНИИ

ПРИВИЛЕГИЯ УНИИ - со­гла­ше­ние 1287 года ме­ж­ду ара­гон­ским ко­ро­лём Аль­фон­со III (1285- 1291 годы) и так называемой Уни­ей (пред­ста­ви­те­ля­ми зна­ти и го­ро­дов).

Раз­ви­ва­ла по­ло­же­ния Ге­не­раль­ной при­ви­ле­гии, ут­вер­ждён­ной в 1283 году Пед­ро III . Привилегия Унии за­пре­ща­ла ко­ро­лю пре­сле­до­вать дво­рян и го­ро­жан без санк­ции хус­ти­сьи (су­дьи, рас­смат­ри­вав­ше­го жа­ло­бы на дей­ст­вия вла­стей) и кор­те­сов , обя­за­ла его сдать Унии ряд кре­по­стей, пре­ду­смат­ри­ва­ла пра­во зна­ти и го­ро­дов на не­под­чи­не­ние мо­нар­ху, вплоть до его свер­же­ния.

Привилегия Унии от­ме­не­на в 1348 году Пед­ро IV Це­ре­мон­ным.

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