ЛЮКСЕМБУРГСКАЯ КОМИССИЯ

ЛЮКСЕМБУРГСКАЯ КОМИССИЯ (Пра­ви­тель­ст­вен­ная ко­мис­сия для ра­бо­чих) - уч­ре­ж­де­на в хо­де Ре­во­лю­ции 1848 года во Фран­ции временным пра­ви­тель­ст­вом Вто­рой рес­пуб­ли­ки для ре­ше­ния со­ци­аль­ных во­про­сов.

За­се­да­ла под пред­се­да­тель­ст­вом Л. Бла­на в мар­те - мае 1848 года в Люк­сем­бург­ском двор­це (от­сю­да на­звание) в Па­ри­же. В со­став Люксембургской комиссии вхо­ди­ли де­ле­га­ты от ра­бо­чих кор­по­ра­ций, пред­ста­ви­те­ли пред­при­ни­ма­те­лей и несколько учё­ных-эко­но­ми­стов. По ини­циа­ти­ве Люгсембургской комиссии временное пра­ви­тель­ст­во из­да­ло дек­рет о со­кра­ще­нии ра­бо­че­го дня в Па­ри­же с 11 до 10 ч, в про­вин­ции - с 12 до 11 ч, был соз­дан ряд про­из­вод­ст­вен­ных ра­бо­чих ас­со­циа­ций, уч­ре­ж­де­ны государственные кон­то­ры по тру­до­уст­рой­ст­ву без­ра­бот­ных.

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