БАРРО Одилон

Французский государ­ственный и политический деятель, адвокат .

Сын члена Конвента. Во время Июльской революции 1830 был секретарем муниципальной комиссии, заседавшей в Ратуше. До февраля 1831 занимал должность префекта департамента Сена. В 1830—1840-х возглавлял левую династическую группировку в палате депутатов. Инициатор Банкетной кампании в 1847—1848 (смотрите Банкетная кампания во Франции ) в поддержку избирательной реформы. С декабря 1848 по октябрь 1849 — глава первого кабинета в президентство Луи Наполеона Бонапарта (см. Наполеон III ).

После отставки присоединился к орлеанистской оппозиции в Законодательном собрании. В ходе государственного переворота 2 декабря 1851, осуществленного Луи Бонапартом, подвергся аресту и временному заключению в тюрьму. В дальнейшем активной политической роли не играл. В 1872—1873 был председателем Государственного совета .

Сочинения:

Mémoires posthumes. 4 V. Paris, 1875—1876.

Автор статьи: Е. В. Киселева.

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