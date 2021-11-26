ПАРИЖ
ПАРИЖ - столица и крупнейший город Франции, имеет статус департамента.
Расположен в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена, у впадения в неё Марны и Уазы. В официальных границах площадь 105,4 км2 (в пределах парижской кольцевой автодороги; за её пределами включает также Булонский лес и Венсенский лес). Население 2193,6 тысяч человек (2012), в том числе свыше 20% - иммигранты (главным образом выходцы из стран ЕС и Северной Африки). С ближними пригородами Булонь-Бийанкур, Сен-Дени, Аньер-сюр-Сен, Монтрёй, Нантер, Кретей и другими (все - в пределах так называемого Малого кольца) образует городскую агломерацию Большой Париж (площадь 762,4 км2; население около 6,6 миллионов человек), которая является ядром Парижского региона (Иль-де-Франс; площадь 12,01 тысяч км2; население свыше 12 миллионов человек). Важный транспортный узел; автомобильные и железно-дорожные магистрали расходятся от Парижа веером во все части страны. Речной порт. Международные аэропорты: Ле-Бурже (1919 год; к северу от города), Орли (1932 год; к югу) и Шарль-де-Голль (Руаси; 1974 год; к северо-востоку). Метрополитен (1900) и система пригородных электропоездов (RER; 1969 год).
История города
Впервые упоминается в «Записках» Гая Юлия Цезаря под 53 годом до нашей эры как поселение галльского племени паризиев под названием Лютеция Паризиорум (Lutetia Parisiorum). Историческим центром Парижа считается остров Сите на реке Сена; в эпоху принципата на её левом берегу сложился собственно римский квартал (названный с XIX века Латинским), правый берег Сены освоен в Средневековье. С III века нашей эры назывался обычно цивитас Паризиорум (civitas Parisiorum, «главный город паризиев»), или просто Паризии (Parisii, откуда происходит польское Paryż и русская транскрипция польского названия Париж). Входил в состав Лугдунской Галлии, до IV века важной роли не играл, подчинялся городу сенонов Агединку (ныне Санс). Начало христианизации Парижа относится к III веку, первым епископом считается Дионисий Парижский. Первым документально зафиксированным епископом был Викторин, упоминаемый под 346 годом. В 357-360 годы Париж - резиденция Юлиана Отступника, оценившего стратегическое значение города. В 451 году к Парижу подошли войска Аттилы; согласно легенде, город был спасён благодаря заступничеству святой Женевьевы, почитаемой как его небесная покровительница. В 464 году временно, в 486 году окончательно занят франками. С 508 года главная резиденция Хлодвига I, с 511 года одна из резиденций королей Нейстрии. В 629 году в пригороде Парижа учреждена ярмарка. Роль Парижа в этот период во многом определялась значением расположенного близ него аббатства Сен-Дени (основано в 630 году; ныне в городе Сен-Дени) - усыпальницы почти всех франкских, затем французских королей, начиная с Дагоберта I.
В 585 году Париж сильно пострадал от пожара, уничтожившего античный город. В 885-886 годах выдержал осаду норманнов. С середины IX века в руках графов Париж из рода Робертинов, окончательно закрепивших за собой французскую корону с избранием королём в 987 году Гуго Капета. Наряду с Компьенем, Орлеаном и Санлисом, одна из резиденций Капетингов, с середины XII века фактически столица королевства. Крупный ремесленный центр; в Париже существовало более сотни цехов (первое упоминание о цехе в 1121 году). В 1254 году создан Парижский парламент (смотреть Парламенты). В 1263 учреждён муниципалитет Парижа во главе с прево. В период Этьенна Марселя восстания 1356-1358 Париж провозглашён коммуной (смотреть в статье Коммуна). В XIV-XV веках самый многолюдный западно-европейский город; накануне «Чёрной смерти» (1348) население Парижа составляло около 200 тысяч человек (эту численность город восстановил во 2-й половине XV века). Центр майотенов восстания (1382) и кабошьенов восстания (1413). В период Столетней войны 1337-1453 годов занят английскими войсками в 1420 году, освобождён в 1436 году. В 1470 году в Париже основана первая во Франции типография. В 1528 году официально объявлен столицей. В эпоху Реформации один из оплотов католиков, где, однако, проживало немало гугенотов. Место основания ордена иезуитов (1534) и ключевых событий Религиозных (гугенотских) войн, в том числе Варфоломеевской ночи (1572) и Дня баррикад (1588). В 1588-1591 годах управлялся Советом 16 (выборных от 16 районов Парижа), дважды выдержал осаду войск Генриха IV (1589, 1590), признал его лишь в 1594 году. В Париже развернулись основные события Фронды (1648-1653). В 1682 году королевская резиденция из Парижа (остававшегося столицей Франции) перенесена в Версаль (до 1789). В XVI-XVIII веках крупнейший город Европы (в конце XVIII века его население составляло 640 тысяч человек), со 2-й половины XVII века мировой центр науки, литературы и искусства, законодатель мод, место проживания европейской элиты.
В Париже произошли главные события Французской революции XVIII века (взятие Бастилии 14.7.1789 года, народное восстания 10.8.1792 года и 31.5-2.6.1793 года, падение монархии 21.9.1792 года, суд над Людовиком XVI и его казнь в январе 1793 года, термидорианский переворот 27/28.7.1794 года, свержение Директории 9.11.1799 года). В 1789-1794 годах городом управляла коммуна (смотреть Парижская коммуна 1789-1794 годы). В 1795 году Париж был разделён на 12 муниципальных округов (каждый во главе со своим советом) и вошёл в состав департамента Сена, созданного из территорий Парижа и его ближайших пригородов.
В период наполеоновских войн занят 31.3.1814 года русскими и австрийскими войсками. Вновь с 20.3.1815 года под властью Наполеона I Бонапарта. Оккупирован прусскими войсками 6-7.7.1815 года. С началом XIX века развивался как промышленный центр. Место народных восстаний 1832, 1834 и 1839 годов. Центр Июльской революции 1830 года, Революции 1848 года во Франции, Французской революции 1870 года, Парижской коммуны 1871 года. Во время франко-прусской войны 1870-1871 годов осаждён 17.9.1870-28.1.1871 годы прусскими войсками. В 1843 году соединён железной дорогой с Орлеаном и Руаном, в 1846 году с Лиллем и Туром, в 1851 году с Дижоном и Нантом, в 1852 году с Нанси и Страсбуром, в 1853 году с Бордо, в 1854 году с Лионом, в 1856 году с Марселем, в 1857 году с Реном. В 1859 году разделён на 20 округов, каждый во главе с мэром, назначаемым главой государства. В 1860 году границы Парижа были существенно расширены за счёт включения в него, полного или частичного, 24 соседних коммун (Бельвиль, Гренель и другие). Население Парижа в 1860 году составило около 1,7 миллионов человек, в 1880 году - 2,2 миллиона человек. В 1854 году в Париже появилась конка, в 1874 году - трамвай, в 1900 году - метро. В Париже проводились всемирные выставки (1855, 1867, 1878, 1889, 1900, 1925, 1937).
В 1-й половине XX века крупный промышленный (машиностроение, текстильная, фармацевтическая, парфюмерная, полиграфическая промышленность, производство предметов роскоши) и торгово-финансовый центр; один из оплотов левых партий. После 1-й мировой войны в Париж иммигрировали многие выходцы из России, Польши, Армении, Италии. Место проведения 6.2.1934 года массовых забастовок и демонстраций, сорвавших попытку фашистского переворота. В 1935 году в Париже был создан Народный фронт (смотреть в статье Народный фронт). В годы 2-й мировой войны оккупирован 14.6.1940 года нацистскими войсками, освобождён 19-25.8.1944 года в результате Парижского восстания 1944 года. По закону от 10.7.1964 года (вступил в силу 1.1.1968 года) департамент Сена был расформирован, Париж выделен в особую административную единицу (одновременно коммуну и департамент) во главе с Советом, в состав которого входили выборные от 20 округов Парижа. В 1975 году учреждены Совет Парижа, избираемый населением города, и должность мэра Парижа, избираемого Советом (первым мэром стал Ж. Ширак). Главный центр всеобщей забастовки 1968 года во Франции. Во 2-й половины XX века промышленные предприятия активно выводились за черту города; одновременно Париж принял значительное число иммигрантов из бывших французских колоний, а также из ряда европейских стран.
Традиционный центр международной дипломатической и общественной жизни (в разное время в Париже были подписаны многочисленные мирные и союзные договоры), местопребывание ряда международных организаций (ЮНЕСКО, Организация экономического сотрудничества и развития, Европейское космическое агентство, и другие), место проведения различных международных конгрессов, конференций, встреч.
Городская архитектура и культурная жизнь
Основа современной планировки города заложена в древне-римское время. Пересекающимся под прямым углом градостроительным осям (кардо и декуманус) соответствуют современные линии улицы Сен-Мартен - Сен-Жак и Сент- Антуан - Сент-Оноре. От античного города Лютеция сохранились руины арены (конца I века нашей эры, 130×100 м, раскопана в 1869 году), терм II века, домов и укреплений I-IV веков (в Археологической крипте под площадью Нотр-Дам), но большая часть античных памятников не раскрыта (Большие термы на месте Коллеж де Франс; форум и другие). Париж строился из местного известняка, добывавшегося в подземных галереях (сохранились древние катакомбы). С V века строились многочисленные церкви (5-нефный собор Святого Стефана, VI век, не сохранился) и монастыри - Сен-Дени к северу от Парижа, Святых апостолов Петра и Павла (502 год; на месте современного центра Сент-Женевьев (Святой Женевьевы); старая церковь разобрана в 1807 году, сохранилась башня Хлодвига, XI и XV веков), Сен-Жермен-де-Пре (церковь освящена в 558 году, полностью перестроена в XI-XVII веках), Сен-Лоран (Святая Лаврентия; полностью перестроена в XV-XIX веках).
В Средневековье Париж был разделён на многочисленные владения - короля (в том числе резиденция на острове Сите), епископов, местных сеньоров. Выделяются 3 исторические зоны: остров Сите как государственный и религиозный центр, левый берег Сены как университетский центр и правый берег, где быстро развивались торги и рынки (в том числе у ворот Сент-Оноре; будущее «чрево Парижа»). На острове Сите - Парижской Богоматери собор, дворец Консьержери (с XI века; бывшая тюрьма; башня Цезаря на римских фундаментах; Часовая башня - 1350-1353 годы, часы - 1370 года, оформлены около 1585 года, скульптор Ж. Пилон; башня Говорун, Зал стражи с готическими сводами), часовни Сент-Эньян (начало XII века) и Сент-Шапель (около 1240-1248 годов). На левом берегу Сены в XIII веке основан Парижский университет (ныне в составе Сорбонны) с постройками для преподавателей и студентов (ныне Латинский квартал). Рядом расположены: церкви Сен-Жюльен-ле-Повр (1160-е года - середина XIII века), готические Сен-Северен (Святая Северина; XIII - начало XVI веков, витражи XV века), Сент-Этьен-дю-Мон (Святого Стефана; 1494-1624 годы; фасад - 1610-1622 годы; ограда хора - 1541 год, Ф. Делорм); отель Клюни (2-я половина XV века, ныне Национальный музей средневекового искусства). На правом берегу сохранились: церковь Сен-Жермен-л’Оксерруа (XII-XV веков), клуатр церковь Бийетт (1427), отель Санс (архиепископов Санса; 1475-1519 годы), дома с XIV века (военачальника Оливье V де Клиссона, 1380 год; дома на улице Франсуа-Мирон, Вольта и других). В 1190-1213 годах при Филиппе II Августе ядро Парижа на двух берегах окружено крепостной стеной (с юга охватила холм с монастырем Святой Женевьевы) с башнями и укреплениями, заложившими основы будущей радиально-кольцевой планировки города. Площадь города составила 253 га. За пределами городской стены располагались богатые аббатства (Сен-Мартен, Сен-Жак ордена госпитальеров, Сен-Жермен-де-Пре, монастырь тамплиеров и другие), церкви (Сен-Никола-де-Шан, XII век, перестроена в XV и XVII веках; Сен-Медар (Святая Медарда), середина XV - начало XVI веков). На правом берегу за городскими стенами существовала и небольшая крепость с донжоном (1190-1202 годы; основа будущего Лувра), защищавшая остров Сите. Правобережная часть города росла быстрее левобережной и в 1356-1383 годы по указу Карла V Мудрого здесь построены новые укрепления, включавшие территорию около 440 га вместе с Лувром, перестроенным в королевскую резиденцию в 1364-1369 годы. С востока город защищала крепость Бастилия. В 1528 году Франциск I возвращает королевскую резиденцию в Париж, что способствовало активизации строительства на правом берегу Сены. В позднеготическом стиле возведены: церкви Сен-Мерри (1515-1612 годы, витражи конца XVI века), Сент-Эсташ (Святая Евстафия; 1532-1633 годы; неф - 1570 года; классицистический фасад - 1754 года, окончен в 1772-1778 годах), башня церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри (1509-1522 годы; церковь снесена в 1797 году). В ренессансном стиле построены мэрия (Отель-де-Виль; с 1533 года, архитектор Д. да Кортона; разрушена пожаром в 1871 году), отели Карнавале (1548 год - около 1560 года, предположительно архитектор П. Леско, скульптор Ж. Гужон; перестроен в 1660-1661 годы; ныне музей), Ламуаньон (1584). С 1546 года строится современный ансамбль Лувра (Леско и другие); с 1564 года - дворец Тюильри (архитекторы Ф. Делорм, Ж. Бюллан).
Генрих IV своим эдиктом (1607) предписал бoльшую упорядоченность застройки Париж и её регулярность. В начале XVII века сформированы первые геометрически правильные площади: квадратная замкнутая Королевская площадь (ныне Вогезов; 1605-1612 годы, архитектор Л. Метезо; на месте снесённого в конце XVI века Турнельского замка) в районе Маре с конным памятником Людовику XIII (1639 год, переплавлен в 1792 году, новая статуя установлена в 1825 году), трапециевидная в плане площади Дофина (1607-1616) на острове Сите с выходом к старейшему из сохранившихся мостов - Пон-Нёф (1578-1606) и памятнику Генриху IV (1614 год, восстановлен в бронзе в 1818 году, Ф.Ф. Лемо). При Карле IX построены новые укрепления (1566), а при Людовике XIII стены (1630-1635) к северо-западу (до будущей площади Согласия) и к северу от Бастилии. Площадь города составила 1,1 тысяч га. В XVII веке город активно рос, и по указу Людовика XIV (1670) стены разрушили, на их месте впоследствии были разбиты Большие бульвары. На месте старых ворот возвели новые в виде триумфальных арок: Сен-Дени (1672 год, архитектор Н.Ф. Блондель) и Сен-Мартен (1674 год, архитектор П. Бюлле). В 1676 году составлен один из первых планов расширения Парижа При Людовиках XIII и XIV построены многие значительные ансамбли (Люксембургский дворец; дворец кардинала Ришельё, позднее получил название Пале-Рояль, 1627-1636 годы, архитектор Ж. Лемерсье, перестроен в 1764-1770 годы, архитектор П. Контан д’Иври), увеличены дворцы Лувр (Павильон часов, 1639 год, архитектор Лемерсье; завершение Квадратного двора, 1660-1664 годы, архитектор Л. Лево) и Тюильри (1664-1670 годы; сгорел во время Парижской коммуны 1871 год), ещё в 1595-1610 годы соединённые Большой галереей (архитекторы Б.А. и Жак II А. Дюсерсо, Л. Метезо). Ось Лувр - Тюильри по примеру Версаля продолжена садами Тюильри (с 1664 года, архитектор А. Ленотр), круглой площадью (аналогичной площади Звезды короля в Версале) и парком Елисейских Полей (с 1667 года; Ленотр). В XVII веке сложился тип крестообразной в плане церкви с портиками и фронтонами, с большим куполом на барабане над средокрестием: церкви Сен-Жозеф (Святого Иосифа) бывшего монастыря кармелиток (1613-1620 годы, купол - 1628 год; ныне Католический институт), Парижского университета (1635-1648 годы, архитектор Ж. Лемерсье; росписи Ф. де Шампеня; гробница кардинала Ришельё, 1694 год, Ф. Жирардон), монастырь бенедиктинцев Валь-де-Грас (1645-1667 годы, архитекторы Ф. Мансар, Лемерсье, П. Лемюэ, Г. Ледюк), центрическая капелла Сен-Луи (Святого Людовика) госпиталя Сальпетриер (1670-1677 годы, архитектор Л. Брюан), церковь Нотр-Дам-де- л’Асомпсьон (Успения Богоматери; 1670-1676 годы, архитектор Ш. Эррар). Также строились 3-нефные церкви с трансептом: Сен-Сюльпис (Святая Сульпиция; 1646-1745 годы, архитекторы К. Гамар, Д. Життар, Ж.М. Оппенор; 2-башенный фасад - 1732-1781 годы, архитектор Дж.Н. Сервандони и другие; росписи Ф. Лемуана, Э. Делакруа), Сен-Рош (Святой Роха) с большой ротондой за хором (1653-1754 годы, архитекторы Лемерсье, Ж. Ардуэн-Мансар, Р. де Кот; росписи). 1-нефная (по плану церкви Иль-Джезу в Риме) барочная церковь Сен-Тома-д’Акен (Святого Фомы Аквинского; 1682-1683 годы, архитектор П. Бюлле; росписи Лемуана, 1723-1724 годы; картины Гверчино, С. Розы).
Многие градостроительные ансамбли являются узловыми точками в историческом центре Парижа: Дом инвалидов (1671-1676 годы, архитектор Л. Брюан и другие; собор Сен-Луи, 1680-1706 годы, архитектор Ж. Ардуэн-Мансар), открытый на эспланаду (1704-1720). Среди характерных построек классицизма: Коллеж четырёх наций (1662-1688 годы, архитекторы Л. Лево, П. Ламбер, Ф. д’Орбе; на месте Нельской башни XII века; ныне Институт Франции), восточная колоннада Лувра (1667-1672), Парижская астрономическая обсерватория (1668-1672 годы, оба архитектора К. Перро). По замыслу Ж.Б. Кольбера организованы первая круглая в Париже площадь Побед (1685-1686 годы; диаметр 80 м; памятник Людовику XIV, 1822 год, скульптор Ф.Ж. Бозио) и прямоугольная со скошенными углами площадь Людовика Великого (ныне Вандомская площадь с Вандомской колонной; 1686-1720 годы; обе площади - архитектор Ж. Ардуэн-Мансар). Облик центра Парижа во многом определяют каменные отели (особняки) знати XVII-XVIII веков; с начала XVII века строятся доходные дома.
Активно в XVII - начале XVIII веках развивался правобережный район Маре - построенные под влиянием типа римской церкви Иль-Джезу церкви Сен-Жерве - Сен-Проте (с 1494 года; западная часть нефа и фасад - 1616-1621 годы, архитекторы С. Деброс, Л. Метезо) и иезуитская церковь Сен-Поль - Сен-Луи (1627-1641 год, архитекторы Э. Мартелланж, Ф. Деран; барочный фасад - 1634 год), центрический Сент-Мари-дез-Анж бывшего монастыря визиток (ныне протестантская; 1632-1633 годы, архитектор Ф. Мансар) - одна из первых купольных; отели Майен (1613-1617), Сюлли (1624-1629 годы, оба - Жан I А. Дюсерсо), Омон (1644-1648 годы, Л. Лево, Мансар), Бове (1654-1660 годы, А. Лепотр) с овальным двором, Сале (1656-1659 годы, архитектор Ж. Булье; с 1985 года Музей П. Пикассо), Роан (1705-1708 годы; рокайльные интерьеры), Субиз (1705-1709 годы, архитектор П.А. Деламер; включает части отеля Клисон XIV века; рокайльные интерьеры 1735-1739 годы, архитектор Г.Ж. Бофран; оба ныне Национальные архивы) с двором, обрамлённым колонной галереей. В XVII веке началась застройка на острове Сен-Луи с Орлеанской и Анжуйской набережными; построены отели Ламбер (1640-1644 годы; интерьеры Ш. Лебрена, Ф. Перье, Э. Лесюэра), Лозён (1650-1658 годы, оба архитектора Лево), церковь Сен-Луи-ан-л’Иль (1664-1726 годы, архитекторы Лево, Ж. Дусе; росписи Ж.Б. де Шампеня). В 1710-1720-е годы город продолжает расти на запад (в сторону Версаля); застраиваются правобережное предместье Сент-Оноре с Елисейским дворцом (1718-1722 годы, архитектор А.К. Молле; с 1873 года резиденция президента Франции) и левобережное - Сен-Жермен, где в формах классицизма, но часто с интерьерами в стиле рококо, возводятся отели Амело-де-Гурне с овальным двором (1711-1714, архитектор Бофран), Матиньон (1722-1725, архитектор Ж. Куртон; резиденция премьер-министра Франции), Бирон (1728-1731 годы, архитекторы Ж.А. Габриель, Ж. Обер; ныне Музей О. Родена); Бурбонский дворец (1722-1728 годы, архитектор Л. Джардини; росписи Э. Делакруа; ныне Национальное собрание Франции). C середины XVIII века в Париже возникают площади преимущественно открытого типа: открытая с трёх сторон площадь Людовика XV (ныне площадь Согласия; 1755-1776 годы, архитектор Габриель). В 1750-1760-е годы в стиле классицизма XVIII века построены: ансамбль Военной школы (1753-1773 годы, архитектор Габриель) с Марсовым полем (разбито в 1750-е годы; современная планировка - 1908-1928 годы), ведущим к Йенскому мосту (1808-1814); церковь Сент-Женевьев с планом в виде греческого креста (1757-1790 годы, архитектор Ж.Ж. Суфло, инженер Ж.Б. Ронделе; смотреть иллюстрацию к статье Пантеон; скульптура фронтона - 1830-1837 годов, П.Ж. Давид д’Анже; росписи П. Пюви де Шаванна). Строительство активизировалось после завершения Семилетней войны 1756-1763 годов. В 1765 году вышел указ о переносе кладбищ за границы города; в 1769 году - о сносе построек на мостах (снесены к 1809 году). В 1770-1780-е годы возведены: церковь Сен-Филипп-дю-Руль в виде базилики с дорическим фасадом (1772-1784 годы, архитектор Ж.Ф. Шальгрен); отели Монне (1771-1777 годы, архитектор Ж.Д. Антуан), Бомарше (архитектор П.Г. Лемуан), Сальм (1782-1787 годы, архитектор П. Русо; ныне Дворец Почётного легиона); здание театра «Одеон» (1779-1782 годы, архитекторы М.Ж. Пейр, Ш. де Вайи), колоннада дворца Пале-Рояль (1781-1784 годы, архитектор В. Луи), Дворец правосудия на острове Сите (1783-1786 годы, архитекторы П. Демезон, Ж.Д. Антуан, Г.М. Кутюр). В 1784-1790 годах в 1-3 км от бывших укреплений в налоговых целях возвели двойной вал со стеной (длина 24 км) и 55 заставами (архитектор К.Н. Леду), из которых сохранилось 4 (Ла-Виллет, дю-Трон, д’Анфер, ротонда в парке Монсо). Площадь города составила 3,4 тысяч га (1790). На месте этих валов и стен в середине XIX века разбили Внешние бульвары (2-е кольцо Парижа), охватывающие историческую часть города.
В начале XIX века император Наполеон I издал декреты, которые должны были превратить Париж в подобие Рима с арками, колоннами и храмами. Открыты 60 круглосуточных фонтанов. На Вандомской площади установили подобие колонны Траяна (1806-1810 годы, архитекторы Ж. Гондуэн, Ж.Б. Лепер) с бронзовыми барельефами, изображающими битву при Аустерлице (П.Н. Бержере, А.Д. Шоде). Сооружены триумфальные арки Каррузель (1806 год, архитекторы Ш. Персье, П. Фонтен; увенчана повторением квадриги с венецианского собора Святого Марка, скульптор Ф.Ж. Бозио) и Звезды (1806-1836 годы, архитектор Ж.Ф. Шальгрен; рельефы, в том числе «Марсельеза», 1833-1836 годы, Ф. Рюд; под аркой - могила Неизвестного солдата с вечным огнём, 1920 год). В духе античного храма - здание Парижской биржи (1807-1825, архитекторы А.Т. Броньяр, Э. Лабар). Проложены авеню Обсерватории, улица Риволи с единообразной застройкой (1802 год, Персье и Фонтен). Завершено формирование площади Согласия, в центре которой в 1836 году водрузили египетский обелиск из храма Амона в Луксоре, а по углам поставили 6 статуй в честь важнейших французских городов. Площадь стала перекрестием осей Лувр - арка Звезды и храм Славы (церковь Сент-Мадлен (Святой Марии Магдалины), типа периптера; 1806-1842 годы, архитекторы П.А. Виньон, Ж.Ж. М. Юве) - Бурбонский дворец (фасад с 12-колонным портиком - 1806-1808 годы, архитектор Б. Пуайе; барельефы 1837 года, скульпторы Рюд, Ж.Ж. Прадье). В 1802-1825 годах прорыты и оформлены каналы Урк, Сен-Мартен и Сен-Дени, создавшие Парижскую систему каналов (длина около 130 км).
После реставрации династии Бурбонов также построены: купольная часовня покаяния (на месте кладбища, где были захоронены Людовик XVI и Мария Антуанетта; 1816-1826 годы, архитектор П.Ф.Л. Фонтен), здание Национальной высшей школы изящных искусств в стиле неоренессанса (1820-1838 годы, архитекторы Ф. Дебре, Ф. Дюбан); церкви Нотр-Дам-де-Лорет (1823-1836), Сен- Венсан-де-Поль (1824-1844 годы, архитекторы Ж.Б. Лепер, Ж.И. Итторф) с 2-башенным фасадом. На месте старых укреплений у границ города середины XVII века (в том числе Бастилии, разрушенной в 1789-1790 годы) сформированы площадь Бастилии (с Июльской колонной, поставленной в 1831-1840 годах в честь жертв революции 1830 года) и другой площади. В 1841-1844 годы город в оборонных целях окружён новой стеной (граница города с 1860 года; 7,8 тысяч га) с бастионами, после 1-й мировой войны в 1919-1932 годах заменённой бульварами Маршалов (3-м кольцом Парижа). Активизируется начатое ещё в 1800-е года использование металлических конструкций: библиотека Святой Женевьевы (1844-1851), церковь Сент-Эжен - Сент-Сесиль (1854-1855 годы, архитекторы Л.О. Буало, А.Л. Люсон; первая с открытой металлической конструкцией), читальный зал Национальной библиотеки Франции (1862-1868 годы, оба архитектора А. Лабруст). Символом Парижа стала построенная для Всемирной выставки 1889 года Эйфелева башня (1887-1889 годы, по проекту сотрудников инженерного бюро А.Г. Эйфеля - М. Кёклена, Э. Нугье и архитектор С. Совестра; высота 300 м).
В 1853-1896 годы по инициативе префекта департамента Сена Ж.Э. Османа перепланирована центральная часть города: созданы новые широкие бульвары (авеню Фош, бульвар Сен-Жермен), площади с радиально расходящимися от них улицами (площадь Республики, 1854-1862 годы). Радиально-кольцевую систему Парижа укрепило железно-дорожное строительство (11 лучей соединены окружными железными дорогами); построены вокзалы Сен-Лазар (1842-1853 годы, расширен в 1886-1889 годы), Северный (1861-1865 годы, архитектор Ж.И. Итторф), Аустерлицкий (1862-1867) и другие. Проложена новая ось бульваров Сен-Мишель - Севастопольский бульвар - бульвар Страсбур, выходящая на Восточный вокзал (1847-1849 годы, архитектор Ф. Дюкне; расширен в 1895-1899 годы). Окончательно сформирована главная городская анфилада с площадями Согласия и Звезды (с 1970 года площадь Шарля де Голля), соединёнными широким проспектом Елисейских Полей длиной 2 км и шириной 70 м (застроен с 1838 года, Итторф). Разбиты многочисленные парки (Монсо, 1852 год; Бют-Шомон, 1867 год; Монсури, 1869 год; и другие) и небольшие огороженные сады. Однако эта перестройка Парижа привела к потере многих памятников архитектуры: в 1858-1868 годы снесена значительная часть построек острова Сите. В стиле неоготики преимущественно на окраинах Парижа построены церкви Сент-Клотильд (Святой Клотильды; 1846-1857, архитекторы Ф.К. Гау, Т. Баллю), Нотр-Дам-де-Клиньянкур (1859-1863 годы, П.Э. Лекё), англиканский собор Святой Троицы (1881-1886), церковь Сен-Жан-де-Монмартр с железо-бетонными конструкциями (1897-1904 годы, А. де Бодо) и другие. В духе неоренессанса - церкви Сент-Трините (Святой Троицы; 1861-1867 годы, Баллю), Сен-Франсуа-Ксавье (Святого Франциска Ксаверия; 1861-1873 годы; картина «Тайная вечеря» Тинторетто, 1559 год), новое здание Ратуши (1874-1882 годы, Баллю, Э. Деперт). С элементами романской и византийской архитектуры - церковь Сент-Огюстен (Святого Августина; 1860-1871 годы, архитектор В. Бальтар; купол в неовизантийском стиле), базилика Сакре-Кёр на холме Монмартр (1875-1919 годы, архитектор П. Абади; колокольня - архитектура Л. Мань; 473 м2 мозаик, 1900-1923 годы). В русско-византийском стиле - православный 5-шатровый собор Святого Александра Невского (1859-1861 годы, архитекторы Р.И. Кузьмин, И.В. Штром). Для Парижа XIX века характерны резкие социальные, жилищные и архитектурные контрасты. Помпезные театры (Парижская опера, главный памятник Второй империи стиля), выставочные здания, универмаги («Ле Бон Марше», 1870-1887 годы, архитектор Л.Ш. Буало, инженер А.Г. Эйфель; «Галери Лафайет», 1905-1912 годы) соседствовали с доходными домами и бедными жилыми районами окраин.
В духе эклектизма к Всемирной выставке 1900 года построены дворцы Гран-Пале (1897-1900 годы, архитекторы А. Деглан, Л.А. Луве, А.Ф.Т. Тома; ныне выставочный зал) и Пти-Пале (1897-1900 годы, архитектор Ш. Жиро; с 1902 года музей), вокзалы Лионский (1900) и Орсе (1898-1900 годы, архитектор В. Лалу), мост Александра III (1896-1900). В стиле модерн (ар нуво) - многие жилые дома (Кастель-Беранже, 1895-1898 годы), входы на станции метро 1-й очереди (1899-1904 годы, все - архитектор Э. Гимар); универмаг «Самаритен» (1903-1907 годы, архитектор Ф. Журден, перестроен в 1933 году в стиле ар деко). Новаторские постройки О. Перре из железобетона предвосхитили стиль ар деко: многоквартирный дом на улице Бенджамина Франклина (1903), Театр Елисейских Полей (1911-1913 годы, совместно с Г. Перре на основе проекта Х. ван де Велде; рельефы и фрески Э.А. Бурделя, росписи Э. Вюйара, М. Дени). В 1929 году к Парижу присоединены территории за бульварами Маршалов, в том числе Булонский лес (парк разбит в 1852-1858) с небольшим дворцом Багатель (1777, архитектор Ф.Ж. Беланже) и Венсенский лес (разбит в 1859-1860 годы) с замком Валуа (около 1337 - около 1410 годов), церковью Сент-Шапель (1379-1552 годы, витражи 1559 года), стенами и воротами (2-я половина XIV века), классицистическими павильонами короля и королевы (1654-1661 годы, архитектор Л. Лево). План 1928-1939 годов (архитектор А. Прост и другие) приостановил перестройку исторического Парижа за счёт строительства городов-спутников. На городских окраинах в русле модернизма и ар деко построены: виллы Жаннере и Ла-Рош (1923-1925 годы, архитекторы Ле Корбюзье и П. Жаннере; обе ныне Фонд Ле Корбюзье), 8 домов художников в комплексе Виллы Сёра (1924-1926 годы, архитектор А. Люрса), дом Т. Тцара (1925-1926 годы, архитектор А. Лоз), Международный университетский городок с 29 павильонами (1925-1937 годы; архитектор В.М. Дюдок и другие; в том числе общежитие швейцарских студентов, 1930-1932 годы, Ле Корбюзье), комплекс особняков на улице Малле-Стевенс (1926-1927 годы, архитектор Р. Малле-Стевенс), здание Музея колоний (Порт-Доре; 1927-1931 годы, архитекторы А. Лапрад, Л. Жосли, Л. Базен; ныне Национальный центр истории иммиграции), центр Сент-Эспри (Святого Духа; 1928-1935 годы, архитектор П. Турнон; интерьер в духе храма Святой Софии в Стамбуле), центр Армии спасения (1929-1933 годы, Ле Корбюзье), а также городская мечеть в мавританском стиле (1922-1926 годы, Р. Фурне, М. Манту, Ш. Эбе).
К Всемирной выставке 1937 года построены ориентированные на Сену дворцы (выставочные комплексы) в стиле ар деко: Шайо с двумя полукруглыми колоннадами (1934-1937 годы, архитекторы Л. Азема, Л.И. Буало, Ж. Карлю; ныне здесь размещаются Музей архитектуры и наследия и Национальный музей морского флота), Токио (1937 год, архитекторы Ж.К. Дондель, А. Обер, П. Вьяр, М. Дастюг; ныне Городской музей современного искусства и центр современного искусства, реконструкция 2001 и 2012 годов, бюро «Lacaton & Vassal»); также был возведён дворец Йенá (1936-1946 годы, архитектор О. Перре; достроен в 1960-1962 годах и 1990-х годах; ныне административное здание). В 1950-1970-е годы основное строительство идёт в пригородах, где создаются многие массивы многоквартирных домов и новый деловой район Дефанс. В пределах Парижа, часто на месте сносимых обветшавших кварталов, возводятся крупные общественные сооружения: здание ЮНЕСКО (1952-1958 годы, архитекторы М. Брёйер, Б. Зерфюсс, инженер П.Л. Нерви; расширено в 1960-1970-е годы.; корпус «Пространство медитации» в духе неомодернизма, 1995 год, архитектор Т. Андо), Дом радио (1958-1963 годы, архитектор А. Бернар и другие), небоскрёб «Тур Монпарнас» в деловом комплексе Мен-Монпарнас (1969-1973 годы, архитектор Э. Бодуэн и другие; при высоте 210 м самое высокое здание Парижа), здания коммунистической партии Франции (1971 год, архитектор О. Нимейер и другие, инженер Ж. Пруве; завершено в 1979-1980 годах; все в русле позднего модернизма), Национального центра искусства и культуры имени Ж. Помпиду в стиле хай-тек (так называемый Бобур; 1972-1977 годы, архитекторы Р. Роджерс, Р. Пиано, инженеры П. Райс, Э. Хапполд). Созданы районы высотной (преимущественно жилой) застройки Итали-13 (в 13-м округе; 1960-1970-е года, в том числе комплекс Лез-Олимпьяд из 12 корпусов, включающий 8 башен высотой 104 м; 1974 год, архитектор М. Олле и другие) и Фрон-де-Сен (Богренель; 15-й округ, 1970-е года).
В 1980-е - 1-й половины 1990-х годов, при президенте Ф. Миттеране, были реализованы его «Большие проекты»: Музей Орсе (бывший одноименный вокзал, реконструкция 1986 года, архитектор Г. Ауленти), «Город науки и промышленности» (музей науки и техники; 1986 год, архитектор А. Фенсильбер) в парке Ла-Виллет в стиле деконструктивизма (55 га на месте бывших скотобоен; 1980-1987 годы; завершён в 2000 году; архитектор Б. Чуми), Институт арабского мира (1987 год, архитектор Ж. Нувель), новый вход Лувра в форме 4 стеклянных пирамид (1985-1989 годы, архитектор И.М. Пей), новое здание Национальной библиотеки Франции (1992-1995 годы, архитектор Д. Перро). Также были построены: спортивный комплекс «Берси» (1981-1983 годы, архитекторы П. Пара, М. Андро, инженер Ж. Пруве), здание Министерства финансов в духе брутализма (1989 год, архитекторы П. Шеметов, Б. Уидобро); на площади Бастилии - театр «Опера Бастий» в русле постмодернизма (1989 год, архитектор К. Отт) и начинающаяся там озеленённая бывшая железно-дорожная эстакада, состоящая из «Виадука искусств» (1988-1997 годы, архитектор П. Берже) и «Зелёной аллеи» («Promenade plantée»; 1988-1993 годы, архитекторы Ж. Вержели, Ф. Матьё); здания фонда «Картье» (1994 год, архитектор Нувель), Американского центра в стиле деконструктивизма (1994 год, архитектор Ф. Гери; ныне Французская синематека), комплекс «Город музыки» в парке Ла-Виллет (1995 год, архитектор К. де Портзампарк). При этом основная строительная активность велась на востоке Парижа, где многим территориям требовалась реконструкция. Среди построек начала XXI века - Музей на набережной Бранли (2006 год, архитектор Нувель).
Набережные Сены с памятниками архитектуры и мостами (кроме названных - Мари, 1677 год; Королевский (Рояль), 1685-1689 годы, по проекту Ж. Ардуэн-Мансара; Согласия (Конкорд), 1787-1791 годы; Искусств, 1802-1804 годы, первый металлический в Париже, реконструирован в 1981-1984 годы; Аустерлицкий, XIX век; Мирабо, 1893-1896 годы; Бир-Хакейм, 1903-1905) включены в список Всемирного наследия.
Фонтаны: Невинных (1547-1549 годы, архитектор П. Леско, скульптор Ж. Гужон), Медичи рядом с Люксембургским дворцом (1624 год, архитектор С. Деброс), Одриетт (1638 год, реконструирован в 1760 год), «Четыре времени года» на улице Гренель (1739-1745 годы, скульптор Э. Бушардон), «Победы» на площади Шатле (1806-1808 годы, скульптура Л. Буазо; на месте крепости, разрушенной в 1802 году), Девы Марии близ собора Парижской Богоматери (1845), Сен-Мишель (1860 год, архитектор Г. Давиу, скульптор Ф. Дюре), Обсерватории (1867-1874 годы, скульптор Ж.Б. Карпо), Стравинского (1983 год, скульпторы Ж. Тенгели, Н. де Сен-Фаль).
Памятники: маршалу М. Нею (1852-1853 годы, скульптор Ф. Рюд) на площади Обсерватории, Жанне д’Арк (1874); «Триумф Республики» на площади Нации (1879-1899 годы, скульптор Э.Ж. Далу), статуя Республики на площади Республики (1883 год, архитектор Ш. Морис, скульптор Л. Морис); конные императору Карлу Великому (1882 год, скульпторы Л. и Ш. Роше) и Этьену Марселю (1888 год, Ж.А. Идрак); О. де Бальзаку (1893-1897) и В. Гюго (1886-1900 годы; оба - скульптор О. Роден), Д. Дидро (1886 год, скульптор Ж. Готерен); Свободы на Лебедином острове (уменьшенный вариант статуи Свободы в Нью-Йорке; 1889 год, скульптор Ф.О. Бартольди), Ж.Ж. Дантону (1891 год, скульптор О. Пари), Ги де Мопассану (1897 год, скульптор Р. Верле), Л. Пастеру (1900 год, скульптор А. Фальгьер; установлен в 1908 году), Стена коммунаров на кладбище Пер-Лашез (1909 год, скульптор П. Моро-Вотье), А. Мицкевичу (1909-1929 годы, скульптор Э.А. Бурдель); 14 статуй с Международной выставки декоративных искусств 1925 года (с 1930 года - в мэрии 5-го округа), «Франция» близ Порт-Доре (1931 год, скульптор Л.Э. Дривье), Мемориал мучеников Сопротивления на холме Мон-Валерьен (1960-1961).
В Большом Париже, в 1-3 км от бульваров Маршалов, сохранилось кольцо фортов, построенных в XIX веке Здесь, за границей департамента Парижа, в XX веке активно рос промышленный рабочий пояс (ныне заменяется современными городскими кварталами). В 1920-1930-е годы там были созданы 16 городов-садов (Дюньи, 1934 год, архитекторы Ж. Альбанк, Э. Гонно; Ле-Плеси-Робенсон, 1939 год, архитектор М. Пере-Дортай, и другие). В Большом Париже расположены города и коммуны: Сен-Дени с одноименным аббатством, монастырём урсулинок (1644 год, архитектор Ф. Мансар), бывшим зданием редакции газеты «L’Humanité» (1989 год, архитектор О. Нимейер), стадионом «Стад де Франс» (1998 год, архитектор бюро «Costantini Regembal Architects», «Macary Zublena Architects»); Нуази-ле-Гран с жилыми комплексами в стиле постмодернизма «Аркады на озере» (1972-1975) и «Пространства Абраксаса» (1978-1983 годы; оба - Р. Бофилл); Бобиньи с домом профсоюзов (биржей труда; 1978 год, архитектор Нимейер); Ле-Ренси с церковью Нотр-Дам-дю-Ренси (1922-1923 годы, О. и Г. Перре); Со с замком Ж.Б. Кольбера (1670 год, перестроен в 1857 году; ныне Музей Иль-де-Франса); Севр с заводом по производству севрского фарфора (с 1756 года; музей с 1824 года); Сен-Клу с парком XVII-XVIII веков (архитектор А. Ленотр); Рюэй-Мальмезон с дворцом Мальмезон; Мёдон с собственным домом архитектора Т. ван Дусбурга (1929-1931); Гарш (Вокресон) с виллой Стайн (1927 год, архитектор Ле Корбюзье).
На территории трёх городов (Пюто, Курбевуа и Нантер, департамент О-де-Сен), на градостроительной оси, идущей от Лувра через Елисейские Поля, расположен крупнейший в Европе деловой район Дефанс (строился с 1950-х годов). Там находятся Центр новой промышленности и технологий (CNIT; 1956-1958 годы, архитектор Б. Зерфюсс и другие, инженер Ж. Пруве и другие), многие высотные здания, в том числе «Initiale» (1965-1966 годы, архитектор Ж. де Майи и другие, инженер Пруве), «First» (1974 год, архитектор П. Дюфо; после реконструкции (2011 год, архитектор бюро KPF) достигло высоты 231 м - самое высокое здание Франции), «La Grande Arche» (в форме арки высотой 110 м; 1985-1989 годы, архитектор Й.О. фон Спреккельсен при участии П. Андрё; один из «Больших проектов» Ф. Миттерана), «Pacific» (1988-1992 годы, архитектор К. Курокава), «Cœ ur D ́efense» (1999-2001 годы, архитектор Ж.П. Вигье), «Granite» (2005-2008 годы, архитектор К. де Портзампарк), многие пешеходные мосты между корпусами и через автомагистрали (например, мост Вальми, 2008 год, архитектор Д. Файхтингер). Также в Дефансе - католический центр Нотр-Дам-де-Панткот (1998-2001 годы, архитектор Ф. Аммутен).
В 2007 году по инициативе Н. Саркози начал разрабатываться план комплексной реконструкции Парижа «Большой Париж», рассчитанный на 20-40 лет (в 2010-2013 году под руководством Б. Лемуана; с участием архитекторов Ж. Нувеля, К. де Портзампарка, Р. Роджерса, А. Грумбаха, И. Льона и других).
Наука, образование, культура
Париж - один из крупнейших в мире центров науки и образования. Среди научных учреждений - Институт Франции, Парижская астрономическая обсерватория, Национальная академия хирургии (1731), Сельско-хозяйственная академия (1761), Национальная академия фармакологии (1803), Национальная академия медицины (1820), Академия архитектуры (1840 год, современное название с 1953 года), Ветеринарная академия (1844), Институт Пастера (1888), Французский институт византийских исследований (1897), Институт Кюри (основан в 1909 году как Радиевый институт, современное название с 1970 года), Парижский институт физики Земли (1921), Национальный центр научных исследований Франции, Национальный институт демографических исследований (1945), Парижская школа экономики (2006). В Париже - штаб-квартиры Французского института Дальнего Востока (основан в 1898 году как Археологическая миссия в Индокитае, находился в Сайгоне, Ханое; с 1954 года в Париже), Международного союза лабораторий и экспертов в области строительных материалов, систем и конструкций (1947). Крупные вузы: Коллеж де Франс, Сорбонна, Национальная высшая школа изящных искусств (1671), Национальная высшая школа мостов и дорог (1747), Национальная высшая школа декоративных искусств (1766), Национальная высшая школа искусств и ремёсел (1780), Национальная высшая школа горного дела (1783), «Национальная консерватория искусств и ремёсел» (1794), Высшая нормальная школа (основана в 1794 году, в 1985 году объединена с Севрской женской Высшей нормальной школой), Политехническая школа (основана в 1794 году как Центральная школа государственных работ; современное назвавние с 1795), Национальная школа хартий (1821), Центральная школа Парижа (1829), Парижский институт политических исследований (1872), Институт арабского мира (1980), Парижский научно-технологический институт (Паритек; основан в 1991 году как Высшая технологическая школа, современное название с 1999 года; в его составе 11 технических коллежей и 1 бизнес-коллеж), Национальный институт истории искусства (2001) и другие. Национальная библиотека Франции, среди других библиотек - Мазарини (1643 год; с 1945 года при Институте Франции), Арсенала (1756), Национальной ассамблеи (1796), Сената (1818), историческая (1871), администрации Парижа (1872), Русская общественная имени И.С. Тургенева (1875 год; в 1940 году собрание было вывезено; восстановлено в 1959 году), Форне (1886 год, с 1961 года - в особняке Санс), Г. Малера (1986). Национальные архивы (1790).
Музеи: Дом инвалидов, Карнавале, Лувр, Мармоттан, Оранжери, Орсе, Национальный музей естественной истории (ведёт историю с 1635; объединяет в Париже: Сад растений (1794), Венсенский зоопарк (1934), Музей человека (1937), Галерею эволюции (2010), Минералогическую галерею и Палеонтологический музей), искусств и ремёсел (1794), Национальный музей средневекового искусства (1843), истории Франции (1867), Национальный музей восточных искусств - Гиме (1889; один из крупнейших музеев восточного искусства в мире), Чернуски (1898), Объединение декоративных искусств (создано в 1901 году; координирует деятельность музеев: декоративного искусства; моды и текстиля; рекламы; Ниссим-де-Камондо), изобразительных искусств Жакмар-Андре (1913), О. Родена (1916 год, открыт в 1919 годe), Коньяк-Же (1929 год; французское искусство XVIII века), здравоохранения (1934), открытий и изобретений (1937), Национальный музей Э. Делакруа (1952 год; современный статус с 1971 года), Городской музей современного искусства (1961 год, во дворце Токио), О. Цадкина (открыт в 1982 году), П. Пикассо (1985), Баккара (1988 год; изделия лотарингской хрустальной мануфактуры), Павильон Арсенала (1988 год; градостроительство и архитектура Парижа; здание 1879 года), С. Дали (1991), А. Майоля и другие. Дома-музеи: В. Гюго, Г. Моро (оба открыты в 1902 году), Э.А. Бурделя (открыт в 1949 году), О. де Бальзака (открыт в 1960 году).
Париж - крупнейший театральный центр мира. Первый театр в Париже («Бургундский отель») в 1548 году открыло Братство страстей господних (в 1402 году получило монополию на постановку мистерий в Париже). Первая постоянная труппа появилась в Париже в 1599 году. В начале XXI века в городе более 100 театров, в том числе ведущие драматические, имеющие статус национальных, - «Комеди Франсез» и Национальный народный театр (Théâtre National Populaire, TNP, 1920 год; расположенный во дворце Шайо зал предназначен для театральных представлений, концертов и кинопоказов), а также 15 муниципальных, более 30 театров для детей, около 50 частных театров различных жанров, входящих в Ассоциацию парижских театров. Среди самых известных театров: «Ателье», «Одеон» (1782 год, с 1990 года «Театр Европы»), «Шатле» (1862), «Атеней - Луи Жуве» (1893), «Антуан» (1897; здание 1866), Театр Елисейских Полей (1913). В тройку лучших классических трупп мира входит балет Парижской оперы. Популярностью пользуются «Театры бульваров» и многочисленные кафе-театры. Ежегодно проводятся: «Осенний фестиваль» - крупнейший во Франции международный фестиваль современного искусства (театра, музыки, танца, визуальных искусств и кино; с 1972 года), фестиваль музыки, танца, театра и кино «Летний квартал» (с 1990 года), Международный фестиваль фильмов о правах человека и кинофестиваль «Пари синема» (оба с 2003 года) и другие.
Уникальный центр мировой музыкальной культуры со времён раннего Средневековья, давший начало ряду музыкальных жанров, школ и направлений; родина европейской профессиональной многоголосной музыки, балета, оперетты, нескольких видов оперы. Здесь сформировалась первая в истории школа хоровой полифонии - Нотр-Дам школа. В XIV веке в Парижском университете работали Филипп де Витри и Иоанн де Мурис - создатели новой теории музыкальной ритмики и нотации. В 1528 году Парижане Аттеньян и П. Отен основали нотное издательство. В 1570 году Т.де Курвиль и Ж.А. де Баиф открыли Академию поэзии и музыки (существовала до 1584 года).
В XVII веке значительную роль в культурной жизни играл королевский двор, в особенности в годы правления Людовика XIV. В «Музыку короля» входили три больших коллектива: «Камера», включавшая 2 оркестра - «Большой, или 24 скрипки короля» (постоянно находился в Париже) и «Малый, или 16 скрипок короля» (сопровождал короля в путешествиях); «Капелла» (вокалисты); «Большая конюшня» (оркестр охотничьей духовой музыки). Главный оперно-балетный театр - «Королевская академия музыки» (1672). В 1653-1687 годы музыкальная жизнь Парижа возглавлял Ж.Б. Люлли, в 1730-1760-х годах в придворной опере ведущее положение занял Ж.Ф. Рамо. Одновременно в народно ярмарочных театрах давались комические представления с музыкой, в 1714 году в предместье Сен-Жермен основан театр, давший начало театру «Опера-Комик». После Французской революции конца XVIII века театры были национализированы, церковные школы упразднены; в музыкальной жизни города значительное место заняли массовые торжества. В 1828 году Ф.А. Хабенек основал «Концертное общество консерватории». В период Второй империи Париж стал центром искусства оперетты. В XVIII-XIX веках работали фирмы музыкальных инструментов: Ж.Б. Вильома (смычковые), «Плейель», С. Эрара (фортепиано, арфы), А. Кавайе-Коля (органы). В XIX-XX веках Париж стал привлекать множество крупных музыкантов из других стран: здесь жили и работали Дж. Россини, Ф. Шопен, Ф. Лист, Ф.И. Шаляпин, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев и другие. Событиями стали организованные С.П. Дягилевым в начале XX века. Исторические рус- ские концерты и оперно-балетные Русские сезоны. После 1-й мировой войны возникли группы композиторов-экспериментаторов «Шестёрка» и «Молодая Франция» (1935). В 1954-1974 годы проводились концерты современной музыки «Domaine musical», одним из идеологов которых был П.П. Сувчинский, одним из руководителей - П. Булез. Сложилась своеобразная традиция эстрадной песни (шансон). Ныне функционируют: Парижская опера, «Опера-Комик» (название с 1801 года), Парижский оркестр, Оркестр Колонна (1873), Оркестр Ламурё (1881), Национальный оркестр Франции (1934, первоначально - Французского радио), Филармонический оркестр Радио Франции (1937), камерные оркестры «Ensemble intercontemporain» (1976), «Оркестровый ансамбль Парижа» (1978). Работают всемирно известные музыкальные ансамбли, специализирующиеся в области аутентичного исполнительства: «Музыканты Лувра» (1982 год; с 1996 года в Гренобле), «Духовный концерт» (1987), «Лирические дарования» (1991) и другие. Высшие музыкальные учебные заведения: Парижская консерватория, Нормальная школа музыки (1919), Русская консерватория имени С.В. Рахманинова (1923), Американская консерватория в Фонтенбло (1918). Преподавание старинной музыки сосредоточено в «Схола канторум» (1894) и «Центре барочной музыки в Версале» (1988). Институт исследований и координации музыкальных акустических проблем (IRCAM; 1977 год) - один из мировых центров изучения музыкальной акустики, а также современной (в том числе электронной) музыки. В Париже находится штаб-квартира Международного музыкального совета при ЮНЕСКО (1949). В рамках многопрофильного «Осеннего фестиваля» проводятся Международные музыкальные недели. Международный музыкальный конкурс пианистов, скрипачей и вокалистов имени М. Лонг - Ж. Тибо - Р. Креспен (основан в 1943 году, с 1946 года Международный конкурс пианистов и скрипачей имени М. Лонг - Ж. Тибо; с 2011 года современное название) - один из самых престижных в мире. Крупнейшие концертные залы - «Плейель» (открыт в 1839 году; с 1927 года в новом здании, архитектор Г. Лион, реставрирован в 2002-2006 годах), «Гаво» (1907 год, в 1976 году закрыт, в 2001 году вновь открыт после реставрации); концерты проводятся и в театральных залах.
Крупный спортивный центр Европы. В 1900 и 1924 годах в Париже были проведены Олимпийские игры. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) - 4-кратный чемпион страны (1986, 1994, 2013, 2014) и 8-кратный обладатель Кубка Франции (1982-2010), обладатель европейского Кубка Кубков (1996); принимает соперников на «Парк де Пренс» (свыше 47 тысяч мест), где проходили матчи чемпионатов Европы (1960, 1984) и мира (1998) по футболу и 3 финала Лиги чемпионов. Финал чемпионата мира по футболу (1998) проведён на специально построенном «Стад де Франс» (80 тысяч мест), где также принимает соперников один из ведущих регбийных клубов страны «Стад Франсе». С 1891 года проводится теннисный турнир «Большого шлема» - Открытый чемпионат Франции (с 1928 года на земляных кортах «Ролан Гаррос»). На ипподроме «Лоншан» с середины XIX века ежегодно разыгрываются традиционные призы с участием лошадей лучших скаковых пород, в том числе «Приз Триумфальной арки». С 1867 года периодически проводятся международные шахматные турниры. С 1976 проходит традиционный международный марафон (старт на Елисейских Полях, финиш на авеню Фош). В начале XXI века место проведения множества международных соревнований, в том числе чемпионатов мира по бадминтону (2010), дзюдо (2011). В Париже, как правило, финиширует велогонка «Тур де Франс». На юго-востоке расположен один из самых крупных в Европе многофункциональных спортивных комплексов - «Берси» (открыт в 1984).
Экономика
Парижский регион - главное экономическое ядро Франции, здесь создаётся около 30% ВВП страны, насчитывается свыше 4,6 миллионов работающих (из них в пределах Большого Парижа - более 57%). Париж (наряду с Нью-Йорком, Лондоном и Токио) входит в число ведущих «мировых городов»; среди крупнейших городов мира по объёму ВРП делит с Лондоном 5-6-е место. Основа экономики - сфера услуг (около 87% ВРП, свыше 85% занятых), в том числе административные, деловые, информационные и телекоммуникационные услуги, финансовый бизнес, наука, образование и культура, транспорт и логистика, торговля, индустрия туризма, отдыха и развлечений.
Большой Париж - один из главных европейских деловых центров. По числу базирующихся здесь головных офисов крупнейших мировых компаний (33 из 500, 2011) уступает лишь Токио (48) и Пекину (41), штаб-квартир международных организаций (в том числе ЮНЕСКО, ОЭСР, Международная торговая палата, Международное агентство по энергетике, Международное бюро выставок, Европейское космическое агентство и другие) - только Брюсселю.
В самом Париже размещаются штаб-квартиры европейских аэрокосмических и оборонного концерна «Airbus Group» (вторая - в Оттобрунне, близ Мюнхена, Германия), ведущих национальных компаний: « ́Electricit ́e de France» (электроэнергетика), «PSA Peugeot Citroёn» (автомобилестроение), «Sanofi» (фармацевтическая промышленность), «Lafarge» (промышленность строительных материалов), «Groupe Danone» (пищевкусовая промышленность), «Groupe Galeries Lafayette», «Printemps» (обе - розничная торговля), «Pixmania» (электронная торговля), а также французо-американской компании «Alcatel-Lucent» (производство телекоммуникационного и компьютерного оборудования, разработка программного обеспечения) и других, в ближних пригородах - головные офисы компаний «Total» (нефтяная и газовая промышленность), «GDF Suez» (электроэнергетика и газовая промышленность), «Saint-Gobain» (промышленность строительных материалов; все - в городе Курбевуа), «Renault» (автомобилестроение), «Carrefour» (торговля; обе - в городе Булонь-Бийанкур), «Alstom» (транспортное и энергетическое машиностроение; город Леваллуа-Перре), «Dassault Aviation» (авиастроение; город Сен-Клу), «Groupe Auchan» (город Круа), «E. Leclerc» (город Иври-сюр-Сен), «Monoprix» (все - торговля), «L’Oréal» (парфюмерно-косметическая промышленность; обе - в городе Клиши) и других.
Париж - крупный международный финансовый центр; здесь сосредоточены штаб-квартиры большей части крупнейших французских коммерческих банков (Crédit Agricole (в городе Монруж), BNP Paribas, Société Générale, Groupe BPCE и другие) и страховых компаний (AXA, «CNP Assurances», «Groupama», группа компаний SCOR (города Пюто) и другие), находится фондовая биржа NYSE Euronext Paris (бывшая Парижская биржа).
Париж - главный французский медиацентр: здесь располагаются ведущие французские телекоммуникационные («Orange» и другие), теле-, кино- и звукозаписывающие компании, редакции крупнейших ежедневных газет («Le Figaro», «Le Monde», «Lib ́eration», «International New York Times» (выходит на английском языке) и другие) и всемирно известных журналов мод (в том числе «Vogue», «Elle» и «Marie Claire»), многочисленные издательства.
В Большом Париже размещаются 9 «кластеров конкурентоспособности» (обеспечивают сотрудничество между бизнесом, образовательными учреждениями и исследовательскими лабораториями): «Medicen», «Systematic», «Cap Digital», «ASTech», «Cosmetic Valley», «Finance Innovation», «Mov’eo», «Advancity», «Elastop ̂ole»; технопарки «Biocitech» (инновации в сфере биотехнологий и тонкой химии; Париж), «Genopole» (генетика, геномика и биотехнологии; город Эври), «Paris Innovation Vauvenargues» (многоотраслевой; город Сен-Дени) и другие. В рамках инновационных программ создано 26 центров помощи бизнесу (в том числе «Ateliers de Paris» - единственный во Франции «инкубатор» в области искусства, моды и дизайна) и так называемые бизнес-питомники по поддержке инноваций (функционируют под эгидой Торгово-промышленной палаты; в Большом Париже курируют деятельность около 380 тысяч предприятий).
Париж, наряду с Миланом, Нью-Йорком и Лондоном, - один из главных мировых центров индустрии моды; с конца XIX века сохраняет славу законодателя в производстве модной одежды, аксессуаров, высококачественных ювелирных изделий, парфюмерно-косметических средств и другого. Здесь размещаются дома моды («Dior», «Chanel», «Givenchy» и другие), головные офисы компаний - ведущих мировых производителей одежды класса люкс и предметов роскоши: «LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton» (товары торговых марок «Givenchy», «Louis Vuitton», «Guerlain», «Chaumet», «Moët & Chandon», «Hennessy» и другие), «Kering» (марки «Gucci», «Yves Saint Laurent», «Boucheron», «Brioni» и другие), «Hermès International» и «Christian Dior». Неделя моды в Париже (проходит с 1973 года, два раза в год) - одно из самых значимых мероприятий, задающих тон развитию мировой моды.
Париж - важнейший узел национальной сети автомагистралей. От 7 парижских железно-дорожных вокзалов радиально расходятся 11 железно-дорожных линий. Париж - крупнейший в стране речной порт; грузооборот 21 миллион тонн (2010 год; 2-е место среди европейских речных портов после германского Дуйсбурга); основные терминалы - в городе Женвилье; главные грузы: строительные материалы, нефтепродукты, уголь и изделия из металлов. Париж - один из крупнейших мировых узлов авиасообщений. Пассажирооборот международного аэропорта Шарль-де-Голль 61,6 миллионов пассажиров (2012; 2-е место в Европе после лондонского аэропорта Хитроу), Орли - 27,1 миллион пассажиров (2011); аэропорт Ле-Бурже - одна из ведущих европейских баз бизнес-авиации. Метрополитен Париж - один из крупнейших в мире (общая длина 219,9 км, 16 линий, 303 станции).
Главный торговый центр Франции (свыше 1/2 национального торгового оборота) и один из крупнейших европейских и международных центров выставочно-ярмарочной деятельности; среди важнейших международных мероприятий (всего около 10 миллионов посетителей в год) - Парижский автосалон (Mondial de l’automobile), Авиакосмический салон в Ле-Бурже (Salon international de l’aéronautique et de l’espace - Paris Le Bourget), выставки сельского хозяйства (Salon international de l’agriculture), товаров широкого потребления (Foire de Paris), транспорта и логистики (SITL), дизайна интерьеров (Maison & Objet), модных дизайнеров (Tranoї), гостиничного бизнеса, здоровья и другие.
Париж - один из крупнейших мировых центров туризма, главным образом культурно-познавательного и делового. Город посещают около 27 миллионов человек в год (свыше 1/3 всех приезжающих во Францию; из них около 17 миллионов человек - иностранцы, в основном из европейских стран и США), Парижский регион - около 42 миллионов человек (1-е место среди регионов ЕС). Важный объект туризма - комплекс парков развлечений «Диснейленд» (1992; в городе Марн-ла-Валле; 15,6 миллионов человек, 2011 год). Доходы от иностранного туризма 58,5 миллиардов долларов (2009).
Парижский регион - традиционно крупнейший в стране индустриальный узел. С 1950-х годов наиболее крупные промышленные предприятия выведены за городскую черту Парижа, с 1970-х годов - за пределы Большого Парижа. В самом Париже сохранилось несколько крупных предприятий, в том числе заводы компаний «PSA Peugeot Citroёn», «Safran» и «Valeo» (все - производство автокомплектующих).
В начале 2010-х годов Большой Париж остаётся одним из главных европейских центров автомобильной, авиаракетно-космической и электронной промышленности; также развито станкостроение, производство изделий точной механики и оптики. Важную роль играют химическая (выпуск минеральных удобрений, полимерных материалов, парфюмерно-косметических и фармацевтических средств), мебельная, целлюлозно-бумажная, полиграфическая, швейная, пищевкусовая промышленность и промышленность строительных материалов. В западных пригородах Парижа развито автомобилестроение (заводы в городах Булонь-Бийанкур, Аньер-сюр-Сен, Леваллуа-Перре и Мёдон), авиастроение (Сен-Клу и Женвилье), энергетическое машиностроение (Курбевуа), производство парфюмерно-косметических средств (Аньер-сюр-Сен) и табачных изделий (Иси-ле-Мулино); в северо-восточных пригородах - производство вертолётов (Ла-Курнёв), фосфорных удобрений (Обервильер) и красителей (Сен-Дени); в юго-восточных пригородах - производство двигателей и авиаракетного оборудования (Иври-сюр-Сен), электротехнических и электронных изделий (Нуазо и Рёнжи), зеркал и хрусталя (Витри-сюр-Сен).