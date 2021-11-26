БАРБЕС Арман

Французский политический деятель, демократ .

Родился в семье врача. С 1831 принимал активное участие в демократическом движении. Основал в 1834 тайный республиканский союз Общество семей. С 1835 руководил им вместе с О. Бланки, а с 1837 — с Бланки и М. Бернаром тайным республиканским союзом Общество времен года, представлял в нем демократическое крыло.

После подавления восстания 12 мая 1839, организованного Обществом времен года, был арестован и осужден на смертную казнь, замененную пожизненным заключением. Выйдя на свободу во время революции 1848, порвал с Бланки. Стал председателем влиятельного демо­кратического Клуба революции, был избран депутатом Учредительного собрания.

За участие в антиправительственной манифестации 15 мая 1848 был приговорен к пожизненному заключению. После освобождения по амнистии в 1854 эмигрировал в Бельгию, впоследствии жил в Испании и Нидерландах, не играя политической роли.

Автор статьи: Е. В. Киселева.

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