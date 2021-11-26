ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1830 года
ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1830 года - либеральная революция во Франции, свергнувшая режим Реставрации.
Вызвана кризисом в отношениях королевской власти и либерально-республиканской оппозиции. Кризис обострился в 1824 году после вступления на престол Карла X, опиравшегося на бывших эмигрантов-роялистов и высшие круги католического духовенства. После назначения в августе 1829 года главой кабинета Ж. де Полиньяка, который придерживался крайне правых взглядов, началось наступление на немногие сохранявшиеся политических свободы, обстановка в стране предельно накалилась. Политический кризис усугублялся экономической депрессией и неурожаями 1828-1829 года.
В марте 1830 года Палата депутатов потребовала отставки непопулярного кабинета Полиньяка, но 16 мая парламент был распущен королём. Несмотря на победу оппозиции на внеочередных выборах в июне - июле 1830 года, Полиньяк остался на своём посту. Стремясь отвлечь французское общество от внутренних проблем, король начал завоевание Алжира, направив в середине мая 1830 года военная экспедицию к его берегам. 25.07.1830 года Карл X подписал 6 ордонансов (опубликованы 26 июля), ставших роковыми для всего режима Реставрации. Согласно этим указам, только что избранная Палата депутатов объявлялась распущенной; на сентябрь 1830 года назначались выборы на основе нового закона, резко ограничивавшего число избирателей путём введения более высокого имущественного ценза; число депутатских мест сокращалось с 428 до 258; усложнялась процедура выборов; вводилась строгая цензура для периодических изданий.
Эти ордонансы были восприняты в обществе как грубое посягательство на конституционную Хартию 1814 года, а попытка провести их в жизнь натолкнулась на решительное сопротивление либералов. Оппозиционные журналисты демонстративно отказались выполнять содержавшиеся в указах предписания, относившиеся к прессе. 27.07.1830 года в Париже вспыхнуло восстание радикально настроенных студентов, ремесленников и рабочих. Штурмом были взяты королевский дворец Тюильри и др. правительственные здания. Часть войск самовольно покинула столицу, часть - примкнула к восставшим. Реальная власть перешла к Муниципальной комиссии, составленной изруководителей либеральной оппозиции (генералы М. Ж. Лафайет и М. Лобо, банкир Ж. Лаффит, К. Перье и др.).
В ходе уличных сражений в столице погибли примерно 200 солдат и офицеров правительств. войск и около 800 повстанцев. Слабость и неорганизованность республиканцев позволили лидерам либералов (Лаффит, А. Тьер и др.) перехватить инициативу и воспользоваться плодами народного восстания. Заручившись поддержкой популярного в стране ветерана Французской революции XVIII века генерала Лафайета, Палаты депутатов и Палаты пэров, они назначили «наместником королевства» герцога Орлеанского (31 июля). 2 августа Карл X отрёкся от престола, 9 августа герцог был провозглашён «королём французов» под именем Луи Филиппа. 14 августа принята конституционная Хартия 1830 года, существенно расширившая свободы и круг избирателей, вводившая местное и областное самоуправление и т. д. Во Франции установился режим Июльской монархии. Июльская революция дала толчок Бельгийской революции 1830 года и Польскому восстанию 1830-1831 годов, а также революционным выступлениям в Германии и Италии, нанесла ощутимый удар по системе Священного союза.