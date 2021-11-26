АРАГО Доминик Франсуа Жан (Arago)

Французский ученый и политический деятель, член Парижской академии наук (с 1809), почетный член Петербургской академии наук (1829).

В 1803–1805 учился в Политехнической школе в Париже. С 1805 секретарь Бюро долгот. Работал в геодезической экспедиции в Испании, измеряя парижский меридиан. Когда здесь началось антифранцузское восстание, был арестован; в Алжире попал в рабство и использовался в качестве переводчика на корсарских судах. В 23 — член Института Академии наук по секции астрономии. 1809–1831 профессор Политехнической школы. С 1830 бессменный секретарь Парижской академии наук и директор Парижской обсерватории. Активно участвовал в политике. В 1830–1848 — член Палаты депутатов от округа Нижняя Сена. Входил в республиканскую оппозицию, дважды назначался президентом Парижского муниципального совета. После революции 1848 — член временного правительства, военно-морской министр и член исполнительной комиссии. Поддержал подавление Июньского восстания 1848. Избран членом Национального собрания, состоял в Военом комитете. В 1852 отказался присягать Наполеону III .

Автор статьи: Гладышев А.В.